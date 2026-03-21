Crimson Desert: Ausrüstung des Herrschers der schattigen Straßen – Alle 4 Fundorte des Sets

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2 Min. Karsten Scholz 0 Kommentare Lesezeichen
Crimson Desert: Ausrüstung des Herrschers der schattigen Straßen – Alle 4 Fundorte des Sets

In der ersten Region von Crimson Desert könnt ihr ein 4-teiliges Ausrüstungsset des Herrschers der schattigen Straßen finden. MeinMMO nennt euch die Fundorte und verrät, wie ihr durch die Wasserfälle kommt.

Was taugt das Set? Das Ausrüstungsset des Herrschers der schattigen Straßen besteht aus 4 Teilen und verbessert vor allem eure Ressourcen-Effizienz sowie euren Schutz für bestimmten Elementaren:

  • Stoffkappe des Herrschers der schattigen Straßen: Ausdauer-Regeneration um 2 Prozent erhöht
  • Stoff-Körperpanzerung des Herrschers der schattigen Straßen: Stellt jede Sekunde 0,1 Geist wieder her, Bonus auf Schadensreduzierung
  • Lederhandschuhe des Herrschers der schattigen Straßen: Blitz- und Eisresistenz, Bonus für kritische Trefferchance und Verteidigung
  • Stoffumhang des Herrschers der schattigen Straßen: Hoher Bonus auf Eisresistenz

Einen Set-Bonus gibt es leider nicht.

Viele Tipps zum Start in Crimson Desert findet ihr auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO – schaut vorbei!

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Wo bekomme ich die Klamotten her? Jedes Teil liegt in einer eigenen Höhle von Hernand. Alle Höhlen sind dabei von einem Wasserfall verborgen. Der Druck des Wassers ist so hoch, dass ihr nicht einfach durch den Wasserfall durchlaufen könnt. Mit der aufgeladenen Stoßen-Fertigkeit (auf dem Controller RB plus Y) kommt ihr jedoch durchs Wasser zum Höhlenbereich.

Die erste Höhle befindet sich westlich vom Graumähnen-Camp, sie heißt Nebelhauchhöhle.

Crimson Desert: Nebelhauchhöhle
Position der Nebelhauchhöhle

Die zweite Kaverne erreicht ihr am besten über den Schnellreisepunkt beim Hexenhaus in den Witchwoods, noch etwas weiter westlich. Die Höhle liegt dann nordwestlich vom Teleporter und heißt Schattenherzgrotte.

Crimson Desert: Schattenherzgrotte
Eingang der Schattenherzgrotte

Noch etwas weiter nordwestlich findet ihr dann Ausrüstungsteil Nr. 3, in der Klingenhöhle.

Crimson Desert: Klingenhöhle
Die Klingenhöhle findet ihr hier!

Für Item Nummer 4 solltet ihr die Festung Perwin im Süden des Witchwoods-Schnellreisepunkts zurückerobert haben. Der Echotunnel liegt beim Wasserfall in der Nähe der Festungsanlagen.

Crimson Desert: Echotunnel
Der Echotunnel beim Wasserfall in der Nähe von Festung Perwin.
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Viel Spaß mit eurem neuen Ausrüstungsset! Crimson Desert steckt voller Geheimnisse und Belohnungen dieser Art. Welche tollen Items habt ihr in Hernand oder anderen Regionen der Spielwelt noch gefunden? Verratet es in den Kommentaren! Wenn ihr weitere Tipps und Tricks sucht, schaut in unserer Guide-Übersicht zu Crimson Desert vorbei!

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