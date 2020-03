Ashes of Creation gilt für viele als Hoffnung, weil es viele Dinge anders machen möchte, als bisherige MMORPGs. Nun präsentierten die Entwickler Gameplay in einem Livestream und begeisterten damit viele Zuschauer.

Was ist Ashes of Creation? Ashes of Creation ist ein neues und sehr ambitioniertes MMORPG, dass PvE und PvP verbinden möchte. Im Spiel dreht sich alles um die verschiedenen Gebiete, sogenannte Nodes, die von den Spielern erobert, ausgebaut und angegriffen werden können.

Für PvE-Spieler gibt es dabei viele Quests, Dungeons und Raids, während sich PvPler in den Schlachten um die Nodes oder um die riesigen Festungen, von denen es 3 gibt, austoben können.

Zudem soll es immer wieder zu PvP-Events in der offenen Welt kommen, an denen man teilnehmen kann, aber nicht muss.

Kämpfe um Festungen und Nodes spielen in Ashes of Creation eine wichtige Rolle

Was wurde gezeigt? In dem zweistündigen Livestream wurden rund 90 Minuten Gameplay von Ashes of Creation präsentiert. Dabei handelt es sich um einen frühen Eindruck aus der Alpha 1.

Die Entwickler zeigten dabei alle wichtigen Systeme des Spiels, darunter:

Vieles davon befindet sich zwar noch in einem frühen Entwicklungsstadium und sorgte stellenweise auch für Bugs und Abstürze, doch insgesamt lief das MMORPG überraschend gut und sorgte deshalb für viele positive Reaktionen.

Ihr könnt euch den gesamten Livestream in diesem YouTube-Video anschauen. Einige Highlights haben wir jedoch auch in einzelnen Clips im Laufe des Beitrags eingebunden.

Das Node-System überzeugt schon in der Alpha 1

Was war das Highlight des Livestreams? Im Verlauf des Livestreams präsentierten Steven Sharif, Millionär und Gründer des Spiels, und seine zwei Kollegen das Node-System – eine der großen Besonderheiten des MMORPGs.

Zonen in Ashes of Creation können erobert und danach ausgebaut werden. Eine Node beginnt mit einer kleinen Zeltstadt und kann dann bis zu einer riesigen Metropole anwachsen, indem die Spieler Quests erledigen und so Erfahrungspunkte für das Gebiet sammeln. Das soll jedoch Monate dauern.

Im Livestream ging das alles etwas schneller. Bereits kurze Quests sorgten für einen Aufstieg der Node, doch das System lief tadellos. Insgesamt drei der möglichen 6 Stufen wurden im Livestream gezeigt.

Wenn eine Node aufsteigt, verändert sich ihr Aufbau. Die „Stadt“ breitet sich aus und es kommen neue Gebäude dazu. Spieler sollen in dem Moment jedoch zur Seite teleportiert werden, damit sie nicht irgendwo feststecken.

Bauwerke in der Node: Eine Node wird dabei von einem Bürgermeister angeführt, der wiederum Steuern erheben, aber auch die Stadt ausbauen kann. Im Livestream wurde dabei eine Armory gebaut.

Der Bürgermeister gibt den Bau in Auftrag und danach können die Spieler Materialien spenden, damit das Gebäude fertiggestellt wird. Besonders die Animation des Aufbaus sorgte für positive Reaktionen im Chat.

Zudem bietet Ashes of Creation in den Städten auch ein Hosuing-System. Besonders ist dabei, dass all eure Möbel und Aufbauten in einer Blaupause gespeichert werden, falls die Stadt zerstört wird. So verliert ihr nichts und könnt dann das Haus identisch wieder aufbauen.

Hybrid-Kampfsystem, das noch nicht final ist

Wie funktioniert das Kampfsystem? Ashes of Creation setzt auf ein Hybrid-System aus Tab-Targeting und Action-Kampf. Man sollst selbst entscheiden können, wie man das MMORPG erlebt.

Im Livestream sah man vor allem Tab-Targeting, das aus der Sicht des Klerikers gezeigt wurde. Derzeit wird noch am Kampfsystem gearbeitet, sodass einige Action-Elemente fehlen.

Gegen wen wurde im Livestream gekämpft? Die Entwickler haben im Livestream gegen verschiedene Monster gekämpft – darunter Trolle, Pilze und verschiedene Arten von Tieren.

Ein Highlight war das Auftauchen eines riesigen Raid-Bosses. Der Drache ist für 40 Spieler ausgelegt, wurde jedoch von den Entwicklern im GM-Modus besiegt.

Eine Besonderheit ist dabei, dass der Boss in der offenen Welt erscheint. 80% der Raids und Dungeons sollen in die Welt integriert sein. Das kann zwar dazu führen, dass man einen Boss mit mehr Spielern als gedacht attackiert, aber auch, dass sich PvP während eines solchen Kampfes entwickelt.

Seid ihr nämlich mit einer anderen Allianz verfeindet, kann diese vorbeikommen und euch stören. Das soll einen zusätzlichen Reiz ausmachen.

Wie steht es generell um PvP? Im Livestream wurde auch PvP gezeigt. Das Team der Entwickler kämpfte gegen ein anderes um eine Karawane. Karawanen sollen Güter von einer Stadt in die nächste transportieren.

Dabei handelt es sich um ein PvP-Event, denn andere Allianzen können die Karawane überfallen und die transportierten Güter stehlen. Wenn eine Karawane zerstört wird, erinnert es etwas an eine Piñata, aus der Süßigkeiten fliegen.

Ashes of Creation ist in einem besseren Zustand als erwartet

Wie sind die Reaktionen auf den Livestream? Der Livestream kam bei den meisten Zuschauern positiv an. Zwar beschwerten sich einige über die Bugs, schwebende Charaktere und schlechte Animationen, doch da sich das MMORPG noch in einer Alpha befindet, konnten viele darüber hinwegsehen.

Auch das UI ist noch nicht final. Die Entwickler sagten, dass es „functional“, aber nicht „fancy“ ist. Im Team von Intrepid befindet sich jedoch ein ehemaliger UI-Designer von Blizzard, der sich darum kümmern soll.

Unter dem YouTube-Mitschnitt des Livestreams und auch im Reddit sammelten sich viele positive Reaktionen:

Greenbuddy831: „Das Spiel sieht schon jetzt so gut aus, ich bin wirklich aufgeregt. Ich bin froh, dass ihr euch Zeit lasst und auf die Gamer hört.“

Hoylegu: „Ich hab den Livestream gesehen und nun kann ich beruhigt sagen: Ich bin begeistert! Ich bin ein früher Backer und habe die Entwicklung nicht zu intensiv verfolgt über die Jahre. […] Meine Erwartungen waren relativ gering für das MMORPG. Aber nun. Den Livestream zu schauen und Maggie, Jeff und Steven erkunden und kämpfen sehen. Ich kann es kaum erwarten, in Alpha 2 selbst zu spielen…“

Alpha_Soul: „Der heutige Livestream war ausschlaggebend für das Spiel. Ich bin stolz darauf, was sie geschaffen haben und kann es kaum erwarten, mehr zu sehen.“

Am Ende soll eine Node zu einer riesigen Metropole werden, die man hier im Hintergrund bereits sieht.

Warum ist das so besonders? Nach dem Release von Apocalypse, einem PvP-Standalone zu Ashes of Creation, gab es viel Kritik für den Entwickler Intrepid Studios:

Einige fanden das Spiel an sich nicht gelungen und kritisierten es stark. Besonders der Battle Pass für Echtgeld, der kosmetische Belohnungen enthält, kam aufgrund des Aufbaus und Preises nicht gut an.

Andere hatten Angst, dass die Entwicklung des MMORPGs unter dem zusätzlichen Spiel leiden würde. Das ging so weit, dass einige eine Einstellung der Entwicklung zugunsten des Battle Royale vermuteten, ähnlich wie bei Fortnite.

Doch auch das MMORPG selbst wurde kritisiert, weil die Alpha dazu eigentlich bereits im 2. Quartal 2019 starten sollte. Doch es kam zu einer Verschiebung auf unbestimmte Zeit.

Die 8 aussichtsreichsten neuen MMOs und MMORPGs für 2020

Wann beginnt die Alpha 1? Derzeit gibt es noch keine genauen Informationen dazu, wann die ersten Spieler die Alpha 1 ausprobieren können.

Fest steht nur, dass sie noch 2020 starten soll und dass es kein NDA geben wird. Die Spieler, die eines der stellenweise wirklich teuren Unterstützer-Pakete (375$+) gekauft haben, werden also bald mehr vom Spiel zeigen können.