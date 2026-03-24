In Crimson Desert könnt ihr euch 2 mächtige Rüstungssets erspielen, die euch in Sauron verwandeln. MeinMMO verrät, wo ihr die Teile des Schatten-Sets und der Rüstung des frostigen Fluchs findet.

Was sind das für Rüstungen? Das Schatten-Set sowie die Rüstung des frostigen Fluchs bestehen aus jeweils 5 Teilen und sind nicht nur wunderbar Schwarz, sie besitzen auch starke Werte und Effekte, und sie verwandeln euch optisch in Sauron aus Herr der Ringe.

Das erste Set ist eigentlich die Belohnung für einen gemeisterten Bosskampf. Einige der Teile (Brustschutz, Handschuhe, Schuhe und Umhang) könnt ihr aber auch so in der Spielwelt finden, und zwar in den kältesten Regionen von Hernand im Westen. Das ist eine willkommene Alternative, da der Boss zu den schwersten Herausforderungen des Spiels gehört.

Das zweite Set verteilt sich wiederum auf mehrere Orte in Demeniss. Die Region liegt östlich von Hernand und ist anfangs voller Feinde, doch sind die Rüstungsteile leichter zu erreichen – und hier gibt’s auch eine passende Waffe. Im Folgenden verraten wir euch alle Fundorte und was die Sets so besonders macht.

Viele Tipps zum Start in Crimson Desert findet ihr auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO – schaut vorbei!

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Infos zu Boss und Questreihe des Schatten-Sets

Die Questreihe, über die ihr euch das Schatten-Set erspielen könnt, hört auf den Namen „White Blizzard“ und ihr bekommt sie von den Soldaten von Haus Lanford im Nordwesten von Hernand-Stadt. Die erste Aufgabe „Cursed Mountain“ erhaltet ihr aber erst, wenn ihr für Lanford bereits einige Aufgaben gemeistert und Akt 8 erreicht habt.

Nach der Folge-Quest „Wraith in the Frost“ sollt ihr „Beloth, the Darksworn’s Loot“ finden. Dafür müsst ihr den namensgebenden Boss besiegen, der die schwarze Schatten-Rüstung trägt und euch mit eisigen Angriffen attackiert. Packt daher Ausrüstungsteile mit hohem Frost-Widerstand ein (eventuell besorgt ihr euch also zuerst das zweite Set, siehe unten).

Schatten-Set – Alternative Fundorte und Effekte

Im Folgenden stellen wir euch die einzelnen Teile des Sets vor und verraten euch, wo ihr sie abseits des Bosskampfes finden könnt.

Plattenrüstung der frostigen Schatten: Die schicke Klamotte schützt euch vor Versteinerung, gibt etwas Bonus-Verteidigung und eine um 2 Prozent erhöhte Ausdauer-Regeneration. Ihr findet die Brust in einer verschlossenen Kammer im Berg in der Nähe des Winterberger Wachturms im Nordwesten von Hernand.

Zündet die Feuerstelle an und der Weg wird frei. Hier findet ihr die versteckte Höhle.

Plattenumhang der eisigen Schatten: Das Schulterteil mit Cape bietet einen Level-7-Schutz vor Feuer (!). Für den Umhang müsst ihr erneut in den kalten Nordwesten von Hernand, zu einer Ruine (südlich der Position der Brustrüstung). Auf einem der Dächer findet ihr eine Falltür, die sich durch ihr Steinmuster deutlich vom Rest des Daches abhebt.

Stellt euch auf eine der Seiten der Falltür, kniet euch hin und wirkt den Kraftschlag nach unten. So klappt eure Seite der Tür nach unten und die andere Seite nach oben; ihr fallt in die Tiefe, zur Truhe mit dem Umhang. Wenn ihr den Kraftschlag aus dem Sprung macht, löst ihr die Falltür zwar ebenfalls aus, doch schlägt sie zu, bevor ihr durchschlüpfen könnt.

Hier findet ihr die Ruinen, in denen der Umhang versteckt ist. An dieser Stelle müsst ihr kniend den Kraftschlag nach unten machen, um die Falltür zu öffnen.

Platten-Schuhwerk der kalten Dunkelheit: Nicht wundern, im Englischen heißt das Item Plate Boots of the Shadows und gehört zum Schatten-Set. Hier gibt’s wohl bei der Übersetzung ins Deutsche einen Fehler. Die Stiefel gewähren euch einen Bonus von 10 Prozent auf Fähigkeits-EP und eine um 2 Prozent erhöhte Klettergeschwindigkeit.

Die Schuhe findet ihr in der Frostklauenhöhle im Westen von Hernand. Mit der Stoßen-Fertigkeit aus dem Talentbaum kommt ihr durch den Wasserfall. Hier die Position des Verstecks:

Die Position der Frostklauenhöhle.

Plattenhandschuhe der kalten Dunkelheit: Auch hier greift erneut die krude Übersetzung. Die schwarzen Handschuhe liefern jeweils 2 Prozent Erhöhung fürs Klettern und die Schwimmgeschwindigkeit.

Stellt euch auf eine kleine Expedition durch die Kälte ein. Ihr müsst erneut zur Frostklauenhöhle und von dort aus dem Fluss nach Westen folgen. Vorsicht! An einer Stelle tauchen zwei Eis-Elementare mit Boss-Status auf. Ihr könnt diesen jedoch davonlaufen.

Wenn ihr das Ende der Karte erreicht habt, haltet euch südlich, bis ihr die Stelle auf dem Kartenausschnitt erreicht habt. Haltet dort nach einem versteckten Zugang im Berg Ausschau, der durch blaues Eis blockiert wird. Das Eis könnt ihr zerstören und so die Höhle des Winterbergs betreten.

Hier müsst ihr hin, zur Höhle des Winterbergs. Der Zugang ist kaum zu sehen.

Plattenhelm der Schatten: Dieser Helm versorgt euch mit dem aktivierbaren Glacial-Domain-Effekt, der euch Gegner mit einem Eisatem angreifen lässt. Außerdem winken Betäubungsimmunität und ein Bonus von 3 auf Verteidigung.

Bislang hat die Community noch keinen alternativen Fundort für den Helm gefunden. Aktuell scheint es also so, als müsse man für die Vervollständigung des Sets den ollen „Beloth, the Darksworn“ besiegen.

Das passende schwarze, legendäre Pferd zum Rüstungsset findet ihr übrigens hier:

Mehr zum Thema Crimson Desert: Legendäres Mount – So holt ihr euch früh Rokade und reitet auf Black Beauty von Karsten Scholz

Die Rüstung des frostigen Fluchs – Fundorte und Effekte

Plattenhelm des frostigen Fluchs: Dieser Kopfschutz besitzt dasselbe Design wie der Schattenhelm, wirkt aber etwas heller und besitzt leider nicht den coolen Frostatem-Effekt. Stattdessen bietet er Immunität gegen Tinnitus sowie eine kleine Auffrischung der Gesundheitspunkte.

Ihr findet den Helm beim Plauderfelsen, nördlich von Kingshield Mountains. Haltet in den Ruinen nach einem Zugang Ausschau, der von Gestrüpp bedeckt ist. Wenn ihr die Blockade mit eurer Waffen-Reflexion verbrennt, findet ihr in der Kammer die Truhe mit dem Helm.

Diesen Zugang müsst ihr freilegen. Der Plauderfelsen.

Frostfluch-Plattenpanzer: Der Plattenpanzer befindet sich in der Nebelscherbenhöhle im Norden von Demeniss. Zerstört direkt nach der Durchquerung des Wasserfalls die Steinformation, die den Weg blockiert. Danach sammelt ihr eine Verbesserte Kräuter-Pastille sowie den Frostfluch-Plattenpanzer ein.

Der Brustschutz lässt sich aktuell leider nicht aufwerten, gewährt euch aber Bewegungsgeschwindigkeit Level 2 und Eisresistenz auf Level 7 (!). Ein besseres Ausrüstungsteil für die kältesten Regionen von Pywel werdet ihr nicht finden.

Die Nebelscherbenhöhle.

Gefrorene Plattenstiefeln des Fluchs: Wie das Platten-Schuhwerk der kalten Dunkelheit gewähren euch auch diese Treter eine um 2 Prozent erhöhte Klettergeschwindigkeit. Dazu kommen 10 Prozent mehr Beitrags-EP. Ihr findet das Item in einer Truhe in der Höhle der Quelle des Unglücks, die südlich von der Nebelscherbenhöhle liegt.

Die Höhle der Quelle des Unglücks.

Plattenhandschuhe des Frostfluchs: Der schwarze Fingerschutz gewährt euch Eisresistenz auf Stufe 1 und Schadensreduzierung um 1. Finden könnt ihr das Set-Teil in der Mondgeistgrotte, die ihr gleich südwestlich der Höhle der Quelle des Unglücks finden könnt.

Die Mondgeistgrotte.

Plattenumhang des frostigen Fluchs: Für das letzte Teil des Sets müsst ihr erstmals eure Waffen zücken. Das Sanktum der Sühne, das ihr westlich der Plauderfelsen findet, ist nämlich voller Feinde und soll von euch für die Hexen gereinigt werden.

Sobald der Bereich befriedet ist, haltet nach einem Zugang Ausschau, der von Dornen blockiert ist. Mit der Reflexion eurer Waffen könnt ihr das Getrüpp entfernen. Duckt euch danach und schleicht den niedrigen U-Form-Gang entlang, bis ihr auf die Truhe mit dem Umhang stoßt. Haltet nicht an, da der Weg von Fallen gesäumt ist. Den Rückweg tretet ihr schadlos via Teleport an.

Hier müsst ihr die Dornen verbrennen. Zum Sanktum müsst ihr auch für eine Quest.

Der Plattenumhang gewährt euch etwas Verteidigung und Level-5-Schutz vor Frost. Durch die 3 Teile mit Frost-Widerstand gibt es kein besseres Set für die frostigen Regionen von Pywel. Zudem sieht es sehr cool aus.

Wo finde ich eine Waffe, die zu den beiden Sets passt? Direkt westlich der Nebelscherbenhöhle findet ihr die Spitze des Frosts, die ihr für eine Quest eh irgendwann besuchen müsst. Es reicht aber, wenn ihr dem Erdgeschoss des Turms einen kurzen Besuch abstattet. Achtet nur auf die fliegenden Wachen und zieht Ausrüstung mit Frost-Widerstand an.

In diesem Licht hinter der Treppe versteckt sich die Truhe. Die Spitze des Frosts auf der Karte.

Den Zugang zum Turm erhaltet ihr, wenn ihr die nahe Feuerstelle beim Eingang anzündet. Zuerst müsst ihr jedoch die Eisschicht zerstören, etwa mit einem mächtigen Schlag oder mit Feuer. Wenn die Feuerstelle brennt, öffnet sich der Turm und ihr bewegt euch hinter den Treppenaufgang.

In dem golden leuchtenden Licht versteckt sich eine Truhe. Aus der Truhe zieht ihr unter anderem die Gefrorene Qual, eine stylische Zweihandklinge, die euch durch Angriffe Ausdauer wiederherstellt und Boni für Angriff sowie Angriffsgeschwindigkeit besitzt. Zwei freie Sockel ergänzen das Angebot der Waffe.

Viel Spaß mit eurem neuen Ausrüstungsset! Crimson Desert steckt voller Geheimnisse und Belohnungen dieser Art. Welche tollen Items habt ihr in Hernand oder anderen Regionen der Spielwelt noch gefunden? Verratet es in den Kommentaren! Wenn ihr weitere Tipps und Tricks sucht, schaut in unserer Guide-Übersicht zu Crimson Desert vorbei!