In EVE Online kam es zuletzt zum großen Kampf zweier mächtiger Allianzen, der selbst die Server zum Abstürzen brachte.

Was war das für eine Schlacht? In einer Schlacht, wie sie EVE Online noch nicht erlebt hat, haben am vergangenen Abend über 10.200 Piloten des MMORPGs in einer einzelnen PvP-Schlacht gekämpft.

Zwar gab es in der Vergangenheit bereits große Weltraumschlachten mit tausenden Spielern, doch diesmal waren es so viele, dass man sogar zwei Weltrekorde aus dem Guinness Buch der Rekorde geknackt hat:

Größte PvP-Multiplayer-Schlacht in Videospielen (bisher 8.825 Spieler)

Die höchste Anzahl an Spielern, die gleichzeitig im PvP gegeneinander antreten (bisher 6.557)

Die Anzahl war jedoch auch zu viel für die Server von EVE Online, so soll sich die Schlacht eher wie eine Diashow angefühlt haben, bevor die Server am Abend komplett zusammenbrachen und die Spieler sich stundenlang ums Einloggen bemühten.

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Teurer Krieg

Was hat der Kampf gekostet? Laut dem Kampfbericht auf WarBeacon.net dauerte der Kampf 11 Stunden, wobei 6915 Spieler direkt an Kampfhandlungen teilgenommen haben. Screenshots zeigen jedoch mehr als 10.200 Spieler, die teilweise jedoch als Logistiker unterwegs waren.

In der Schlacht gingen 3125 der 6915 Schiffe kaputt, was einen Schaden in Höhe von 8,4 Billionen ISK zufolge hatte. Umgerechnet in Euro bedeutet die günstigste Schätzung laut PlayerAuctions.com, dass dies etwa 40.000 € beträgt. Andere Schätzungen kommen auf viel höhere Beträge.

Wer hat da überhaupt gekämpft? Im Kampf waren zwei Koalitionen, die sich schon jahrelang feindselig gegenüberstanden. Das Imperium der Goonswarm Federation und die WinterCoalition der Fraternity/Frat traten gegeneinander an.

Wie immer in den Kämpfen um die Vorherrschaft in Eve Online ging es um Territorien und Ressourcen, welche die zwei rivalisierenden Koalitionen sichern wollten. Verloren hat fürs Erste das Imperium der Goonswarm Federation, die im Kampf ihren Keepstar einbüßen mussten.

Grund für die Niederlage war jedoch auch der Server, der viele Spieler, wenn überhaupt mehr schlecht als recht, am Kampfgeschehen teilnehmen ließ. Auch wenn die Schlacht verloren ist, muss das nicht bedeuten, dass die Spieler des Imperiums bereits aufgeben, der Krieg hat gerade wohl erst begonnen.

In EVE Online gibt es immer wieder Kämpfe, die Tausende von Spielern und Euro an Ressourcen vernichten. Diese epischen Kämpfe zeichnen das MMORPG aus. Dabei spielt Politik bei Eve Online eine größere Rolle als in vielen anderen Titeln: Im größten Weltraum-MMORPG auf Steam tobt gerade ein gewaltiger Machtkampf, könnte alles verändern