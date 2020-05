Im Rahmen der Präsentation zum Gameplay der Xbox Series X wurde das neue Spiel „Second Extinction“ vorgestellt. Der Koop-Shooter schickt euch auf eine actionreiche Saurierjagd.

Das wurde gezeigt: Second Extinction wird von Systemic Reaction entwickelt und bringt neues Futter für alle, die sich gerne in Koop-Shootern austoben.

Ihr müsst allerdings dringend aufpassen, nicht selbst zu Futter zu werden. Denn in Second Extinction legt ihr euch mit mutierten Dinosauriern an! Wie das aussieht, seht ihr hier im Trailer des Xbox Series X Gameplay Events:

Mutanten-Saurier und Explosionen

Das ist Second Extinction: Das Spiel wirft euch in ein postapokalyptisches Szenario, in dem die Erde „gefallen“ ist. Die wird nun offenbar wieder von ziemlich feindseligen Dinosauriern bevölkert. Ihr übernehmt die Rolle eines Überlebenden, der sich in ebendieser Welt durchschlägt.

Da es sich um einen Koop-Shooter handelt, seid ihr aber nicht allein: In Dreierteams versucht ihr, die Mutanten-Dino-Population wieder in Richtung „ausgestorben“ zu verschieben. Dazu gibt euch das Spiel allerhand explosive Waffen an die Hand, mit denen ihr den Sauriern zu Leibe rücken könnt.

Gemeinsam schlagt ihr euch durch die unwirtliche Welt

In dem ziemlich wilden Trailer war zu sehen, wie ihr euch mit verschiedenen Arten von Sauriern anlegt, von kleinen Raptoren bis hin zum riesigen Mutanten-T-Rex war alles dabei. In den ziemlich rasanten Kämpfen fliegen die Fetzen – teilweise im wahrsten Sinne des Wortes.

Um in der Dino-Apokalypse zu überleben, sollt ihr euch zum einen auf eine Mischung aus den richtigen Waffen und Fähigkeiten sowie eure Mitspieler verlassen. Zusammenarbeit ist der Schlüssel, um zu überleben.

Weitere Details zum Gameplay wurden noch nicht bekanntgegeben. Der Release fällt wohl mit dem der Xbox Series X zusammen.

Was war das für eine Veranstaltung? In einem Livestream wurden jede Menge Trailer für neue Spiele auf der Xbox Series X gezeigt.

Neben Second Extinction konnten Spieler auch einen ersten Blick auf Assassin’s Creed Vallhalla oder das Spiel „The Ascent“ werfen, ein neues RPG im Sci-Fi-Setting.