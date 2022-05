Wie steht es 2022 eigentlich um Ashes of Creation, der großen MMORPG-Hoffnung aus dem Westen?

Ashes of Creation sollte ursprünglich 2019 erscheinen und galt als größte MMORPG-Hoffnung im Westen. Der Chef selbst sprach davon, dass es eines der größten MMOs überhaupt wird. Im Frühjahr 2021 gab es erste Einblicke in die Alpha des Spiels und es folgte große Ernüchterung. Doch wie sieht es ein Jahr später aus?

Was macht das Spiel aus? Ashes of Creation ist ein Sandbox-MMORPG, das sowohl PvP- als auch PvE-Fans ansprechen möchte. Als große Innovation setzt es dabei auf das sogenannte Node-System.

Die ganze offene Spielwelt wird in Zonen unterteilt, die jeweils eine Stadt beinhalten. Diese Stadt beginnt als kleine Ansammlung von Zelten und kann zu einer riesigen Metropole wachsen. Dafür müssen die Spieler Aufgaben in der Stadt und dem dazugehörigen Gebiet erledigen. Allerdings können die Städte auch zu festen Zeiten attackiert, zerstört und erobert werden können.

Eine Besonderheit an dem Spiel ist der Chef, Steven Sharif. Der ist kein gelernter Entwickler, sondern machte Millionen mit einem Schneeball-System. Er spielte leidenschaftlich gerne ArcheAge, störte sich jedoch an vielen Dingen und wollte ein eigenes Spiel umsetzen. Er nahm selbst einige Millionen in die Hand, um Ashes of Creation zu finanzieren.

Wie steht es um einen Release? Eigentlich sollte Ashes of Creation bereits 2019 erscheinen, wurde jedoch immer wieder verschoben. 2021 wurde dann die Alpha 1 gestartet, die jedoch zeigte, dass das MMORPG von einem Release noch weit entfernt ist.

Einen ersten Einblick in die Alpha-Version von Ashes of Creation bietet dieses Video vom Streamer Asmongold:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Trennung von russischem Publisher und viele Überarbeitungen

Auf welchem Stand befindet sich das Spiel derzeit? Ashes of Creation ist noch in der Alpha, wobei sich das MMORPG derzeit gar nicht spielen lässt. Die Alpha 1 endete nach wenigen Wochen am 15. August 2021. Seitdem sind die Server wieder dauerhaft offline.

In der Alpha 1 gab es jedoch starke Kritik:

Die Quests waren sehr generisch und einfach gehalten.

Der Charakter-Editor bot zu wenige Optionen.

Viele der spielbaren Völker und Klassen waren noch nicht dabei.

Die Animationen sahen teilweise noch sehr roh aus.

Viele versprochene Features fehlten noch.

Es gab etliche technische Probleme, Bugs und Rubberbanding.

Die Welt war noch nicht wirklich groß.

Viele waren vor allem deshalb enttäuscht, weil Ashes of Creation als große westliche MMORPG-Hoffnung galt, aber nach vier Jahren Entwicklung zu wenig Fortschritt zeigte.

Es entbrannte auch eine Diskussion um das Thema Alpha generell, denn während viele MMORPGs in der Alpha bereits eine Art Demo-Version des Spiels präsentieren, war die Alpha von Ashes of Creation tatsächlich zum Testen und Finden von Problemen gedacht.

Ashes of Creation zeigt, warum es die klassische Alpha in MMORPGs nicht mehr gibt

Warum entwickelt sich das Spiel so langsam? Jahrelang suchte der Chef Steven Sharif neue Mitarbeiter für sein Studio. Einige Plätze wurden jedoch erst nach Jahren besetzt. Mit der Vergrößerung des Teams mussten zudem neue Büroräume her, was laut Devblogs einige Zeit in Anspruch nahm.

2020 trennte man sich außerdem vom russischen Publisher MY.GAMES, der von vielen MMO-Fans kritisch gesehen wird. Man wolle nun selbst in Europa und Russland publishen, sagten die Entwickler von Intrepid. Das dürfte auch Ressourcen in Anspruch genommen haben.

Die Corona-Pandemie, die uns seit zwei Jahren beschäftigt, dürfte ebenfalls einen Einfluss gehabt haben.

Aber vieles deutet insgesamt darauf hin, dass sich der Entwickler bei den Features und den Spielsystemen übernommen hat. Auf dem Papier klingt Ashes of Creation noch immer extrem ambitioniert – was in der Umsetzung viel Zeit kostet.

Aktuelle Bilder rund um die Alpha von Ashes of Creation.

Es gibt regelmäßig Fortschritte, aber ein Release ist nicht in Sicht

Was hat sich seit der Alpha 1 am Spiel verändert? Einiges. Seit August wurden neue Reittiere, Gebiete, Assets und Inhalte präsentiert. Im Oktober drehte sich viel um Wetter-Effekte in der Spielwelt.

Anfang Januar 2022 wurden dann die Anpassung der Engine von Unreal Engine 4 auf die neue Unreal Engine 5 angekündigt. Das soll das MMORPG insgesamt hübscher machen und die Performance stärken.

Außerdem wurde der Charakter-Editor komplett überarbeitet. Es gibt nun mehr Regler für die verschiedensten Einstellungen, mehr Optionen bei Haaren, Bärten, Tattoos oder Narben, sowie interessante Features, wie das „Familien-System“. So soll man die Presets von zwei Charakteren nehmen und daraus einen neuen Charakter kreieren können, der jedoch auf den grundsätzlichen Körpern dieser Charaktere basiert – als hätten sie ein Kind gezeugt.

Einen Einblick in den neuen Charakter-Editor gibt euch dieses Video:

Ashes of Creation zeigt die Charaktererstellung im Alpha-Gameplay – Sieht verdammt realistisch aus

Im letzten Studio-Update im April wurden nun dynamische Events vorgestellt. Diese sollen überall in der Welt passieren können. In einem solchen Event greifen etwa Goblins die Städte an und die Spieler müssen sich gegen diese verteidigen.

Diese Events sollen sich über verschiedene Vorereignisse ankündigen, etwa wenn sich eine Plage langsam in einer Region ausbreitet. Die Spieler können diese Events bereits frühzeitig verhindern, doch wenn sie nicht reagieren, soll die Gefahr größer werden. Die Events laufen zwar nach einem Schema und Timer ab, aber es soll keine große Tafel mit einem Event-Hinweis geben, sondern sie sollen sich natürlich in die Welt integrieren.

Mit solchen Events sollen auch PvE-Spieler auf ihre Kosten kommen.

Wann können wir endlich spielen? Zwar gibt es regelmäßig Updates von den Entwicklern, doch wann die Alpha 2 startet und die Spieler selbst wieder Hand an das MMORPG legen können, ist derzeit nicht bekannt.

Nach der Alpha 2 sollen dann noch mehrere Beta-Events folgen, die wohl eine längere Zeit laufen. Ein Release 2022 ist quasi ausgeschlossen. Vieles deutet darauf hin, dass Ashes of Creation eher im Bereich 2023 oder sogar erst 2024 erscheint.

Ashes of Creation gilt noch als große Hoffnung, aber der Hype flacht ab

Warum wird Ashes of Creation so herbeigesehnt? Die Fans von MMORPGs warten noch immer auf das nächste, große Spiel. New World konnte viele zu Release nicht überzeugen und Lost Ark spricht mit der Iso-Perspektive und der ungewohnten Steuerung nicht jeden Spieler an.

Ashes of Creation jedoch bietet die typische Third-Person-Ansicht, setzt auf eine buntere Welt, verspricht ein Kampfsystem für jeden Spieler-Typen und viele Freiheiten, die gerade Sandbox-Spieler ansprechen. Dazu soll das soziale Miteinander in den Städten dazu führen, dass sich Spieler langfristig an das Spiel und ihre Gilde darin binden.

Allerdings ist vielen Spielern inzwischen klar geworden, dass auch Ashes of Creation Kompromisse machen muss. Hinzu kommt der große PvP-Fokus im Endgame, der von vielen zu Anfang unterschätzt wurde.

Durch die Alpha-Inhalte ist der Hype um das Spiel erstmal abgeflacht, doch zu Release wird Ashes of Creation auf jeden Fall ein spannendes MMORPG und sicherlich für Aufmerksamkeit sorgen.

Was haltet ihr von Ashes of Creation? Was sagt ihr zu den neusten Inhalten? Spricht euch das MMORPG an?

Wer 2022 noch ein neues MMORPG spielen möchte, kann sich auf diese 12 neuen Games freuen:

12 neue MMORPGs, die 2022 noch erscheinen sollen