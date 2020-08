Die Entwickler von Ashes of Creation verraten derzeit wöchentlich neue Details zum Spiel. Am spannendsten ist jedoch, wie es mit der Alpha und den kommenden Tests weitergeht. Dazu gab es nun eine offizielle Aussage.

Wie steht um Ashes of Creation? Das MMORPG befindet sich derzeit in der Alpha 1, die ursprünglich für Frühjahr 2019 geplant war. Zwar dürfen schon ausgewählte Tester Hand an das Spiel legen, doch auf diesen ersten Tests befindet sich eine sogenannte NDA – Die Spieler dürfen also nicht darüber sprechen.

Im neusten Developer-Update hieß es, dass die Alpha 1 ohne Verschwiegenheit Ende August beginnen soll. Das genaue Datum soll bald bekannt gegeben werden.

Doch die gesamte Alpha 1 ist in den Spielerzahlen stark beschränkt. Wir geben euch eine Übersicht darüber, wann ihr spielen könnt und wie der Test-Plan der Entwickler aussieht.

Erste Alpha-Tests nur für Frühstarter mit viel Geld

Wer darf Ende August die Alpha spielen? Zum Start dürfen nur die Spieler teilnehmen, die sich ein „Leader of Men“- oder ein „Phoenix Initiative“-Paket gekauft haben. Beide Pakete kosteten jedoch ordentlich Geld (1.000 bzw. 10.000 Dollar).

Im Laufe der Zeit soll der Test um immer mehr Spieler erweitert werden. Insgesamt wurden jedoch nur 10.000 Pakete zur Alpha 1 verkauft. Wann die späteren Pakete den Zugang genau bekommen, ist derzeit nicht bekannt.

Die ersten Tests werden zudem nur zu bestimmten Zeiten stattfinden. Im Herbst soll es dann Server geben, die dauerhaft online blieben.

Kann man einen Zugang zur Alpha 1 kaufen? Derzeit gibt es kein Angebot im Shop, um zur Alpha 1 zugelassen zu werden. Die Verkäufe dafür wurden bereits vor 2 Jahren gestoppt.

Die Entwickler von Intrepid Studios überlegen jedoch, in Zukunft ein entsprechendes Angebot zurückzubringen, sofern die Tests von Ashes of Creation positiv verlaufen (via Ashespost).

Das günstigste Paket für die Alpha 1 kostete in der Vergangenheit jedoch 450 Dollar. Für den Zugang zur späteren Alpha 2 müsst ihr derzeit 250 Dollar bezahlen (via Intrepid Studios).

Für den Verkauf verschiedener Pakete gibt es außerdem unterschiedliche Boni, darunter Reittier- oder Rüstungsskins.

Noch keine Daten für Alpha 2, Beta und Release

Wie geht es nach der Alpha 1 weiter? Intrepid hat bereits einen Ablaufplan veröffentlicht, wie es nach der Alpha 1 weitergeht:

Alpha 1 dauerhafte Server – Herbst 2020

Alpha 2

Beta 0 – Zugänge werden verlost

Beta 1

Beta 2

Pre-Release – 1-2 Tage vor dem Launch

Release

Ein großes Update pro Quartal nach Release

Für die geplanten Phasen gibt es jedoch keine Zeitangaben. Sobald diese zur Verfügung stehen, werden wir den Artikel entsprechend aktualisieren.

Wer sich noch vor September 2020 auf der offiziellen Webseite für die Beta registriert, bekommt ein Möbelstück für das eigene Haus umsonst und hat die Chance an der Beta 0 teilzunehmen.

In Ashes of Creation könnt ihr ein eigenes Haus kaufen und dekorieren.

Gibt es schon Gameplay zu Ashes of Creation? Obwohl auf den aktuellen Tests eine NDA liegt, haben die Entwickler bereits Gameplay gezeigt, das bei vielen positiv aufgenommen wurde. Gerade das System um die Nodes und die Kämpfe darum sorgt bei vielen für Interesse.