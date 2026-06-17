Entwickler von Crimson Desert erklären, was man vom DLC erwarten kann – wollen sich am MMORPG orientieren

Mit Crimson Desert ist den Entwicklern von Black Desert Online nach ihrem MMORPG ein noch größerer Erfolg gelungen. Doch ihr MMORPG soll nun helfen, die Zukunft des Singleplayer-RPGs zu gestalteten.

Wie steht es um Crimson Desert? Der Hype um Crimson Desert hat drei Monate nach dem Release spürbar nachgelassen. Auf Steam spielen zur Spitzenzeit noch rund 40.000 Spieler den Titel am Wochenende zeitgleich (Quelle: SteamDB).

Blickt man auf die Errungenschaften, so haben den Titel 8,4 % der Spieler überhaupt von der Story her beendet. Nur die wenigsten davon dürften den nächsten Schritt gewagt und versucht haben, den Titel auf 100 % durchzuspielen.

Für die Entwickler ist das jedoch kein Problem. Die arbeiten derzeit bekanntlich bereits an dem DLC für Crimson Desert und erklären in einem neuen Interview, wieso ihre Erfahrungen mit Black Desert Online dabei helfen sollen.

Auch noch im DLC wird dieses Pferd euch nützlich sein:

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Black Desert Online als Vorbild

Was erklären die Entwickler im Interview? Im Interview mit IGN haben die Entwickler von Crimson Desert über ihre Pläne für den neuen DLC gesprochen. Dabei möchte das Team zunächst klarstellen, dass es bislang zwar Updates wie bei einem Live-Service-Spiel gegeben habe, der neue DLC jedoch viel größer ausfallen werde als die bisherigen Patches.

Das Ziel sei dabei immer das gleiche: „Wir können und wollen dem Spiel langfristig einen Mehrwert verleihen. Wir möchten das Spielerlebnis für die Spieler, die von Anfang an dabei waren, weiter verbessern und dafür sorgen, dass das Spiel immer besser wird.“

Weiter erklärte der Director of Marketing and PR, Will Powers, dass die Entwickler bei Pearl Abyss durch Black Desert Online gelernt hätten, dass die Community mitbestimmen sollte, was sich wie verändert. Das wolle man auch bei Crimson Desert so umsetzen: „Es liegt in der DNA von Pearl Abyss, der Community zuzuhören und auf sie einzugehen; das war für die Entwickler unglaublich wichtig.“

Was kann man vom DLC erwarten? Zwar halten sich die Entwickler mit großen Ankündigungen noch zurück, sie stellen im Interview jedoch klar, dass man den Spielern auch mit den kommenden großen Veränderungen genau das geben wolle, was sie am Spiel schätzen.

Dabei wollen sie sicherstellen, dass die kommenden Updates das Spiel für diejenigen, die dem Titel seit Tag 1 folgen, nicht ruinieren. So solle der DLC die Story von Kliff und seinen Gefährten nicht verändern, sondern erweitern. Zwar sollen Kliffs Motive dadurch klarer werden, die bisherige Story bleibe jedoch bestehen.

Crimson Desert hat viele Spieler begeistert und wurde für die Entwickler von Pearl Abyss zum Mega-Hit. Der kommende DLC könnte dem die Krone aufsetzen und genau an den Stellen feilen, wo der Titel bislang noch schwächelte. Vielleicht schaffen es die Entwickler ja auch, einen unliebsamen Charakter wieder reinzuwaschen: Spieler wollen einen Charakter in Crimson Desert ausradieren, dabei erfüllt er eine wichtige Aufgabe