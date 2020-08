Der Creative Director von Ashes of Creation, Steven Sharif, kündigt an, dass sein Studio und der Publisher MY.GAMES nun getrennte Wege gehen. Das MMORPG wird von dem Entwickler Intrepid Studios selbst veröffentlicht.

Was ist passiert? In einem Blog-Post auf der offiziellen Seite von Ashes of Creation gab der Chef des MMORPGs die Trennung von dem Publisher MY.GAMES bekannt.

Er schreibt:

Als wir damals unsere Partnerschaft mit MY.GAMES in 2018 starteten, war unser Ziel, unseren europäischen und russischen Spielern den besten Kunden- und Betriebs-Support zu liefern. […] Damals hat es für uns am meisten Sinn ergeben, mit einem Publisher in Partnerschaft zu treten, der in diesen Regionen fest etabliert ist. Nachdem wir als Firma weiter gewachsen sind und unsere Möglichkeiten erweitert haben, hat es für uns Sinn ergeben, unsere Strategie zu überdenken und die Verantwortlichkeiten von Intrepid auszubauen, um ein globaler Publisher zu werden. […] Gründer und Creative Director von Intrepid Studios, Steven Sharif

Als nächsten Schritt stehen bei Intrepid die Migration der Accounts an und die Eröffnung eines eigenen europäischen Büros in Amsterdam.

Sharif erklärt außerdem, dass die Entwickler von Intrepid viel von ihren Kollegen bei MY.GAMES gelernt haben und ihnen weiterhin viel Erfolg wünschen. Die Entscheidung, sich zu trennen, wurde von beiden Parteien gemeinsam getroffen.

Wir haben den Publisher MY.GAMES kontaktiert und um ihr Statement zu der Trennung gebeten. Der Publisher bestätigte, dass die Entscheidung zusammen mit Intrepid getroffen wurde und betonte, dass die Arbeit an Ashes of Creations davon nicht betroffen sein wird.

Intrepid Studios und MY.GAMES werden zusammen daran arbeiten, um eine glatte Übertragung der Publishing-Aufgaben für die Spieler zu gewährleisten […] Statement von MY.GAMES

Ashes of Creation verrät Details zur Alpha – Ab wann dürft ihr mitspielen?

Was bedeutet das für die Zukunft? Grundsätzlich bedeutet Self-Publishing, dass der Entwickler alle Entscheidungen bezüglich der Veröffentlichung nun selbst machen kann. Drunter fallen vor allem das Bezahlmodell und die Preise für verschiedene Dienste und Items in dem Spiel.

Gleichzeitig heißt es aber auch, dass sich der Entwickler nicht auf die Ressourcen eines Publishers verlassen kann.

Für die Fans, die Ashes of Creations bereits unterstützt haben, gibt es auf der offiziellen Seite zudem noch ein FAQ mit Antworten auf wichtige Fragen.

Die bestehenden „Ashes of Creations“-Accounts werden von Intrepid Studios nahtlos übernommen. Alle Käufe und Achievements werden den Spielern erhalten bleiben

Das gilt auch für Käufe und Achievements, die über MY.GAMES-Accounts stattgefunden haben

User, die über sowohl Intrepid- als auch MY.GAMES-Accounts verfügen, können den Support anschreiben und die Accouts in einen verschmelzen lassen

Ab nächste Woche wird ein Intrepid-Account fürs Spielen notwendig sein

Auch die Inhaber der Vorbesteller-Pakete werden in der Lage sein, den Support zu kontaktieren und ihre Käufe verifizieren zu lassen

Spieler, die die Migration zu Intrepid nicht mitmachen wollen, können sich ihre Einkäufe vollständig erstatten lassen

Intrepid wird auch die Arbeit an der Lokalisierung übernehmen und will dafür sorgen, dass alle geplanten Sprachausgaben es am Ende ins MMORPG schaffen.

Ashes of Creation gehört übrigens zu den 5 MMORPGs, auf die sich MeinMMO-Autor Andreas Bertits am meisten freut.