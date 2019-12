Ursprünglich sollte 2019 das Jahr von Ashes of Creation werden. Doch schon frühzeitig stand fest, dass die Pläne nicht eingehalten werden können. Nun hört man nur wenig von dem MMORPG. Wir schauen uns an, wo es Ende 2019 steht.

Was war das besondere 2019? Eigentlich sollte zu Beginn des Jahres die erste Alpha zu Ashes of Creation starten. Für 2019 waren sogar Beta-Tests und ein möglicher Release geplant.

Im März 2019 hat man sich dann zwar von den Plänen distanziert, trotzdem rechneten viele Spieler mit großen Updates und ersten Einblicken in eine spielbare Version des MMORPGs. Doch diese blieben aus.

Stattdessen wurde das PvP-Standalone Apocalypse stark verspätet im September veröffentlicht. Ursprünglich war der Release bereits im Dezember 2018 geplant, doch viele Probleme warfen die Entwickler weit zurück.

Wir schauen uns im Artikel den aktuellen Stand von Ashes of Creation Ende 2019 nochmal genauer an und gehen auch der Frage nach, ob ein Release 2020 realistisch ist.

Eine MMORPG-Hoffnung, die still geworden ist

Was ist Ashes of Creation? Das Sandbox-MMORPG Ashes of Creation legt seinen Fokus auf eine offene Welt, in der um sogenannte Nodes gespielt wird. Bei den Nodes handelt es sich um Gebiete, die erobert und danach gelevelt werden können.

Alle Aktivitäten innerhalb der Node tragen zum Fortschritt bei. Erreicht eine Node den Status „Dorf“ entsteht eine Ansammlung von Häusern und ein Bürgermeister wird gewählt. Dieser kümmert sich um die Verwaltung der Stadt, in der dann auch Spieler-Housing betrieben werden kann.

Da Nodes aber auch zerstört und erobert werden können, spielt das PvP eine wichtige Rolle in Ashes of Creation. Jedoch soll es auch PvE-Aktivitäten geben, darunter dynamische Quests, Handwerk und das angesprochene Housing.

Warum setzten so viele Hoffnungen in Ashes of Creation? Der Gründer des Entwickler-Studios Intrepid, Steven Sharif, ist sehr ambitioniert, wenn es um sein MMORPG geht.

Er selbst hat bereits seit seinem 28. Lebensjahr ausgesorgt und versucht sich mit Ashes of Creation den Traum vom eigenen MMORPG zu erfüllen. Dafür investierte er auch eigenes Geld in das Spiel.

Doch auch die Ideen und Systeme des Spiels überzeugten. Über Kickstarter kamen so mehr als 3 Millionen Dollar zusammen.

Ashes of Creation trifft den Nerv der MMORPG-Fans – Hit auf Kickstarter

Ein schwaches Jahr für das MMORPG?

Was passierte in 2019? Seit der Ankündigung über die verschobene Alpha im März 2019 wurde es stiller um Ashes of Creation.

In den letzten Monaten wurden regelmäßig neue Videos veröffentlicht, darunter ein neuer Trailer und Infos zu den ersten Reittieren.

Doch eine wirklich große Ankündigung zum MMORPG gab es nicht. Der Fokus lag eher auf dem Standalone Apocalypse.

Was sind die neusten Informationen zum MMORPG? Am 17. Dezember fand der letzte Entwickler-Livestream des Jahres statt. Darin wurde angekündigt, dass aktuell an den Festungsbelagerungen gearbeitet wird. Dabei fokussiert man sich auf das Balancing der Klassen und der Belagerungswaffen.

Zwar handelt es sich bei den Belagerungen um einen essentiellen Bestandteil des MMORPGs, doch die erste Version davon wird als eigener Spielmodus für Apocalypse entwickelt und auch angepasst.

Auch der restliche Livestream brachte nur wenig neue Informationen:

Lead Character Artist Chris Atkins sprach darüber, dass neue NPC-Typen etwa 12 bis 15 Tage für die Erstellung benötigen. Inzwischen gibt es aber viele Modelle, die abgewandelt werden, damit es schneller geht.

Lead Programmer Kevin McPherson sprach über die Implementierung von Leaderboards im MMORPG.

Aus Sicht der Story wird der Spieler-Charakter nicht der „eine Held“ wie in Singleplayer-RPGs sein.

Positiv sticht hingegen ein kurzer Videoausschnitt hervor. Dabei wurde die Stabilität der Server mit 5.000 gleichzeitig simulierten Spielern in einer Region präsentiert.

Bedenken muss man dabei jedoch, dass das Gebiet wenige Inhalte bot, die Charaktere alle identisch aussahen und keine Fertigkeiten verwendeten:

Apocalypse als öffentlicher Alpha-Ersatz gefloppt

Was ist Apocalypse? Im September veröffentlichte Intrepid Studios das PvP-Spiel Apocalypse. Dabei handelt es sich um ein Battle Royale zu Ashes of Creation, das jeder kostenlos spielen kann.

Apocalypse soll die Alpha 0 ersetzen und dient vor allem dazu, Server-Strukturen und Kampfsysteme zu testen.

Wie geht es dem Spiel Ende 2019? Schon seit dem Release kämpft das PvP-Standalone mit geringen Spielerzahlen. Laut Steamcharts waren im Peak im Oktober 2019 nur 288 Spieler online. In den letzten 30 Tagen schauten im Peak sogar nur 21 Spieler rein, im Durchschnitt waren 8 Leute online.

Apocalypse ist dabei nicht grundsätzlich schlecht, jedoch leben PvP-Spiele von der Aufmerksamkeit und von der Zahl ihrer Spieler. Diese Zahl war von Anfang an sehr gering.

Zudem bietet das Spiel viele unterschiedliche Arten der Monetarisierung, darunter ein bezahlter Battle Pass und ein Shop mit kosmetischen Inhalten. Für ein Spiel, das nur als Ersatz für eine Alpha dient, ist das zu viel, finden zumindest viele Spieler auf Steam:

Glutax: „Eine Alpha in ein Battle Royale verwandeln? Ok. Ein Battle Pass und Mikrotransaktionen in einen Early Access eines Alpha-Tests bringen? Definitiv nein! Trotzdem, das Gameplay ist in Ordnung, die Umgebung ist schick.“

Baseball27: „Vielleicht bin ich ein wenig voreingenommen, aber wenn Entwickler eine Testplattform für Server und Kampf-Balancing in Form eines Battle Royal mit Mikrotransaktionen veröffentlichen, macht mich das skeptisch gegenüber ihren wahren Absichten hinter dem Ganzen.“

Ashes of Creation Ende 2019

Wo steht Ashes of Creation Ende 2019? Für das MMORPG gibt es aktuell weder eine spielbare Alpha, noch ein Datum oder einen ungefähren Zeitraum dafür. Der Release, der im März noch mit 2020 betitelt wurde, scheint schon jetzt schwierig. Die Ausgangslage Ende 2019 ist also nicht optimal.

Trotzdem macht Ashes of Creation nach und nach kleine Fortschritte, die auch in einem kommenden Directors Letter nochmal aufgegriffen werden sollen. Auch der Release von Apocalypse ist insofern ein gutes Zeichen, dass sie ein Spiel dauerhaft online und funktionsfähig halten können, auch wenn das Interesse gerade gering ist.

Ein erstes echtes Fazit wird wohl die kommende Alpha 1 bringen. Sie wird zeigen, wie weit das MMORPG wirklich ist und ob ein Release in absehbarer Zukunft möglich ist. Es sieht aber so aus, als müssten wir uns auf Ashes of Creation noch eine ganze Weile gedulden.

