Crimson Desert schont eure Performance indem es „unnützes“ Zeug verschwinden lässt – Strandet Spieler auf einer einsamen Insel

In Crimson Desert haben die Entwickler viele Tricks genutzt, um die Performance zu stärken. Einer davon nervt die Community jedoch sehr.

Was ist das für ein Trick? Man muss kein Profi sein, um zu wissen, dass die Entwickler von Videospielen mit allerlei Tricks arbeiten, um die Performance ihres Spiels zu verbessern. Bei Crimson Desert ist das für die Spieler gerade besonders spürbar und nervig.

So lassen die Entwickler im Spiel Gegenstände und Objekte verschwinden, die gerade nicht im Interesse des Spiels sind. Ganz nach dem Motto: Wer braucht schon unnützes Zeug, verschwinden Gegenstände einfach. Doch das nervt die Spieler jetzt, denn davon sind auch Boote nicht ausgenommen.

Ein treues Pferd despawnt nicht:

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Wer braucht schon Boote?

Was hat es mit den Booten auf sich? Zu den unnützen Objekten, die die Entwickler verschwinden lassen, wenn ihr gerade nicht hinschaut, gehören auch Boote. Ebensolche, mit denen ihr im südlichen Meer von Crimson Desert auch einige der äußeren Inseln erkunden könnt.

Auf Reddit ist einem Spieler genau das passiert. Er war mit einem Ruderboot extra raus aufs Meer bis zu den Inseln gefahren. Doch schon kurz nachdem er aus dem Boot gestiegen war, war es schon verschwunden.

Er strandete auf der Insel und konnte nur per Schnellreise wieder ans Festland gelangen. Dort musste er sich dann wieder ein Ruderboot organisieren und bis zur nächsten Insel fahren. Dieses Spiel wiederholt sich dann wohl so lange, wie es Inseln zu erkunden gibt.

Was sagen die Spieler zum Übereifer? Dass die Entwickler hier etwas übereifrig für die Spieler wichtige Objekte verschwinden lassen, nervt die Spieler gewaltig. Die Erkundung ist eines der wichtigsten Features von Crimson Desert, und durch den Verschwindezauber der Entwickler geht den Spielern wohl die Lust am Bootfahren verloren.

So schreiben sie auf Reddit:

Simulated_Simulacra: „Eine Menge Dinge despawnen viel zu schnell in diesem Spiel.“

EatTheAndrewPencil: „Ich habe einen süßen Beagle beim Gefängniswärter in der Stadt gefunden und ihm etwas Fleisch gefüttert. Habe seine Affinität ziemlich hochbekommen. Ich bin weggegangen, um mehr Fleisch zu holen, und als ich zurückkam, war er weg 🙁 Ich habe das Gefühl, dass, wenn ein Tier ein ordentliches Affinitätslevel hat, es nicht despawnen sollte, bis der Spieler eine Weile nicht mit ihm interagiert.“

Xephadrone: „Ich wusste nicht einmal, dass es Inseln zu erkunden gibt, oder Boote, was das betrifft. Ziemlich cool.“

Dynamitrios: „Ja, hatte ein böses Erwachen, als ich entlang der Küste nach Osten ruderte und die gestrandeten Boote plünderte. Bei der dritten Bucht drehe ich mich um, Boot weg. Musste die fast 200 m hohen Klippen erklimmen, um überhaupt irgendwohin gehen zu können.“

Die Entwickler von Crimson Desert haben es an diesem Punkt wohl etwas übertrieben. Dennoch ist eine gute Performance der Schlüssel für ein erfolgreiches Open-World-Adventure wie Crimson Desert. Statt mit einem Boot kann man die Inseln auch per Drache besuchen: Der Drache in Crimson Desert gehorcht euch nur für kurze Zeit, ein Item kann das ändern