Crimson Desert Build: Diese Tipps machen euch übermächtig stark

In Crimson Desert könnt ihr eure Power-Fantasy vom übermächtigen Krieger voll ausleben, der riesige Gegnerhorden und knackige Bosse in den Boden stampft. Wie? Das verraten wir euch in diesem Guide.

Wie werde ich in Crimson Desert übermächtig stark? Wichtig ist, dass ihr

Fehler vermeidet, die eurem Build und nicht euren Gegnern schaden

das Feature der Abyss-Ausrüstung sinnvoll nutzt

euch Ausrüstung und Waffen besorgt, in denen ihr ausreichend Abyss-Ausrüstung sockeln könnt

auch an die wichtigen Kleinigkeiten denkt

Schauen wir uns die einzelnen Punkte im Folgenden genauer an – über die Inhaltsangabe könnt ihr zu den für euch relevanten Themen springen.

Diese Fehler schaden eurem Build

Fehler Nummer 1: Wenn ihr Angriffskraft oder andere offensive Werte auf euren Handschuhen oder Stiefeln habt, dann wirken sich diese auch nur auf Faustschläge oder Tritte aus. Für waffenlose Builds ist das toll. Wenn ihr mit einer Waffe in der Hand kämpft, zählen diese Boni nicht für euren Waffenschaden.

Vermeidet es also, Abyss-Ausrüstung in eure Handschuh- oder Stiefel-Slots zu packen, die Angriffskraft, Kritische Trefferwertung und vergleichbare Werte steigern. Besser sind hier Abyss-Ausrüstungen, die etwa eure Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen oder reinkommenden Schaden senken.

Fehler Nummer 2: Nur weil ihr mit einer Zweihandwaffe oder zwei Einhändern kämpft, solltet ihr den Schild von Kliff nicht gegen beispielsweise ein Werkzeug austauschen. Kliff profitiert auch dann vom Verteidigungswert des Schilds, wenn er diesen nicht in der Hand, aber im Auswahlmenü ausgerüstet hat. Nutzt entsprechend einen Schild, der euch ordentlich Verteidigung gewährt.

Viele Tipps zum Start in Crimson Desert findet ihr auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO – schaut vorbei!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Fehler Nummer 3: Schmuck wie Halsketten, Ringe und Ohrringe wirken anfangs nicht wie die großen Werte-Quellen. Wenn ihr diese beim Schmied aufwertet, gewähren sie jedoch mit der Zeit spannende (und sukzessive steigende) Boni wie mehr Angriffskraft, Kritischer Trefferwert, Angriffsgeschwindigkeit, Geist-Regeneration und mehr. Es lohnt sich also, Schmuck aufzuwerten, der zu eurer Spielweise passt.

Fehler Nummer 4: Überseht nicht die besonderen Schlüssel-Items in eurem Inventar, die ihr über vereinzelte Quests als Belohnung erhaltet. Diese nutzbaren Gegenstände gewähren euch permanente Boni auf einzelne Werte, die sich sofort spürbar machen – beispielsweise auf einen Schlag 20 Punkte mehr für euer Geist-Maximum oder 40 Zähler mehr Ausdauer-Maximum.

So holt ihr das Maximum aus Abyss-Ausrüstung

Wie schalte ich die Abyss-Ausrüstung frei? Um Abyss-Ausrüstung nutzen zu können, müsst ihr das Feature erst einmal über die Hexen freischalten. Zum Release musste man dafür noch die Hauptkampagne bis Akt 5 spielen. Mittlerweile solltet ihr aber schon vorher Post von einer weißen Brieftaube erhalten, die euch zur ersten Hexe im Norden von Hernand-Stadt führt.

Hier findet ihr die erste Hexe von Pywel.

Sobald die Freischaltung erfolgt ist, braucht ihr folgendes:

Waffen und Ausrüstungsteile mit möglichst vielen Sockelplätzen

Abyss-Ausrüstung

Genügend Kleingeld fürs Sockeln, Freischalten von Sockelplätzen und Entsockeln – ganz schnell 500 Silber erhaltet ihr mit diesem Tipp

Wie farme ich Abyss-Ausrüstung am besten? Zum einen könnt ihr die Abyss-Kreaturen in der Spielwelt farmen. Die sind auf dem Rücken vollständig mit Gras überwachsen und lassen nach ihrem Ableben Abyss-Sphären (für die Herstellung von Abyss-Ausrüstung) und Abyss-Ausrüstung fallen.

Einen guten Farmplatz findet ihr in Hernand, westlich eures Camps und nordwestlich der Witchwoods. Tipp: Mit eurem Kraftschlag könnt ihr die kleinen Versionen der Kreaturen mit einem Schlag erledigen. Tipp 2: Wenn ihr euch vom letzten Gegner besiegen lasst, belebt ihr euch in der Nähe wieder und könnt euch direkt wieder auf den vollen Respawn stürzen.

Extra-Tipp: Einige der gesammelten Abyss-Sphären könnt ihr nutzen, um diese in Abyss-Samen zu verwandeln. Die Samen lassen sich dann in den Boden eures Farmlandes in eurem Camp stecken. Dort wachsen dann nach einiger Zeit Bäume voller Abyss-Sphären.

Am nordwestlichen Ende des Weges durch die Witchwoods findet ihr einen guten Farmplatz für Abyss-Sphären und Abyss-Ausrüstung.

Jede Menge Abyss-Ausrüstung erhaltet ihr zum anderen, indem ihr in der Spielwelt oder im Abyss die Augen nach versteckten Truhen auf haltet. Beispielsweise gibt es hinter fast jedem Wasserfall von Pywel eine versteckte Höhle mit einer Truhe, in der ein Ausrüstungsteil liegt. Auch in jeder Ruine, die ihr für die Hexen reinigen sollt, ist so eine Truhe verborgen.

Durch den Sieg über die vielen Bosse von Crimson Desert könnt ihr euch zahllose weitere Waffen und Klamotten mit spannenden Abyss-Ausrüstungen verdienen. Es lohnt sich also, die Herausforderungen anzugehen.

Während die Abyss-Kreaturen meist Abyss-Ausrüstung mit simplen Werte-Verbesserungen fallen lassen, liefern euch viele der versteckten Ausrüstungsteile sowie die Boss-Beute häufig Abyss-Ausrüstung mit besonderen Effekten und aktivierbaren Fähigkeiten.

Da ihr bei einer Hexe jede Abyss-Ausrüstung aus einem Item extrahieren könnt, lassen sich auch mehrere aktiv nutzbare Fertigkeiten der kleinen Kugeln in eine einzige Waffe packen. Ein Zweihandschwert, das euch mit 5 aktivierbaren Skills versorgt? Das ist gar kein Problem!

Tipp: Am besten funktionieren hier Skills, die ihr mit Tasten auslöst, die ihr eh häufig im Kampf nutzt. Über die Questreihe „Lunar Judgment“ von Haus Elemore in Demeniss erhaltet ihr beispielsweise gleich 3 Speere mit unterschiedlicher Abyss-Ausrüstung, die ihr jeweils über simple Schläge aktiviert. Mit diesen Effekten in euren Waffen wirkt ihr auf Knopfdruck Blitz-, Feuer- und Frostschaden, wodurch ihr euch um die Resistenzen von Gegnern keinen Kopf mehr machen müsst.

Kann man Abyss-Ausrüstung aufwerten? Fast. Ihr könnt über Synthese mehrere Versionen einer Abyss-Ausrüstung nutzen, um eine Variante mit einer höheren Stufe herzustellen. Zwei Einheiten, die Kritische Trefferrate der Stufe 1 gewähren, ergeben dann beispielsweise eine Einheit, die Kritische Trefferrate der Stufe 2 liefert. Je höher die Stufe der Abyss-Ausrüstung in euren Items, desto besser.

Wichtig: Ihr könnt eine Abyss-Ausrüstung erst dann über Synthese aufwerten, wenn ihr die jeweilige Blaupause gekauft und gelernt habt. Jede Hexe verkauft andere Blaupausen. Es lohnt sich also, alle Hexen der Spielwelt zu besuchen. Eine interaktive Karte von Pywel kann euch dabei helfen.

Tipp: Über die spezielle Synthese könnt ihr bei Hexen noch bessere Abyss-Ausrüstung herstellen, doch liegt die Chance hier bei nur 4 Prozent. Investiert die Ressourcen nur, wenn ihr von den normalen Abyss-Rüstung-Einheiten mehr als genug besitzt oder diese gar nicht benötigt. So eine „Greater“-Variante liefert dafür aber wirklich mehr, etwa Kritischer Trefferwert auf Stufe 10 statt Stufe 3.

Die richtige Ausrüstung ist die halbe Miete für übermächtige Builds.

So wählt ihr die für euch richtige Ausrüstung

Welche Waffe wählen? Ganz grundsätzlich sollte der Waffentyp zu eurer bevorzugten Spielweise passen. Ob ein Speer oder ein Zweihandschwert besser ist, hängt von anderen Faktoren ab:

Bietet die Waffe nur Angriffskraft oder einen Mix aus Werten wie Angriffskraft, Kritische Trefferrate oder Angriffsgeschwindigkeit?

Wie viel Abyss-Ausrüstung kann ich in die Waffe sockeln?

Waffen, die bei den Werten nur auf Angriff setzen, besitzen auf der Maximalstufe einen höheren Angriffswert als Waffen mit gemischten Werten, dafür fehlt ihnen der Krit-Schaden und das erhöhte Schlagtempo.

Wir empfehlen euch aber genau diesen Werte-Mix bei Waffen. Der Grund: Angriffskraft lässt sich auch über andere Quellen steigern. Zudem skalieren Werte wie Krit und Angriffstempo effizienter mit eurer zunehmend besseren Ausrüstung und den enorm starken Effekten durch Abyss-Ausrüstung.

Apropos: Je mehr Abyss-Ausrüstung ihr in eure Waffe stecken könnt, desto besser. Zweihandwaffen mit 5 Slots oder zwei Einhandwaffen mit je 3 Slots sind beispielsweise eine sehr gute Wahl.

Im Folgenden findet ihr unsere bisherigen Guides für empfehlenswerte Ausrüstung:

So bereitet ihr euch auf starke Bosse vor

Die folgenden Schritte erleichtern euch jeden Bosskampf:

Steigert über den Talentbaum Gesundheit, Ausdauer und Geist so hoch wie möglich. Ab einem gewissen Punkt müsst ihr erst die jeweilige Forschung durchführen, um das Maximum der 3 Werte weiter anheben zu können. Ihr findet die Forschungen im Scholastein Institut (Leben), in Pororin (Geist) und beim Großen Tor von Urdavah in Crimson Desert (Ausdauer).

Besucht vor einem Kampf einen Wetzstein (für mehr Angriffskraft) und einen Amboss (für mehr Verteidigung). Es lohnt sich!

Behaltet Ausrüstungsteile, die Feuer-, Blitz- oder Frost-Widerstand liefern, in eurer Sammlung, damit ihr bei Bedarf auf diese wechseln könnt. Gegner, die sich auf ein Element konzentrieren, sind mit entsprechenden Widerstands-Klamotten und der passenden Nahrung oft gar kein Problem mehr. Um 2 Rüstungs-Sets, die viel Feuer- und Frost-Widerstand liefern, geht’s übrigens in diesem Artikel.

Deckt euch vor einem Kampf nicht nur mit ordentlich Heilfutter, sondern auch mit den Wiederbelebungspillen ein. Das Rezept für die normalen Pillen findet ihr bei der Hexe nördlich von Hernand-Stadt (ihr braucht Wasser und Kräuter für die Herstellung). Die verbesserten Wiederbelebungspillen könnt ihr beispielsweise in den Höhlen hinter den Wasserfällen finden.

Wer Probleme damit hat, gegnerische Angriffe verlässlich zu kontern, kann mit dem Fokus-Talent Konzentration – Einsicht die Zeit stark verlangsamen und sich so das Kontern spürbar erleichtern.

Ein weiteres hilfreiches Talent ist Sturmhieb im blauen Baum. Durch die Relektion eurer Waffe könnt ihr auch viele Bosse kurzzeitig unterbrechen. Mit gelerntem Sturmhieb geht ihr danach sofort in den Angriff über.

Wer noch einmal sehr viel mehr in die eigene Charakterstärke investieren möchte, kann im Abyss über lange Rätselketten die Voraussetzungen für die Elementarkräfte des roten Talentbaums freischalten. Los geht’s beim Abyss-Zugang im Scholastein-Institut. Der weitere Weg ist so langwierig, dass wir uns mit diesem Thema in einem anderen Guide befassen. Apropos: Weitere Hilfestellungen zu Crimson Desert findet ihr in unserer großen Guide-Übersicht.