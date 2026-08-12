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Während alle sparen und kündigen, feiert das Team eines aktuellen Open-World-Hits deftige Erfolgsprämien

Jasmin Beverungen Jasmin Beverungen Lesezeit 2 Minuten
Crimson Desert Titel title

Pearl Abyss ist das Entwicklerstudio hinter dem Open-World-RPG Crimson Desert. Der Titel hat sich als riesiger Erfolg für die Entwickler erwiesen. Er ist so erfolgreich, dass sie ihren Mitarbeitern sogar einen Bonus zahlen. 

Crimson Desert
Crimson Desert
Action Adventure

Was haben die Mitarbeiter erhalten? Das Spiel hat innerhalb von nur zwei Wochen rund 200 Millionen US-Dollar eingenommen (zu lesen auf The Alinea Insight newletter). Das entspricht umgerechnet rund 174 Millionen Euro. Auch die Steam-Wertung des Spiels liegt gerade bei über 100.000 Reviews bei „sehr positiv“. 

Deshalb haben sich die Entwickler wohl dazu entschlossen, ihren Mitarbeitern eine Prämie auszuzahlen. Laut dem Finanzbericht von Pearl Abyss stiegen die Personalkosten des Unternehmens für das zweite Quartal 2026 im Vergleich zum Vorquartal um beeindruckende 94 %. 

Der Grund dafür sind Erfolgsprämien, die an alle 1.035 Mitarbeiter des Studios ausgezahlt wurden. 

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Crimson Desert: Haustiere sind hilfreiche Loot-Sammler, so könnt ihr sie zähmen

Erfolgsprämien kommen in schweren Zeiten

Wie sieht es im Rest der Videospielbranche aus? Die positive Nachricht kommt gerade zu einer Zeit, in der es reihenweise Massenentlassungen gibt. Xbox musste die größte Entlassungswelle in der 25-jährigen Geschichte durchführen, wodurch zahlreiche Studios betroffen sind. 

Dementsprechend ist so eine Auszahlung eines Bonus an seine Mitarbeiter gerade die wohl schönste Nachricht, die wir innerhalb der Branche hören können. 

Gab es weitere spannende Sachen im Finanzbericht? Da Crimson Desert so erfolgreich war, soll es kein Einzelprojekt bleiben. Das Studio zieht vollwertige Fortsetzungen, Multiplayer-Erweiterungen und weitere DLCs in Betracht. 

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Von einem DLC wissen wir bereits. Allerdings sind noch nicht allzu viele Details zu der Erweiterung bekannt. Die Entwickler haben jedoch verraten, was wir von den zusätzlichen Inhalten erwarten können: Entwickler von Crimson Desert erklären, was man vom DLC erwarten kann – wollen sich am MMORPG orientieren

Quelle(n):
  1. GamesRadar+
  2. Pearl Abyss

Kommentare

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2 Kommentare
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themrc
#1261318

Wenn die Personalkosten um 94% angestiegen sind, hat dann jeder drei Gehälter als Prämie extra gezahlt bekommen oder wie kann man das verstehen?

Ist zwar angesichts von einem Umsatz von 200 Millionen Dollar auch nicht überragend viel, aber immerhin ein positives Signal der Wertschätzung.

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Jasmin Beverungen
#1261328

Ja genau, sind knapp 3 Monatsgehälter 🙂 Finde es auch ein tolles Signal an die über 1.000 Mitarbeiter, dass man ihre Leistung wertschätzt.

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