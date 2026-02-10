Crimson Desert: Die 3 spielbaren Charaktere und ihre Eigenheiten – welcher passt zu euch?

Crimson Desert ist das neue Open-World-Rollenspiel der Black-Desert-Macher und erscheint am 19. März 2026 für PS5, Xbox Series, MacOS, GeForce Now und PC. MeinMMO stellt euch die drei spielbaren Charaktere und ihre besonderen Eigenschaften vor.

Kliff Macduff ist die Hauptfigur von Crimson Desert. Er ist es, der sich nach dem Angriff der Schwarzbären aufmacht, um die Überlebenden seines Graumähnen-Klans zu finden. Der Kämpfer, der optisch an Jon Schnee aus der Serie zu Game of Thrones erinnert, tauchte lange Zeit als einzige spielbare Figur in den offiziellen Trailern auf.

Seit Ende Januar 2026 wissen wir jedoch, dass es insgesamt drei spielbare Charaktere in Crimson Desert geben wird. Im Folgenden stellen wir euch das Trio und ihre besonderen Eigenheiten vor und verraten euch – basierend auf dem bisher gezeigten Gameplay -, wer zu euch passen könnte.

Die spielbaren Charaktere in Crimson Desert

Die folgenden drei Kämpfer könnt ihr in Crimson Desert durch die Spielwelt von Pywel steuern – sie besitzen unterschiedliche Kampfstile, Waffen und Fertigkeiten:

Kliff Macduff: Die Hauptfigur des Spiels kennen wir bereits aus den ersten Trailern. Kliff ist mit Schwert, Schild und Bogen bewaffnet. Er hat aber auch „Wrestling“-Bewegungen drauf und kann dank eines magischen Armbandes Elementarzauber wirken.

Die Hauptfigur des Spiels kennen wir bereits aus den ersten Trailern. Kliff ist mit Schwert, Schild und Bogen bewaffnet. Er hat aber auch „Wrestling“-Bewegungen drauf und kann dank eines magischen Armbandes Elementarzauber wirken. Damiane: Die Kämpferin nutzt in den aktuellen Trailern meist ein zweihändiges Claymore, ist aber dennoch agil und setzt im Kampf auf gezieltes Ausweichen. Aus der Distanz kann sie ebenfalls Schaden verursachen, dafür greift sie zur handlichen Pistole, einer Muskete oder sie streut Zauber ein. Zudem schützt sie sich mit einem kleinen Handschild und kann auf einen flotteren Degen wechseln.

Die Kämpferin nutzt in den aktuellen Trailern meist ein zweihändiges Claymore, ist aber dennoch agil und setzt im Kampf auf gezieltes Ausweichen. Aus der Distanz kann sie ebenfalls Schaden verursachen, dafür greift sie zur handlichen Pistole, einer Muskete oder sie streut Zauber ein. Zudem schützt sie sich mit einem kleinen Handschild und kann auf einen flotteren Degen wechseln. Oongka: Der Muskelprotz setzt auf eine riesige Axt, mit der er durch Feinde wirbelt, und eine explosive Kanone am Handgelenk. Zudem kann er seine Feinde packen und auf den Boden schmettern. So verursacht er massiven Schaden. Außerdem liebt Oongka es, Dinge in die Luft zu jagen.

Beachtet dabei, dass wir uns die Charaktere Damiane und Oongka laut den Entwicklern erspielen werden, während sich die Geschichte von Kliff entfaltet. Jeder fängt also zuerst mit Kliff an, erspielt sich mit der Zeit dann die weiteren spielbaren Charaktere und kann dann zwischen diesen wechseln.

Ob dieser Wechsel jederzeit per Knopfdruck möglich ist oder ob es Restriktionen geben wird, wissen wir aktuell nicht. Die Entwickler sprechen jedoch davon, dass man mit den alternativen Kämpfern die offene Welt unsicher machen und viele Quests außerhalb der Hauptgeschichte spielen kann. Die Inhalte der Main-Story scheinen also Kliff-exklusiv zu sein.

Auf tiktok.com gibt’s einen kurzen Clip der Entwickler zu den 2 neuen spielbaren Charakteren:

Auf tiktok.com gibt's einen kurzen Clip der Entwickler zu den 2 neuen spielbaren Charakteren:

Welcher Charakter passt zu mir?

Ganz grundsätzlich solltet ihr Spaß an actionreichen Nahkämpfen gegen größere Gegnergruppen haben, in denen euch eine Vielzahl an Optionen und wuchtigen Angriffen zur Verfügung stehen. In Crimson Desert gibt’s beispielsweise keinen Charakter, der besonders defensiv einstellt ist, sich hinter einem großen Breitschild versteckt und die meisten Angriffe einfach abblockt.

Genauso wenig findet ihr hier einen reinen Fernkämpfer, der seine Feinde ausschließlich aus der sicheren Distanz bekämpft. Dennoch unterscheiden sich Kliff, Damiane und Oongka unserem ersten Eindruck nach genug, um unterschiedliche Geschmäcker zu bedienen.

Oongka erinnert an den Riesen aus Black Desert, der ebenfalls mit einer großen Axt in den Kampf zieht und durch Gegnergruppen wirbelt. Im MMORPG gehört dieser zu den einsteigerfreundlichen Klassen, die auf leicht zu erlernende Angriffskombos setzen und Gegner dennoch reihenweise erledigen. Wer eine simple, etwas rohe Spielweise bevorzugt, dürfte mit Oongka Spaß haben.

Damiane setzt zwar ebenfalls auf eine wuchtige Zweihandwaffe, wirkt im Kampf aber deutlich agiler als Oongka, weicht ständig aus und streut immer wieder ihre Pistole oder Muskete für zusätzlichen Schaden ein. Sie könnte die Glaskanone des Trios sein, die zwar sehr hohen Schaden verursachen kann, bei Treffern aber auch mehr einsteckt. Das würde Damiane zur perfekten Wahl für erfahrene Spieler machen.

Kliff ist der Allrounder des Teams. Er kombiniert in den Trailern meist Angriffe mit Schwert, Schild und Bogen mit Wrestling-Moves, Würfen, Sprungattacken sowie Elementarzaubern. Es gibt aber auch Szenen, in denen er einen Speer, eine Heugabel oder zwei Einhandwaffen nutzt, um Schaden zu verursachen. Damit scheint er die größte Auswahl an Waffen zu besitzen. Diese Flexibilität ist perfekt, wenn ihr für jede Situation bestmöglich gewappnet sein möchtet.

Die Entwickler betonen, dass man anfangs nur eine kleine Auswahl an Fertigkeiten für seinen Charakter besitzt. Viele weitere Optionen, Waffen und Skills lernt man erst im Laufe des Abenteuers. Das motiviert und ermöglicht es euch, das Arsenal eines Charakters nach und nach kennenzulernen.

Beachtet, dass wir bisher in Vorabversionen nur Kliff spielen konnten. Sobald wir Damiane und Oongka ebenfalls in der Praxis ausprobieren durften, aktualisieren wir den Artikel.

Was ist Crimson Desert für ein Spiel? Im Gegensatz zu Black Desert, das aktuelle Spiel von Entwickler Pearl Abyss, wird Crimson Desert eine reine Singleplayer-Erfahrung, soll aber mit vergleichbaren Stärken glänzen – etwa mit einer wunderschönen Grafik und einem brachialen Kampfsystem.

Die bisherigen Trailer glänzen aber nicht nur mit der tollen Optik und dynamischen Kämpfen in der Open-World (mit Wrestling-Moves, zerstörbaren Belagerungsmaschinen und Kämpfen zu Pferde), sie zeigen auch Aktivitäten wie das Angeln, Ballonfahrten, Flötenspielereien, Armdrücken, Parcours-Klettereien, das Zähmen von Reittieren und vieles mehr.

Der Schauplatz (der harsche Kontinent Pywel) und die Figuren von Crimson Desert erinnern mit ihrer westlichen Aufmachung stark an Westeros aus Game of Thrones. Der Hauptcharakter Kliff ähnelt einem gewissen Jon Snow. Ihr könnt sogar auf Drachen reiten, wie die Targaryen.