Die Entwickler von Ashes of Creation werfen in einem Brief einen Blick zurück auf 2019 und stellen die Pläne für das neue Jahr vor. Dabei wird auch viel über die kommende Alpha 1 gesprochen.

Was passiert 2020 in Ashes of Creation? Für das neue Jahr haben sich die Entwickler den Start der ersten Alpha des MMORPGs vorgenommen. Diese soll bereits im Januar intern getestet und im März auf der Game Developers Conference der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Wann genau die erste Alpha starten wird, haben die Entwickler jedoch nicht bekanntgegeben. Fest steht nur, dass es keine NDA für diese geben wird. Sobald die Alpha startet, dürft ihr mit Video-Material und Livestreams zum Spiel rechnen.

Zudem sind für 2020 neue Blog-Posts zu den Klassen, Nodes, dem Housing und dem Ausrüstungs-System geplant.

Was passiert in Apocalypse? Auch das PvP-Standalone Ashes of Creation Apocalypse soll 2020 erweitert werden. Dabei dreht sich alles um die Festungsbelagerungen, bei der eine Fraktion von Spielern eine Burg attackiert, die von der anderen Gruppe verteidigt wird.

Mit dem Modus sollen auch die ersten Klassen und die Belagerungswaffen zum Einsatz kommen.

Warum Apocalypse für das MMORPG Ashes of Creation so wichtig ist

2019 lief anders als ursprünglich geplant

Wie lief 2019 für Ashes of Creation? Das vergangene Jahr lief nicht so, wie es die Entwickler ursprünglich geplant hatten. Eigentlich sollte die Alpha 1 bereits im ersten Quartal 2019 beginnen. Sie wurde jedoch aufgrund von Problemen an Apocalypse auf unbestimmte Zeit verschoben.

Danach war von dem MMORPG abseits einiger Blogposts der Entwickler und einem neuen Trailer wenig zu sehen.

In dem Entwickler-Brief wird trotzdem ein positives Fazit für das Jahr gezogen. Als Grund werden die Vergrößerungen des Teams und die aktuellen Fortschritte bei Ashes of Creation genannt.

Wie lief es für Apocalypse? Im September 2019 erschien das Standalone Apocalypse auf Steam. Diese besondere und kostenlose Version von Ashes of Creation dient dazu Server, Kampfsysteme und andere technische Aspekte zu testen, bevor das eigentliche MMORPG erscheint.

Leider blieb sie deutlich hinter allen Erwartungen zurück. Laut Steamcharts schauen nur rund 7 Spieler durchschnittlich in Apocalypse vorbei. In den letzten 30 Tagen lag der Peak bei 20 gleichzeitigen Spielern. Zu wenig für ein Battle Royale mit bis zu 100 gleichzeitigen Spielern.

Trotzdem scheint Intrepid Studios auch 2020 an dem eigenständigen Spiel festzuhalten. Das zeigen die geplanten Erweiterungen für die Festungsbelagerungen und einem Horde-Modus, in dem die Spieler erstmals im Coop gegen PvE-Kreaturen antreten können.

Bringt 2020 die Wende für das MMORPG?

Wo steht das MMORPG Anfang 2020? Zwar gibt es bisher noch keine spielbare Version von Ashes of Creation, doch trotzdem setzen viele Spieler Hoffnungen in das MMORPG. Das liegt vor allem am allgemeinen Aufbau des Spiels:

Gebiete können erobert und dann gelevelt werden. So entstehen aus kleinen Zeltlagern Dörfer und später sogar riesige Städte mit Housing

Städte schließen untereinander Allianzen und bekämpfen gemeinsam andere Städte

Soziale Aspekte und Community-Gedanken stehen im Vordergrund

Viele Spieler freuen sich auf eine riesige Sandbox-Welt, in der sie wieder mit anderen Spielern interagieren können und müssen.

Die erste Alpha, die 2020 erscheinen soll, wird zeigen, ob Ashes of Creation diese Wünsche tatsächlich erfüllen kann.