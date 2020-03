15 spannende MMORPGs, die wir erst ab 2020 erwarten

Neue MMORPGs werden derzeit mit Spannung erwartet. Wir schauen, welche interessanten MMORPGs ihr für 2020 oder sogar noch darüber hinaus erwarten können.

Die Liste fängt mit MMORPGs an, die für 2019 geplant waren, aber wohl erst 2020 erscheinen.

Der Artikel wurde am 23. März 2020 aktualisiert. Das Spiel Chronicles of Elyria wurde aus der Liste genommen, da es in der Form nicht mehr erscheint. Das MMORPG A:IR wurde in Elarion umbenannt.

Elarion (ehemals A:IR)

Release 2020 Plattform PC Website Website von Ascent: Infinite Realm

Der Bosskampf in den Sunsetville Outskirts ist nicht gerade einfach.

Was ist Elarion? Das MMORPG versetzt euch in eine Fantasywelt, in welcher Kriege mit Luftschiffen ausgefochten werden. Zwar erledigt ihr auch Quests auf dem Boden, die Luftkämpfe und euer Luftschiff stehen allerdings im Mittelpunkt. Daher spielt auch PvP eine große Rolle.

Ihr legt euch ein Luftschiff zu, mit dem ihr die Welt erkundet

Es finden immer wieder Schlachten statt. Diese tragt ihr gleichzeitig in der Luft und am Boden aus

Ihr erledigt Quests und verbessert euren Charakter

Der Ausbau des Luftschiffs ist wichtig

Was ist das Besondere am Spiel? Das MMORPG Elarion, das früher den Titel A:IR – Ascent: Infinite Realm trug, will euch mit spannenden Kämpfen überzeugen. Der Fokus liegt auf PvP-Schlachten. Dabei spielen die Luftschiffe eine große Rolle. Ihr müsst mit dem Schiff euer Ziel erreichen und euch dann etwa durch eine Festung kämpfen, um diese zu erobern.

In welchem Status befindet sich der Titel? Das MMORPG befindet sich aktuell in einer Beta, die aber nur in Asien stattfindet. Wann auch wir mitspielen können, steht noch nicht fest, es soll aber 2020 soweit sein. Kürzlich wurde es in Elarion umbenannt.

Wann erscheint das MMORPG? Der Release wird wohl 2020 stattfinden. Die Entwicklung hat sich etwas verzögert und auch die Beta konnte nicht in diesem Jahr gestartet werden. Doch für 2020 sieht es gut aus.