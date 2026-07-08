Chef von Crimson Desert möchte bald auch Nintendo-Fans begeistern, erntet nur Skepsis und Gelächter

Crimson Desert war Anfang 2026 ein großer Erfolg. Während die Fans gespannt auf den DLC warten, haben die Entwickler auch eine Version für die Nintendo Switch 2 geplant.

Was ist das für eine Version? Pearl Abyss hat zuletzt ein langes Briefing ihrer Shareholder hinter sich gebracht. Dabei stellten CEO Huh Jin-young, COO Lee Dong-won, und CFO Cho Mi-young auch die Roadmap für die Zukunft des Unternehmens vor.

Neben ihrem nächsten Spiel DokeV ging es auch um die Zukunft ihres aktuellen Erfolgsträgers, Crimson Desert. Hier erklärte der Chef, man wolle Crimson Desert in die Hände von möglichst vielen Spielern legen, was auch bedeutet, dass man den Titel auf die Switch 2 bringen will.

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Es ist spielbar

Wie steht es um die Version? Im Gespräch offenbarte Huh Jin-young, dass man bereits eine laufende Version auf der Switch 2 hätte. Hier sei „grundlegendes Gameplay“ bereits möglich. Es sei allerdings noch nicht klar, ob man die Version wirklich bringen wird, weil die technischen Limitierungen der Hardware eben schwierig sind. So sagt er:

Die Switch-2-Version muss noch optimiert und technisch überprüft werden … daher lässt sich ein Veröffentlichungstermin derzeit nur schwer bestätigen. Sobald konkrete Informationen vorliegen, werden wir diese transparent bekannt geben.

Zwar ist das noch nicht die ganz finale Bestätigung für einen Release auf der Nintendo-Konsole, die Aussagen des Chefs machen den zumindest geplanten Release jedoch deutlich.

Was ist noch geplant? Die Entwickler sind derzeit ebenfalls damit beschäftigt, neue Inhalte für Crimson Desert zu entwickeln. So arbeitet man neben dem großen DLC auch an verbesserten Cut-Scenes und Story-Erweiterungen. Auch die Option, irgendwann einen Multiplayer hinzuzufügen, wird überprüft, das sei technisch allerdings extrem schwierig.

Wie reagieren die Spieler auf die Pläne? Dass man Crimson Desert auf die Switch 2 bringen will, ist für die Fans ein Grund zu lachen. Für sie ist es unglaublich, dass man das Hardware-hungrige Spiel überhaupt versuche auf die Konsole zu bringen. So feixen sie auf Reddit:

FawkesBridge: „Bitte lasst es erst einmal besser auf meiner PS5 laufen.“

Critical_Top7851: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es überhaupt einen Port wert ist. Das Spiel läuft nicht einmal auf moderner Hardware perfekt; es auf das Äquivalent einer PS4 Pro zu bringen, würde wahrscheinlich große Einbußen erfordern.“

RocMerc: „Es läuft nicht einmal auf der PS5 Pro flüssig?“

SpellConnect8675: „LMAO, viel Glück dabei!“

Wenn ihr euch ein neues Feature für Crimson Desert aussuchen könntet, was hättet ihr gerne? Schreibt es uns in die Kommentare! Was die Entwickler für die große Erweiterung des Spiels planen erfahrt ihr hier: Entwickler von Crimson Desert erklären, was man vom DLC erwarten kann – wollen sich am MMORPG orientieren