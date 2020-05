In dem ersten „Inside Xbox“-Stream zeigte Microsoft ein Bild der Firmen, die bereits an Spielen für die neue Xbox Series X arbeiten. Unter den gezeigten Firmen sind auch einige, die MMORPGs entwickelt haben.

Welche Firmen entwickeln für die Xbox Series X? Bei dem Live-Event am 7. Mai wurden 13 neue Titel angekündigt, die allesamt für die neue Konsole erscheinen sollen.

Unter den Titeln befanden sich neben Assassin’s Creed Valhalla von Ubisoft auch die beiden Indie-Titel:

„Second Extinction“, ein Koop-Shooter, in dem ihr gegen Mutanten-Dinos kämpft,

„The Ascent“, ein Action-RPG, das Cyberpunk mit Diablo-Gameplay mischt.

Außerdem präsentierte Microsoft ein Bild mit einer Vielzahl von Entwicklern und Publishern, die bereits an Spielen für die neue Xbox Series X arbeiten. Dort sind auch einige Firmen vertreten, die mit MMORPGs in Verbindung stehen.

Über 100 Firmen arbeiten derzeit an Spielen für die Xbox Series X (Quelle: Livestream).

Diese 4 MMORPGs sind sehr wahrscheinlich

Aus der Liste lassen sich Rückschlüsse auf MMORPGs ziehen, die wohl auf der Xbox Series X spielbar sein werden. 4 sind dabei sehr wahrscheinlich, da sie bereits für die vorherige Generation veröffentlicht wurden.

Skyforge

Schon in der ersten Reihe der Entwickler-Logos lässt sich Allods Team ausmachen. Die Firma entwickelte neben dem Spiel Allods Online auch Skyforge, ein kostenloses MMORPG, dass bereits im April seinen 5. Geburtstag feierte und eine neue, kostenlose Erweiterung herausbrachte.

Skyforge kann schon jetzt auf der Xbox One und der PS4 gespielt werden. Anscheinend möchten die Entwickler den Titel auch für die nächste Konsolen-Generation anbieten.

Skyforge, ein auf Konsolen recht beliebtes MMORPG.

Black Desert

In der Mitte des Bildes findet man den Entwickler Pearl Abyss, der bisher vor allem für Black Desert Online bekannt ist. Das MMORPG erschien 2019 für die Xbox One und wird anscheinend auch auf der Series X spielbar sein.

Black Desert gehört zu den erfolgreichsten MMORPGs auf Steam und wird vor allem für seine Freiheiten geschätzt. Optisch und spielerisch gilt es auch heute noch als sehr modern, obwohl es im Juli bereits seinen 5. Geburtstag feiert.

Im Januar bekam Black Desert die neue Klasse Gardia, die ihr hier im Bild seht.

Neverwinter

Eine weitere bekannte Firma ist Perfect World. Neben dem gleichnamigen MMORPG nehmen sie die Publisher-Rolle bei dem Spiel Neverwinter ein. Das Free2Play-MMORPG basiert auf Dungeons & Dragons und bietet ein actionreiches Kampfsystem.

Schon jetzt könnt ihr den Titel auf der Xbox One und der PS4 spielen. Auch hier scheint ein Port zu der neuen Generation wahrscheinlich.

Mit Infernal Descent wurde 2019 die Vorgeschichte von Baldur’s Gate 3 in Neverwinter veröffentlicht.

The Elder Scrolls Online

Mit Bethesda steht eine Firma in der Liste, die direkt mehrere Titel auf der neuen Xbox veröffentlichen könnte. Ein Kandidat ist The Elder Scrolls Online, das bereits für die Xbox One herausgekommen ist.

Das MMORPG platzt derzeit aus allen Nähten und hat im April sogar die EU-Server erweitert. Auch wenn es derzeit kein Crossplay gibt, profitiert ESO auch davon, dass es für die Konsolen erschienen ist. Eine Fortsetzung auf der Nachfolger-Konsole ist also mehr als wahrscheinlich.

2020 steht bei ESO alles im Zeichen von Skyrim, so auch die neue Erweiterung Greymoor.

Neue Titel, die für die Xbox Series X kommen könnten

Neben den oben genannten Titeln, die sehr wahrscheinlich sind, gibt es auch 4 Kandidaten, die es möglicherweise auf die neue Konsole schaffen. Die Fragezeichen kommen daher, dass sie entweder noch in Entwicklung sind oder bisher keine Version auf der Xbox One hatten.

Crimson Desert?

Ein möglicher anderer Kandidat wäre Crimson Desert, ein kommendes MMORPG, das einen starken Fokus auf Story und PvE legt. Dies soll laut dem Entwickler Pearl Abyss auf „mehreren Plattformen“ erscheinen. Eine Konsolen-Version ist also wahrscheinlich.

Die Beta für Crimson Desert soll noch 2020 starten. Ein Release in diesem Jahr scheint aber eher unwahrscheinlich. Trotzdem könnte das MMORPG vielleicht sogar direkt zu Release für die Xbox Series X erscheinen.

Derzeit zählt Crimson Desert zu einem der meist erwarteten MMORPGs hier auf MeinMMO.

Crimson Desert erinnert optisch an Game of Thrones, was kein Zufall sein dürfte.

Final Fantasy XIV?

Derzeit gibt es das beliebte MMORPG zu Final Fantasy nur für den PC und die PS4. Doch eine Version für die Xbox wurde bereits angekündigt. Derzeit steht jedoch nicht fest, ob es sich dabei um die aktuelle One oder die kommende Series X dreht.

So oder so dürfen sich bald auch Fans von Final Fantasy XIV darauf freuen, ihre Abenteuer auf der Konsole von Microsoft zu erleben. Das Square Enix auf der Liste der Firmen steht, macht einen Release für die Series X zumindest ein bisschen wahrscheinlicher.

Final Fantasy XIV, ein heißer Kandidat für die neue Xbox.

Magic: Legends?

Bei Magic: Legends, dem neue Action-RPG von Cryptic Studios, nimmt Perfect World ebenfalls die Rolle des Publishers ein. Außerdem wurden bereits Konsolen-Versionen angekündigt.

Das Spiel bringt das beliebte Kartenspiel in ein RPG, das der Diablo-Reihe ähnelt. Auf Magic: Legends freut sich MeinMMO-Autor Benedict Grothaus seit der PAX East besonders.

So sehen erste Bilder vom Gameplay zu Magic: Legends aus.

New World oder Herr der Ringe?

Ebenfalls auf der Liste der Firmen steht Amazon Games, die derzeit an 3 neuen Spielen arbeiten. Ein möglicher Kandidat wäre das MMO New World, welches im August erscheinen soll. Eine Konsolen-Version wurde bisher zwar verneint, aber es wäre durchaus möglich, dass sich die Meinung darüber inzwischen geändert hat.

Weitere Kandidaten von Amazon wären der Shooter Crucible, der bisher ebenfalls nur für den PC angekündigt wurde, und das neue „Der Herr der Ringe“-MMO, zu dem man bisher relativ wenig Informationen hat.

New World, das neue MMO von Amazon. Kommt es doch für Konsolen?

Wer bereits eine Xbox One oder PS4 besitzt und nicht bis zum Release der neuen Generation warten möchte, wird schon heute fündig. Wir von MeinMMO haben für euch die 6 besten MMORPGs für Konsolen in einer Liste gesammelt.