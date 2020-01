Wir wollten von euch wissen, auf welche MMOs ihr euch 2020 besonders freut. Dabei haben sich drei MMORPGs besonders hervorgetan. Wir möchten sie euch nun detaillierter vorstellen.

Woher kommen die Spiele? Wir von MeinMMO haben euch gefragt, auf welche MMOs ihr euch 2020 besonders freut. Das Ergebnis der Umfrage haben wir euch bereits vorgestellt. Nun liegt der Fokus nochmal verstärkt auf den Titeln, die ihr in die Top 3 gewählt habt, was passenderweise alles MMORPGs sind.

Spannend ist zudem, dass ihr gleich zwei der drei Spiele auch schon Anfang 2019 zu den meist erwarteten MMORPGs 2019 gewählt habt.

Platz 3: Ashes of Creation – Die große MMORPG-Hoffnung

Genre: MMORPG | Entwickler: Intrepid Studios| Plattform: PC | Modell: Pay2Play

Was ist Ashes of Creation? Ashes of Creation zählt zu den großen MMORPG-Hoffnungen, die sich aktuell in der Entwicklung befinden. Es soll sich an alle Spielertypen richten und durch einige Sandbox-Inhalte viel Langzeitmotivation bieten. So setzt es auf:

Viele PvE-Inhalte in Form von Dungeons und Quests.

Ein Node-System, bei dem die Gebiete leveln und so aus kleinen Zeltlagern riesige Metropolen werden können.

PvP, indem um die Städte und die Festungen im Spiel gekämpft werden kann.

Viele soziale Inhalte, wie einem Bürgermeister-System oder Allianzen zwischen den Städten.

Spieler-Housing.

Und ein Kampfsystem, welches ein Hybrid aus Action und Tab-Targeting werden soll.

Wie ist die bisherige Entwicklungsgeschichte? Der Game Director Steven Sharif hatte bereits früh ein Vermögen verdient. Mit diesem wollte er nun sein eigenes MMORPG produzieren.

Trotzdem wurde im Mai 2017 eine Kickstarter-Kampagne gestartet, die 3,2 Millionen Dollar eingebracht hat. Zudem wurden schnell Gründerpakete verkauft.

Durch die vielen Gelder gab es sehr schnell Fortschritte in der Entwicklung:

2018 kündigte man deshalb den Release für Ashes of Creation schon für 2019 an, ohne bisher eine spielbare Version auf den Markt gebracht zu haben.

Ende 2018 sollte Ashes of Creation Apocalypse anstelle der ersten Alpha als eigenständiges und für alle öffentliches Spiel erscheinen.

Man fand jedoch nicht genug Mitarbeiter für Intrepid Studios.

Zudem schlug die Veröffentlichung von Apocalypse fehl.

Anfang 2019 wurde dann die Alpha 1 auf unbestimmte Zeit verschoben. Selbiges gilt auch für den Release.

Ende 2019 gab es nun jedoch wieder eine gute Nachricht. So soll es 2020 die erste Alpha geben, die sogar ohne NDA sein wird. Ihr dürft euch also auf neue Infos rund um Ashes of Creation freuen.

Das MMORPG Ashes of Creation stellt seine Pläne für 2020 vor – Alpha-Start

So groß ist das Potential von Ashes of Creation

Was ist Ashes of Creation im besten Fall? Im besten Fall ist Ashes of Creation so ziemlich alles, worauf sich MMORPGs freuen. Es bietet eine offene Welt, setzt auf die Kommunikation zwischen den Spielern und enthält sowohl PvP-, als auch PvE-Inhalte.

Zudem setzt es auf ein hybrides Kampfsystem und eine schicke Grafik. So sollte für jeden MMORPG-Fan etwas dabei sein.

Was ist Ashes of Creation im schlimmsten Fall? Im schlimmsten Fall stellen sich die Ideen als nicht umsetzbar heraus und Ashes of Creation muss viele seiner Systeme über den Haufen werfen.

Es wäre auch möglich, dass am Ende das offene PvP negativen Einfluss auf die Spielerzahl und die Freude der PvE-Fans nimmt. Immerhin kann es immer wieder passieren, dass ihr von Fremden attackiert werdet.

Wann kann man Ashes of Creation spielen? Bisher gibt es kein Release-Datum für das MMO. Jedoch könnt ihr bereits den PvP-Ableger Apocalypse spielen.

Dabei handelt es sich zurzeit um ein Battle Royale, welches jedoch um neue Spielmodi, darunter die Festungskämpfe, erweitert werden soll.

Die Meinung der Mein-MMO-Community

HighOne1992: „Als ein Konsolenspieler und sogenannter Trophyhunter mit einem nachweisbaren Weltrekord im Game Destiny 2 auf der Playstation 4 […], muss ich sagen, dass ich es echt kaum abwarten kann Ashes of Creation zu spielen.“

KryPrim: „Also ich sehe das Spiel immer noch positiv. Und ich bin auch noch einer der wenigen, die den BR spielen. Warum? Ich persönlich finde den BR, so wie er ist, spannender als Fortnite usw.“

N0ma: „Bei Ashes of Creation bin ich mittlerweile eher skeptisch, sowohl beim Release-Zeitraum als auch beim Inhalt. Es sieht von allen Indies aber noch am besten aus“