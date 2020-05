Xbox Series X präsentiert 13 neue Games und ein besonderes Feature

In seiner ersten Folge von Xbox 20/20 stellt Microsoft das erste Gameplay auf der Xbox Series X vor. Zudem wurde das Feature „Smart Delivery vorgestellt, dass besonders für Besitzer der Xbox One interessant sein könnte.

Was war das für ein Stream? Microsoft veranstaltete am 7. Mai 2020 von 17:00 Uhr an einen speziellen „Inside Xbox“-Livestream. Dabei wurden erste Spiele und das Gameplay der Xbox Series X präsentiert.

In den meisten Fällen wurden dabei Trailer zu insgesamt 13 neuen Spielen präsentiert, darunter Assassin’s Creed Valhalla. Alle Spiele sollen dabei für die Xbox Series X optimiert sein, das beutetet, dass sie eine Auflösung von 4k und 120 FPS, sowie Raytracing und schnelle Ladezeiten bieten sollen.

Doch auch Smart Delivery spielte im Livestream eine Rolle.

Was bedeutet Smart Delivery? Smart Delivery bedeutet, dass wenn ihr eine beliebige Version des Spiels kauft, hat man immer Zugriff auf die beste Version dieses Spiels, unabhängig von der Hardware.

Was ist noch besonders? Im Stream wurden außerdem noch einmal die Vorteile der neuen Engine und der Hardware betont. Dazu gehören unter anderem:

Seamless Gameplay: Man kann schnell zwischen den Gebieten hin und her wechseln, ohne dass man ingame etwas davon bemerkt

Keine FPS-Drops im Vergleich zur Xbox One X

keine Ladezeiten ingame

Xbox Series X – so sieht erstes Gameplay aus

Im Stream wurden insgesamt 13 Titel präsentiert. Den Mitschnitt des Streams und die dazugehörigen Trailer könnt ihr euch im verlinkten Video anschauen:

Der offizielle Xbox-Inside-Stream von Microsoft auf YouTube.

Welche Spiele wurden vorgestellt? Im Folgenden haben wir noch einmal alle Titel aufgelistet, die im Stream vorgestellt worden sind.

Bright Memory Infinite

Dirt 5

Scorn

Chorus Rise as One

Madden NFL 21

Vampire The Masquerade Bloodlines 2

Call of the Sea*

The Ascent*

The Medium

Scarlet Nexus*

Second Extinction*

Yakuza – Like a Dragon*

Assassin’s Creed Valhalla*

Bei den Spielen mit dem Stern ist das vorgestellte Smart Delivery vorhanden.

Wollt ihr mehr Infos zur Xbox Series X? Dann schaut in unsere Übersicht. Hier haben wir alle wichtigen Informationen zur Xbox Series X zusammengefasst.