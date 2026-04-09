Spieler wollen einen Charakter in Crimson Desert ausradieren, dabei erfüllt er eine wichtige Aufgabe

Jeder Spieler von Crimson Desert kennt ihn: Yann. Der eine Kumpel der Freundesgruppe, der ständig in Schwierigkeiten steckt und wenn er mal keinen Ärger am Hals hat, dann kommt er auf so manch eine Idee, die sicher wieder welchen einhandelt.

Um wen geht es? Yann ist in Crimson Desert sowas wie der Tutorial-Charakter. Er steckt ständig in Schwierigkeiten, aus denen wir ihn befreien müssen, und sorgt mit seinen Auftritten immer wieder für Ärger.

Dabei sollen die Spieler eigentlich durch ihn viele Funktionen des Spiels lernen. So darf man sich für ihn im Matsch raufen, Schwindler beim Kartenspielen überführen oder Verbrecher per Kopfgeldjagd einbuchten.

Die Hälfte der Zeit verbringt man mit ihm beim Ausritt über die Felder und Dörfchen von Crimson Desert währenddessen der Charakter Kliff mit seinen Kommentaren das Ohr abkaut. Doch es gibt ein Problem mit ihm.

Rokade ist schnell, aber mit Yann geht’s nur in Schrittgeschwindigkeit durch das Spiel:

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Zu nervig für die Tutorials

Was ist das Problem? Während Yann von den Entwicklern als Tutorial-Charakter auserkoren wurde, ist er zu nervig für seine Rolle. Die Spieler hegen seit dem Release einen regelrechten Hass gegen sein nerviges Gelaber und seine langsamen Ausritte durch die Landschaft, die gerade in dem actionreichen Spiel wie ein Content-Blocker wirken.

Aus diesem Grund meiden viele Spieler die Quests mit ihm und widmen sich zunächst lieber den spaßigen Teilen von Crimson Desert. Das macht die Situation jedoch noch schlimmer, denn so erfahren Spieler besonders spät von den Spielmechaniken oder lernen nach etlichen Stunden etwas, dass sie längst wissen.

Das macht den Charakter für viele jedoch noch nerviger, denn nicht nur steckt Yann ständig in Schwierigkeiten, er erklärt dem vollausgerüsteten Kliff nach 40 Spielstunden dann, wie man Karten spielt oder ein Kopfgeldziel aufspürt.

Wie stehen die Spieler zu Yann? Für die Spieler ist Yann einfach nur nervig. Unter einem Post auf Reddit der als Meme die Patch-Note “Yann wurde aus dem Spiel entfernt” titelt, regen die Spieler sich gemeinsam über den wohl antipathischsten Charakter aus Crimson Desert auf:

Aldertree: „Yann: ‚Hey, Kliff! Komm her, ich muss mit dir über etwas reden.‘ Kliff: ‚Wir machen wieder einen Ausritt, bei dem du dich verpisst, kurz bevor wir ankommen, oder?‘“

CousinOkrii: „Ich mag es, wie seine Quests das Kopfgeldsystem und das Glücksspielsystem etwa 40 Stunden nach Spielbeginn einführen. Dann hackst du Holz, nachdem du es schon früher tun musstest. Der Typ erfüllt keinen Zweck.“

Logical-Operation512: „Manchmal wünschte ich, es gäbe ein Kopfgeld mit seinem Gesicht auf dem Poster, einfach nur dafür, dass er so nervig ist lol“

Es gibt aber auch Spieler die ihn als Charakter mögen, einfach nur weil er gut zu den Graumähnen passt:

esotericvoid: „Seine Quests, sicher. Aber ich mag seinen Charakter im Verhältnis zu den anderen.“

Instantcoffees: „Ja, ich würde ihn als Person nicht mögen, aber ich mag ihn als Charakter.“

Free_Amoeba5213: „Wenn man Leute bräuchte, die Schädel einschlagen, würde man absolut wollen, dass Yann die Leute verdammt noch mal anheizt.“

Die Entwickler von Crimson Desert meinten es gut und haben mit Yann einen Tutorial-Charakter eingebaut. Dass der nach großem Fortschritt im Spiel jedoch nur noch nervt, sorgt bei den Fans für großes Augenrollen. Eine Idee wäre es Yann einfach verschwinden zu lassen, das klappt an anderer Stelle schon wunderbar: Crimson Desert schont eure Performance indem es „unnützes“ Zeug verschwinden lässt – Strandet Spieler auf einer einsamen Insel