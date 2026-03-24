Crimson Desert: Legendäre Waffen – Hier bekommt ihr die besten Waffen im Spiel

In Crimson Desert gibt es legendäre Waffen mit praktischen Vorteilen. Wir zeigen euch, welche es gibt und wo ihr sie bekommt.

Was bringen legendäre Waffen? In Crimson Desert gibt es einige besondere Waffen, die nicht nur selten sind, sondern sie gehören auch zu den besten Waffen im Spiel. Dabei gibt es verschiedene Arten, die ihr an unterschiedlichsten Orten in der riesigen Welt von Pywel erlangen könnt.

Wir listen sie euch alle einmal mit ihren Vorteilen und Locations auf.

Legendäre Waffen in Crimson Desert, ihre Vorteile und Locations

Doppelklingen

Name Angriff Vorteil Sockel Location Nightfall & Dawn (Twin Swords) 130 (260 für beide Klingen zusammen) Perfekte Balance



Wenn ihr den Modus mit vollem Leben wechselt, verursacht ihr die nächsten 3 Attacken kritischen Schaden. 2 pro Klinge (insgesamt also 4) Bekommt ihr, wenn ihr Diamanes und Oongkas persönliche Quests abschließt

Schwerter

Name Angriff Vorteil Sockel Location Oathkeeper (Langschwert) 185 Unnachgiebig



Ihr könnt während des Angriffs „Eid aus Stahl“ nicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden. 3 Besiegt den Purpurroten Wächter, einen Weltboss in der Crimson Desert, nahe der Säule der Zeitalter. Voidfang (Rapier) 145 Phasenwanderer



Die Abklingzeit von Phasenstoß wird für jeden getöteten Gegner um 1 Sekunde verringert. 4 Schließt die Abyss-Herausforderung im Dungeon der Schleiersteinfestung (Region Demenis) ab.



Dabei müsst ihr alle 5 Rätselräume lösen, ohne zu sterben.

Großschwerter

Name Angriff Vorteil Sockel Location Worldsplitter 240 Erdbeben



Die Reichweite von Tektonischer Schlag erhöht sich um 3 Meter für jeden getroffenen Gegner. 2 Hergestellt aus Materialien, die vom Weltboss „Uralter Steingolem“ in der Versunkenen Zitadelle (Crimson Desert) fallengelassen werden.



Die Baupläne befinden sich im versiegelten Gewölbe der Zitadelle.

Äxte

Name Angriff Vorteil Sockel Location Frostbite (Kampfaxt) 210 Permafrost



Eingefrorene Gegner zerbrechen beim Ende des Einfrierens und verursachen Flächenschaden, der nahe Gegner trifft. 3 Besiegt den Frostdrachen im nördlichen Pailune. Er erscheint nur bei Schneesturm.

Speere

Name Angriff Vorteil Sockel Location Skypierce 165 Sturmleiter



Donnerspeer entfesselt Blitze zwischen durchbohrten Feinden und verursacht so zusätzlichen Schaden. 3 Schließt den Herausforderungsdungeon „Donnerspitze“ in den Bergen zwischen Demeniss und Delesyia ab.



Achtung: Mehrstufiger Bosskampf, bereitet euch gut vor!

Fernkampfwaffen

Name Angriff Vorteil Sockel Location Whisper (Langbogen) 155 Stiller Tod



Von Phantompfeil getötete Feinde alarmieren keine nahen Feinde. 3 Belohnung für eine Schatzsuche über 3 Regionen, die mit einer rätselhaften Notiz beginnt, die ihr in den unterirdischen Märkten von Delesy finden könnt. Thunderclap (Armkanone) 200 Überladen



Wenn die Ladung länger als 3 Sekunden gehalten wird (bis zu 5 Sekunden), erhöht sich der Schaden auf 750 %, aber es werden 10 % der maximalen HP als Selbstschaden verursacht. 2 Erhalten durch das letzte Kapitel von Oongkas persönlicher Questreihe.



Erfordert das Besiegen von 3 aufeinanderfolgenden Bossen ohne Rast.

Crimson Desert ist ein Spiel, das euch nicht gerade an die Hand nimmt. Vieles wird nur wenig oder gar nicht erklärt. Das regt zwar zum Experimentieren und Knobeln an, kann aber auch schnell frustrieren. Solltet ihr nicht weiterkommen oder Hilfe brauchen, schaut einmal in unserer Guide-Übersicht vorbei oder lasst uns einen Kommentar da, wenn ihr nicht fündig werdet: Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht