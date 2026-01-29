Crimson Desert stellt 2 neue, spielbare Charaktere vor, zeigt die Welt und Features in großer Video-Reihe

In einem neuen Deep Dive stellen die Macher die Features von Crimson Desert im Detail vor. Bereits das erste Video hat eine große Neuigkeit im Gepäck: Kliff wird nicht alleine der spielbare Protagonist sein. Zur Open World und was ihr dort alles tun könnt, gibt es ebenfalls neue Informationen.

Das zeigt Crimson Desert nun:

In einem neuen Video auf YouTube zeigen die Entwickler neues Gameplay zu Crimson Desert und stellen den groben Story-Verlauf vor. Ihr kämpft um das Überleben eures Clans, die Greymanes, werdet dabei aber in mehr verwickelt.

Ein besonders herausstechender Punkt: bisher war die Info, dass Kliff alleine der spielbare Protagonist sein wird, was bereits für Kritik gesorgt hat. Nun stellen die Entwickler zwei neue spielbare Charaktere vor.

Wer die beiden sind, wurde noch nicht verraten, zu sehen sind aber eine Frau mit Zweihandschwert und Pistole sowie ein bulliger Mann mit Axt und Kanone. Sie alle sollen verschiedene Spielstile haben.

Das Video haben wir auch hier für euch eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist noch neu? Im Video gehen die Entwickler zusätzlich auf die Open World des Spiels ein. So ist die Welt Pywel etwa in insgesamt fünf Bereiche eingeteilt und die namensgebende „Crimson Desert“ ist nur ein Teil davon.

In jedem der Bereiche gibt es eigene Quests und Erzählungen, die sich meist rund um die Fraktionen der Welt drehen. Einige Aufgaben sollen länger dauern und etwa große Burgenbelagerungen beinhalten, andere eher kürzer und ruhiger. Welche dieser Quests ihr verfolgt und in welcher Reihenfolge, soll ganz euch überlassen sein.

Dazu soll es versteckte Begegnungen und Geheimnisse geben, die ihr entdecken könnt und die zum Erkunden einladen sollen. Dazu habt ihr verschiedene Fähigkeiten, etwa rabenhafte Schwingen für kurze Flüge oder Mehrfach-Sprünge sowie einen steuerbaren Drachen als Reittier.

„Das ist irgendwie alles in eins kombiniert“

Das reine Ausmaß der Inhalte, die Crimson Desert vorgestellt hat, vor allem aber die verschiedenen Ideen wie Drachen, Kanonen, Flügel und mittelalterliche Ästhetik, sorgen in den Kommentaren für einige Diskussionen.

Während viele Nutzer die Ideen begrüßen, sind andere skeptisch, ob sich die Entwickler nicht vielleicht etwas übernehmen und ob das alles zu Release auch wirklich funktionieren wird. Einige sind sogar skeptisch, ob Crimson Desert überhaupt erscheinen wird.

Insbesondere, dass Kliff nicht mehr der einzige spielbare Charakter sein wird, sondern dass noch zwei weitere im Verlauf der Story dazu kommen, sorgt jedoch für Aufregung. Auf eine solche Nachricht haben zumindest ein paar Fans offenbar gehofft.

Der Release steht jedoch schon fest: Crimson Desert soll am 19. März 2026 erscheinen, nach einigen Verschiebungen, und bis dahin will Pearl Abyss noch weitere Videos dieser Art veröffentlichen, um mehr Features des Spiels vorzustellen.

Besonders die Open World, die Fans immer wieder an die Welt eines MMORPGs erinnert, steht oft im Fokus der vorgestellten Features. Auch in einem der neueren Gameplay-Videos war davon viel zu sehen, jedoch mit gewisser Kritik: Crimson Desert zeigt neues Gameplay, erinnert an Kingdom Come: Deliverance mit dem Kampfsystem von Black Desert, aber etwas fehlt immer noch