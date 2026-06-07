WoW: Spieler macht irres Schnäppchen, spart zehntausende Goldmünzen

Manchmal muss man auch in World of Warcraft Glück haben. Nur 1 Silber hat das gekostet, was sonst zehntausende Gold wert ist.

Im Auktionshaus von World of Warcraft gibt es im Grunde nichts, das es nicht gibt. Von grauen Müll-Items bis hin zu epischen, seltenen Belohnungen, kann man dort nahezu alles kaufen. Doch wer aufmerksam ist, kann sich ab und an ein richtiges Schnäppchen ergattern, wie ein Spieler stolz im Subreddit des Spiels zeigt. Er zahlte nur eine mickrige Silbermünze für etwas, das viele Tage Spielzeit benötigt.

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Was ist vorgefallen? Im Subreddit von WoW zeigte der Spieler Wolfmaster112 unter dem Titel „Irgendjemand hat Mist gebaut“ einen kleinen Screenshot von seinem Chat. Dort ist zu sehen, dass er einen Wappenrock des Lichtbringers für den unfassbar niedrigen Preis von nur einer Silbermünze ergattert hat. Die Vermutung: Da wollte jemand deutlich mehr Gold mit verdienen und hat einen Fehler gemacht.

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Ein teures Item aus Wrath of the Lich King

Was ist das für ein Wappenrock? Beim Wappenrock des Lichtbringers („Tabard of the Lightbringer“) handelt es sich um einen der epischen Wappenröcke mit einem Benutzen-Effekt. Wenn man ihn anlegt und verwendet, wird der Charakter dabei vom Licht erfüllt – ein kleiner, optischer Effekt.

Warum ist der Wappenrock eigentlich teurer? Den Wappenrock gibt es eigentlich nur, wenn man die Questreihe rund um „Schattengram“ erledigt. Das war eine legendäre Axt, die man in der Erweiterung „Wrath of the Lich King“ in der Eiskronenzitdelle bekommen konnte. Im Zuge der Questreihe gab es nicht nur die legendäre Waffe, sondern auch einige kosmetische Gegenstände – wie etwa ein Portal nach Dalaran oder auch die Spieluhr von Sylvanas. Darunter befand sich eben auch der Wappenrock des Lichtbringers.

Wenn man den Wappenrock nach der Questreihe nicht selbst behalten will, kann man ihn an andere verkaufen. Im Auktionshaus erzielt er zumeist einen Wert von rund 150.000 Goldstücken – mal etwas mehr, mal etwas weniger.

Hier hat sich einer also richtig viel Gold entgehen lassen.

Warum war der Wappenrock so günstig? Warum genau das Item für den Preis von nur 1 Silber angeboten wurde, kann nicht abschließend gesagt werden. Es gibt aber mehrere Möglichkeiten, wie es zu diesem Vorfall gekommen ist:

Die Person hat sich schlicht verklickt und das falsche Item ins Auktionshaus gestellt.

Früher war es gängig, Gegenstände über ein neutrales Auktionshaus zu verschieben, wenn man Items etwa von Horde- auf Allianz-Seite bringen wollte. Dann stellt Spieler 1 den Gegenstand zum verabredeten Zeitpunkt rein und Spieler 2 kauft ihn sofort, um ihn dann einem Charakter der anderen Fraktion von Spieler 1 zu geben. Diese Methode ist allerdings nicht mehr notwendig, seit es die Kriegsmeuten-Bank gibt. Es wäre aber möglich, dass hier ein Rückkehrer nicht wusste, dass man inzwischen die Bank benutzen kann und hier einen Fehler gemacht hat.

Es handelte sich um eine Account-Auflösung. Manche, die dauerhaft mit WoW aufhören wollen, verkaufen all ihre Gegenstände (oder entzaubern sie), um sicherzustellen, dass sie nicht noch einmal zurückkommen. Wenn der Charakter alles verloren hat, ist diese Hürde oft größer.

Habt ihr schon einmal ein seltenes Item besonders günstig in World of Warcraft ergattert? Oder wart ihr auf der anderen Seite und habt etwas aus Versehen ins Auktionshaus gestellt, das ihr danach bitter bereut habt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Richtig teuer kann es in WoW aber auch werden – etwa bei den teuersten Reittieren.