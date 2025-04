Crimson Desert: Release, Trailer und Gameplay – Alle Infos zum Action-Adventure mit Open World

Crimson Desert ist ein Action Adventure mit Open World von den Entwicklern von Black Desert Online, was 2025 erscheinen soll. Wir von MeinMMO verraten euch alles zum Release-Date, Gameplay, den Trailern und mehr.

Was ist Crimson Desert für ein Spiel? Crimson Desert ist ein neues Spiel des südkoreanischen Studios Pearl Abyss, das auch hinter dem bekannten MMORPG Black Desert steckt, was 2024 sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Ursprünglich als MMORPG-Nachfolger zu Black Desert Online geplant, durchlief das Projekt mehrere Änderungen. Crimson Desert ist nun ein eigenständiges Singleplayer-Spiel.

Hier haben wir für euch alles zusammengefasst, was bisher über das Action Adventure bekannt ist. Alle Informationen zu Release, Story, Gameplay und Trailern findet ihr hier. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert, damit ihr nichts verpasst.

Update vom 22. April 2024: Der Artikel wurde auf den neusten Stand gebracht.

Crimson Desert: Alles, was wir bisher wissen

Release-Date: Wann kommt Crimson Desert raus?

Crimson Desert soll spät im Jahr 2025 erscheinen, also voraussichtlich Ende des Jahres, irgendwann im vierten Quartal. Ein genaues Release Datum ist noch nicht bekannt.

Gibt es einen Trailer zu Crimson Desert?

Ja, es gibt mehrere Trailer zu Crimson Desert, darunter auch neue Gameplay-Trailer, die auf der gamescom 2024 enthüllt wurden. Hier könnt ihr euch einen der neuesten Trailer anschauen, der zeigt, dass die Bosse es ganz schön in sich haben:

Auf welcher Plattform läuft Crimson Desert?

Crimson Desert soll zeitgleich für Playstation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Es ist unklar, ob es auch für ältere Konsolen wie die PS4 herauskommt.

Kommt Crimson Desert auf Steam?

Ja, Crimson Desert wird auch auf Steam verfügbar sein. Noch ist es allerdings noch nicht vorbestellbar. Ihr könnt es aber über die Shopseite auf eure Wunschliste setzen.

Crimson Desert Multiplayer: Kann ich es im Koop spielen?

Nein, Crimson Desert soll in erster Linie ein Singleplayer-Spiel werden. Es ist derzeit unklar, ob Koop- oder Multiplayer-Elemente in Zukunft noch geplant sind. In der Vergangenheit wurde laut PC Gamer über Online-Elemente gesprochen, doch danach wurden sie nicht weiter erwähnt.

Wird Crimson Desert kostenlos sein?

Nein, Crimson Desert wird vermutlich kein Free-to-Play-Titel sein.

Hier könnt ihr euch noch einen Gameplay-Trailer anschauen:

Kann ich Crimson Desert vorbestellen?

Momentan könnt ihr Crimson Desert nicht vorbestellen. Wir halten euch aber auf dem Laufenden.

Ist Crimson Desert eine Fortsetzung von Black Desert?

Crimson Desert ist kein direkter Nachfolger von Black Desert. Es war ursprünglich als Prequel geplant, ist aber jetzt ein eigenständiges Spiel.

Wann wurde Crimson Desert enthüllt?

Crimson Desert wurde 2019 als MMORPG angekündigt. Doch im Dezember 2020 änderte Pearl Abyss seine Pläne und die Beschreibung von Crimson Desert zu: Action-Adventure mit Open World .

Crimson Desert: Story – Worum geht es in dem RPG?

In Crimson Desert schlüpft ihr in die Rolle des Söldners Kliff, der in der Welt Pywel darum kämpft, sein verlorenes Heimatland zurückzuerobern. Ihr geht auf Reise und rekrutiert Verbündete, die euch helfen.

Pearl Abyss sagt dazu auf der offiziellen Webseite von Crimson Desert:

Ein Epos, geschrieben in Blut. Begleitet Söldner bei ihrem Kampf ums Überleben in den harschen Landen Pywels.

und weiter:

Der König von Demeniss, der Einiger der Lande, liegt in einem langen tiefen Schlaf. Dieses Ungleichgewicht der Macht versuchen nun jene, die einst unter seiner eisernen Herrschaft litten, zu nutzen, und aus seiner Schwäche einen Vorteil zu schlagen. Die, die er unterdrückte, suchen ihre Unabhängigkeit, doch so manch einer träumt auch von der eigenen absoluten Herrschaft .

Crimson Desert: Gameplay – Was erwartet mich?

Crimson Desert bietet ein Open-World-Erlebnis, in dem ihr die mittelalterliche Fantasy-Welt Pywel erkundet, Quests abschließt, Rätsel löst, gegen verschiedene Gegner und knackige Bosse kämpft. Es wartet auch Parkour-Gameplay auf euch. Ihr könnt etwa an Wänden entlang oder auf Bäume klettern , was an Assassin’s Creed erinnert.

Das Spiel kombiniert intensive Kämpfe mit vielen Aktivitäten außerhalb des Kampfes. Ihr könnt beispielsweise:

Angeln

Pferde zähmen

Flöte spielen

Armdrücken

…und ganz wichtig: Katzen und Hunde streicheln!

Das Kampfsystem soll taktisch anspruchsvoll sein und sich an den Bosskämpfen der Souls-Spiele orientieren. Es ist entscheidend, die Bewegungsmuster der Gegner genau zu beobachten, geschickt auszuweichen und den richtigen Moment zum Angriff abzupassen. Euch steht dabei eine vielfältige Auswahl an Waffen zur Verfügung, von Schwertern und Äxten bis hin zu Pistolen und Mini-Kanonen. Durch Alchemie könnt ihr zudem euren Waffen spezielle Eigenschaften verleihen.

Auf der gamescom 2024 konnte Crimson Desert in einer Demo-Version angespielt werden. MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski und Gamestar-Redakteur Jonas Gössling haben beide Crimson Desert gespielt und teilen ihre ersten Eindrücke im Gamestar-Talk.