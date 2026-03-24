Crimson Desert Karte: Interaktive Map zeigt alle Schnellreise-Teleporter, Abyss-Artefakte und Höhlen

Die Welt von Crimson Desert ist voller spannender Orte, Geheimnisse und Angebote. Wer nichts verpassen möchte, kann sich alles Wichtige über eine interaktive Karte anzeigen lassen.

Was bringt mir eine interaktive Karte? Die interaktiven Karten diverser Webseiten könnt ihr komfortabel beim Spielen von Crimson Desert im Auge behalten, etwa auf einem zweiten Monitor oder auf einem mobilen Gerät wie einem Tablet. Dank der zahlreichen Filteroptionen lasst ihr euch auf der Karte von Pywel genau die Elemente anzeigen, nach denen ihr gerade sucht.

Besonders essenziell sind in Crimson Desert beispielsweise die Standorte von Schnellreise-Teleportern und Abyss-Artefakten. Ihr könnt euch aber auch alle hinter Wasserfällen versteckte Höhlen, bestimmte NPC-Händler, die zahlreichen Lagerfeuer oder feindliche Festungen anzeigen lassen.

Viele Tipps zum Start in Crimson Desert findet ihr auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO – schaut vorbei!

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Welche interaktiven Karten für Crimson Desert taugen? Im Netz finden sich mittlerweile eine Vielzahl von hilfreichen, interaktiven Karten zu Spielen wie Crimson Desert. Die meisten Webseiten sind dabei auf Englisch. Eine deutsche Version haben wir für euch aber auch gefunden:

Englische Alternativen:

All diese Karten könnt ihr ohne Registrierung für eure Suche nutzen und dabei auf diverse Filter zurückgreifen. Wer sich einen Account erstellt und anmeldet, kann häufig zusätzliche Funktionen nutzen, etwa das Speichern des eigenen Fortschritts, die Möglichkeit, eigene Hinweise auf der Karte zu hinterlassen, oder das Abhaken gefundener Orte.

Mit so einer interaktiven Karte dürfte es euch beispielsweise sehr leicht fallen, zwei der besten Rüstungssets aus Crimson Desert zu finden, denn viele der Set-Teile verstecken sich in Höhlen und geheimen Kammern. Mehr dazu erfahrt ihr hier: 2 der besten Rüstungen aus Crimson Desert machen euch zu Sauron, schützen euch in den gefährlichsten Regionen von Pywel