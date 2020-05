Amazon kontert Valorant mit Crucible – Das ist der neue Shooter, der in 2 Wochen startet

Amazon hat endlich neue Details zum Shooter Crucible geteilt. Dieser soll bereits im Mai erscheinen und wird mit mehreren Helden und Spielmodi veröffentlicht. Auch das Release-Datum wurde nun bekannt gegeben.

Was steckt hinter Crucible? Der neue Helden-Shooter von Amazon wird Free2Play und soll wettbewerbsorientiert sein. Er tritt damit in direkte Konkurrenz zu Valorant, dem neuen Shooter von Riot Games, der ebenfalls kostenlos sein wird.

Crucible bietet verschiedene Spielmodi mit unterschiedlichen Aufgaben und Zielen. In allen spielt ihr im Team, wobei die Größe der Teams sehr unterschiedlich ausfallen kann. In einem Modus kämpft ihr in kleinen Gruppen aus 2 Spielern, während ein anderer Modus 8er-Teams benötigt. Insgesamt befinden sich jedoch nie mehr als 16 Spieler in einem Match.

Für jeden Kampf stehen euch 10 unterschiedliche Helden, in Crucible Jäger genannt, zur Verfügung, die verschiedene Rollen einnehmen können. Sie entstammen dabei den Rassen Mensch, Alien oder Roboter. Im Laufe eines Matches sammelt ihr Essenzen, um euren Jäger aufzuleveln und seine Fähigkeiten zu verbessern.

Einige der Jäger aus dem neuen Shooter Crucible.

3 verschiedene Modi mit unterschiedlichen Aufgaben

Was bietet Crucible? Zum Start des Spiels wird es 3 verschiedene Modi im Shooter geben:

Im „Herzstück der Schwärme“ kämpfen die Spieler in 4er-Teams gegen gewaltige Boss-Gruppen, um ein Herz zu bekommen. Das erste Team, dass sich 3 Herzen erkämpft, gewinnt das Match. Dabei können sich die feindlichen Teams gegenseitig behindern.

Hinter „Erntemaschinenkommando“ verbirgt sich ein Capture-Point-Modus, bei dem 2 Team mit je 8 Spielern versuchen, möglichst viele Maschinen zu erobern und zu verteidigen. Das Team, das als erstes 100 Punkte erreicht, gewinnt.

Der Modus „Alphajäger“ ist ein klassischer Deathmatch-Modus, bei dem 2er-Teams versuchen, als letzte im Gefecht zu überleben. In diesem Modus erwarten euch neben feindlichen Spielern auch PvE-Kreaturen, die das Überleben als schwierig gestalten.

Crucible verzichtet zumindest zu Release auf einen Deatmatch-Modus im 5v5, wie man ihn aus taktischen Shootern wie CS:GO oder eben Valorant kennt.

Im Shooter Crucible warten spannende Feuergefechte mit anderen Spielern auf euch.

Wo ist das bekannte Battle Royale? Vor der neuen Pressemitteilung war zu Crucible recht wenig bekannt. Es wurde jedoch gemunkelt, dass Crucible ein Battle Royale wird, bei dem ein 13ter Spieler die Rolle des Game Masters einnimmt. Er sollte Events auslösen und Einfluss auf das Geschehen nehmen.

Von diesem Modus ist in der Pressemitteilung jedoch nichts zu finden.

Die ersten Jäger aus Crucible wurden vorgestellt

Welche Helden bietet der Shooter? Crucible soll zu Release 10 verschiedene Jäger bieten. Die ersten drei wurden bereits kurz vorgestellt:

„Earl“ ist ein interstellarer Trucker, der das Format eines Panzers hat und eine passende Kanone dazu.

„Bugg“ hingegen ist ein Roboter-Botaniker, der sich vor allem um die Pflanzen in der Welt sorgt.

Der dritte Jäger trägt den Namen „Summer“ und war mal Schweißerin. Darum kämpft sie mit einem Flammenwerfer auf dem Schlachtfeld.

Zwei weitere Jäger tragen die Namen Ajonah (Titelbild) und Tosca. Zu ihnen wurden bisher jedoch nur jeweils ein Bild veröffentlicht.

Die Jägerin Tosca

Der Jäger Bugg

Wann erscheint Crucible? Der Helden-Shooter soll am 20. Mai 2020 auf dem PC starten. Bisher wurden keine Versionen für PS4 oder Xbox One angekündigt.

Crucible wird dabei von Rentless Studios, einem Team innerhalb von Amazon, entwickelt. Ein anderes Entwickler-Studio vom Versandriesen arbeitet derzeit an New World, einem neuen MMO, das viel Wert auf soziale Features und Festungskämpfe legt.