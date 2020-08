Ashes of Creation stellt das Kampfsystem vor, dass alle Spieler glücklich machen soll

Ashes of Creation wurde schon auf Kickstarter als MMORPG mit einem Hybrid-Kampfsystem beschrieben. Es soll Fans von Action- und Tab-Targeting-Kämpfen glücklich machen. Wie genau das System aussehen soll, wurde nun in einem Livestream vorgestellt.

Wie funktioniert das Kampfsystem? Ashes of Creation baut grundsätzlich auf dem Tab-Targeting-System auf. Ihr habt viele verschiedene Fertigkeiten, die ihr einem Gegner, den ihr als Ziel ausgewählt habt, entgegen schleudern könnt.

Allerdings lässt sich mit einem Knopfdruck („Z“ in den Standardeinstellungen) in ein Action-Kampfsystem wechseln. Dann müsst ihr mit eurem Auto-Angriff und auch mit einigen Fähigkeiten genau zielen, um eure Feinde zu treffen.

Das System hat Game Director Steven Sharif in einem Livestream vorgestellt. Derzeit befindet sich das MMORPG in der Alpha 1, weswegen viele Systeme noch nicht voll ausgebaut sind. Die Kämpfe könnt ihr euch im verlinkten Video ab Minute 11:40 anschauen.

Ab 11:40 seht ihr das erwähnte Kampfsystem.

Schon das Tab-Targeting soll sich actionreicher anfühlen

Wie läuft das Tab-Targeting genau ab? Dieses Kampfsystem folgt im groben denen, die man beispielsweise aus WoW, FFXIV oder Guild Wars 2 kennt. Man wählt ein Ziel als sein Target aus und danach treffen alle Fertigkeiten automatisch diesen Feind.

Es gibt jedoch eine Besonderheit und die liegt im Radius der Animationen. Wer ein Schwert benutzt, trifft möglicherweise bei einem Angriff mehrere Ziele direkt vor sich. Wer eine Hellebarde einsetzt, hat zudem einen weitaus größeren Radius. Dolche hingegen sind präziser und haben einen kleinen Radius. Auch im Tab-Targeting sollen eure Angriffe so direkt mehrere Ziele, und nicht nur das anvisierte, treffen können.

Ashes of Creation soll zudem eine Vielzahl von Fertigkeiten bieten, wobei ihr nicht mit einer Vielzahl von Hotbars überrannt werden sollt. Zwar soll es in dem MMORPG keine Addons geben, dafür dürft ihr euer UI in Zukunft nach Belieben selbst verändern.

In Ashes of Creation könnt ihr mit einem Angriff mehrere Ziele treffen, egal ob Action oder Tab-Targeting.

Wie funktioniert der Action-Kampf? Beim Action-Kampf verwandelt sich euer Mauszeiger in ein Fadenkreuz und euer Charakter folgt diesem ständig. Ein freies Umschauen wie im Tab-Targeting ist nicht möglich.

Mit diesem Fadenkreuz müsst ihr eure Feinde anvisieren, damit eure Fertigkeiten treffen. Allerdings sind nicht alle Fertigkeiten mit einem Action-System ausgestattet.

Manche von ihnen treffen das angegriffene Ziel immer, auch wenn ihr daneben zielt. Andere Fertigkeiten könnt im Fertigkeiten-Tree mit Skill-Punkten so verbessert werden, dass sie neue Funktionen im Action-Modus bekommen.

Die Skill-Trees in Ashes of Creation

Ebenfalls im Livestream wurden die Skill-Trees der Klassen vorgestellt. Sie teilen sich in 3 Bereiche:

Passive Fertigkeiten

Aktive Fertigkeiten

Waffen-Fertigkeiten

Aktuell sieht man in der Alpha nur die aktiven Fertigkeiten, die zu der jeweiligen Klasse gehören. Davon gibt es in Ashes of Creation sogar 64 Stück, die alle im Spiel an einem eigenen Symbol sofort erkennbar sein sollen, wenn man in Gruppen oder im PvP unterwegs ist.

Der Skill-Tree in Ashes of Creation (Bild aus dem Livestream).

Neben der großen Auswahl an Klassen bietet Ashes of Creation zudem 9 verschiedene spielbare Völker. Diese bringen jeweils unterschiedliche Boni und haben zudem eigene Skins und Reittiere.

Im Livestream erklärten die Entwickler zudem, dass sie das Spiel von der Unreal Engine 4.23 auf 4.25 aktualisiert haben und 16 der 24 offenen Entwickler-Stellen besetzen konnten.

Ebenfalls im Livestream wurde nochmal über die Trennung vom Publisher MyGames gesprochen, die schon in der vergangenen Woche bekanntgegeben wurde.