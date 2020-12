Die Macher von Black Desert, Pearl Abyss, hatten 2019 ihr zweites, neues MMORPG vorgestellt: Crimson Desert sollte für PC, PS5 und XBox Series X erscheinen. Es sah ein bisschen aus wie Game of Thrones trifft Red Dead Redemption 2. Jetzt soll es neue Infos zum Spiel geben, die Rede ist nun aber von einem „Open World Action Adventure.“

Das ist Crimson Desert: August 2019 kündigte Pearl Abyss an, in den nächsten Jahren 4 neue MMOs zu bringen. Die hatten mit dem MMORPG Black Desert gerade so viel Geld verdient, dass sie sich das westliche MMORPG EVE Online dazu kaufen konnten. Nun galten sie als „große Global-Player.“

Pearl Abyss hatte eine neue Engine anzukündigen und einen ganzen Reigen an neuen aufregenden Games. Das spannendste neue Projekt, das sie vorstellen, war Crimson Desert:

Das sollte das 2. große MMORPG von Pearl Abyss werden

Crimson Desert sollte für PC und „Konsolen“ erscheinen, es lief eigentlich auf ein Release für PlayStation 5 und Xbox Series X heraus

Es sollte ein „Prequel“ zu Black Desert sein, in derselben Welt spielen, aber weit vor der Zeit des Online-Rollenspiels

Ein erster Trailer zeigte eine düstere und brutale Welt – die Optik erinnerte an Game of Thrones

Es hieß: Spieler würden in Crimson Desert eine Söldner-Truppe anführen, mit den Miet-Streitern und anderen NPCs interagieren können. Da lag die Idee nahe, der Spieler würde eine „Bande“ anführen, ähnlich wie in Red Dead Redemption 2

In Interviews sagten Vertreter von Pearl Abyss später: Der Fokus von Crimson Desert liege auf PvE, die Story sei wichtiger als in Black Desert – PvP gebe es zwar auch, man konzentrierte sich aber auf den Kampf gegen Monster

Kein Wort mehr zu „MMO“, nur „Open World Action-Adventure“

Das ist jetzt neu: Crimson Desert hat eine neuen Teaser-Trailer veröffentlicht, der auf eine neugestaltete Webseite verweist (via crimsondesert). Im Trailer und auf der Seite fehlen alle Hinweise auf ein „MMO“ oder „MMORPG.“

In der YouTube-Kanalbeschreibung und auf der südkoreanischen Webseite zu Crimson Desert, spricht man von Crimson Desert nun als ein „Upcoming Open World Action-Adventure.“

Welcome to the official YouTube channel of Crimson Desert, an upcoming open world action-adventure by Pearl Abyss. YouTube-Kanalbeschreibung von Crimson Desert

Im ersten Trailer wurden Crimson Desert noch klar als „MMORPG“ vorgestellt – solche Hinweise fehlen nun komplett.

In den YouTube-Kommentaren fordern Spieler zwar „eine bessere Version von Black Desert“, einige fragen aber bereits: Ist das denn kein MMO mehr? (via youtube)

Ein offizielles Statement von Pearl Abyss gibt es noch nicht.

Wenn Crimson Desert wirklich ein Action-Adventure ist, dann stirbt hier eine weitere MMORPG-Hoffnung noch vorm Relasee.

Schon das „Magic-MMORPG“ entpuppte sich im Januar 2020 als „Action-MMO“ in einer zweiten Vorstellung.

Das steckt dahinter: Von Beginn an, wirkte das Konzept, „eine Söldnerbande anzuführen“, konträr zu einem MMORPG. Auch der Trailer wirkte so, als hätte man eine feste Hauptfigur im Fokus: Der junge Mann, der stark an Jon Snow aus Game of Thrones erinnert.

Diese Figur ist in jedem Fokus von fast jedem Screenshot: Wird wohl die Hauptfigur im Adventure.

Wie ein MMORPG mit einer „festen Hauptfigur“ laufen soll, ist rätselhaft. Es können ja kaum alle gleich aussehen und gleich handeln.

2019 wurde Crimson Desert noch überall mit „MMORPG“ geworben, jetzt fehlt bewusst eine Genre-Kennzeichnung: Das „Open World Action-Adventure“ ist relativ gut versteckt.

Uns erinnerte die Grundidee von Crimson Desert schon früh an „Red Dead Redemption 2“ mit einem Fokus auf NPCs und Storys. Gut möglich, dass sich das Spiel im Laufe des letzten Jahres noch stärker in diese Richtung entwickelt hat.

Eigentlich ist Pearl Abyss auf MMOS und MMORPGs spezialisiert. Die haben bislang nichts anderes gemacht. Aber die Südkoreaner haben viel Erfolg in Nordamerika und Europa. Vielleicht ist es eine bewusste Entscheidung, „in den Westen“ zu gehen und hier ein Action-Adventure in einer Fantasy-Welt zu bringen. Es dürfte sich auch bis nach Südkorea rumgesprochen haben, dass die hier super laufen.

Gewissheit werden wir wohl am 10. Dezember erhalten: Dann soll im Rahmen der Video Game Awards eine weitere Vorstellung von Crimson Desert folgen. Vielleicht sehen wir dann ja doch noch Elemente eines MMORPGs oder zumindest eines Multiplayer-Modus.

Bei Crimson Desert können wir 2020 noch mit neuen Infos rechnen, mit einem Release hat man aber ohnehin erst in einiger Zeit gerechnet. Auch wenn Crimson Desert nun rausfällt, könnte 2021 dennoch ein starkes MMORPG-Jahr werden:

