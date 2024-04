ArcheAge schließt – Enttäuschter Millionär will mit neuem MMORPG alles besser machen

Ashes of Creation ist ein Sandbox-Fantasy-Online-Rollenspiel, das von Intrepid Studios entwickelt wird. In dem Studio sind viele ehemaligen Entwickler des gecan...

Hier will er viele Ideen von ArcheAge wiederaufnehmen und nennt ArcheAge eine große Inspiration für Ashes of Creation, aber eines will er nun anders machen: Er will unbedingt auf Pay2Win verzichten.

MMORPG Ashes of Creation will noch realistischer sein – Zeigt tolle Wettereffekte und Jahreszeiten

Ashes of Creation: Das Wichtigste zu dem MMORPG in 49 Sekunden

Ashes of Creation Alpha Two Freehold Update

Das MMORPG ArcheAge schließt im Juni 2024. Aber gescheitert ist es schon vor Jahren. Und das könnte uns ein neues MMORPG bescheren, das wie ArcheAge sein will, aber ohne die Fehler: Ashes of Creation.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to