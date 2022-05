Neue MMORPG-Hoffnung erscheint 2022 für PC, PS5 und Xbox – Verrät erste Details zu Klassen und PvE

Mit Throne and Liberty bringt NCSoft ein neues und sehr interessantes MMORPG heraus, das noch 2022 weltweit erscheinen soll. Doch bisher waren kaum Details zum generellen Gameplay und den Klassen bekannt. In einem Interview wurden jedoch erste Informationen geteilt.

Was wissen wir über Throne and Liberty? Das neue MMORPG von NCSoft war ursprünglich als Lineage Eternal geplant, wurde jedoch 2017 komplett offline genommen und überarbeitet. In der Entwicklung soll es bereits jetzt mehr als 75 Millionen Euro verschlungen haben.

Das Spiel setzt auf eine offene Spielwelt, in der die Fortbewegung eine wichtige Rolle spielen soll. Spieler können Kletterhaken nutzen, sich aber auch selbst in Wasser- und Flugtiere verwandeln können. Die Spielwelt wird komplett offen sein und ihr werdet auf riesige Weltbosse und PvP-Belagerungen treffen. Das waren die Infos bisher.

In einem Interview wurden nun jedoch neue Details zum Spiel verraten (via Thisgame).

Keine Klassen, viele Dungeons und PvP im Endgame

Was wissen wir zu Klassen und Kampfsystem?

Es gibt nur Menschen als spielbares Volk. Allerdings wird man sich während des Kampfes auch in Tiere verwandeln können, was neue Fähigkeiten, aber auch andere Schwächen bietet.

Das Kampfsystem soll actionreich und ähnlich wie in Blade & Soul werden.

Es wird keine typischen Klassen geben, stattdessen werdet ihr zwei Waffen ausrüsten können, die euren Spielstil bestimmen und zwischen denen ihr Hin und Her wechseln könnt. Diese Waffen werdet ihr leveln und mit der Zeit verbessern können.

Es soll keine klassische Holy Trinity aus Tank, Heiler und DD geben.

Es wird klassische Level für euren Charakter geben.

Ursprünglich war es geplant, nur einen Charakter erstellen zu können, da einer alles lernen kann. Das wurde jedoch inzwischen verworfen.

Einen ersten Einblick in das Gameplay des MMORPGs gibt dieser Trailer:

Neue MMORPG-Hoffnung aus Korea zeigt in neuem Trailer endlich viel Gameplay

Was wissen wir zu PvE und PvP?

Der Tag/Nacht-Zyklus wird wichtig, denn manche Monster erscheinen nur nachts.

Es wird eine übergreifende Geschichte geben, die dem Spieler erklären soll, wofür er eigentlich kämpft, aber auch einzelne Storys pro Gebiet. Hier betonen die Entwickler, dass gerade den westlichen Spielern eine Geschichte wichtig ist, die koreanischen MMORPGs oft fehlt.

Das PvE soll mit Quests, Bossen und Dungeons eine wichtige Rolle einnehmen.

Es soll exklusive PvE-Inhalte für die stärksten Spieler geben.

Generell betonten die Entwickler, dass Gilden wichtig sein sollen und die Spieler für viele Inhalte zusammenarbeiten müssen.

Im Endgame stehen die massiven PvP-Kämpfe mit hunderten Spielern gleichzeitig im Fokus. Dabei sollen Wetterereignisse eine Rolle spielen, etwa Wind, der den Schaden von Bogenangriffen reduziert oder Abwasserkanäle, die nur genutzt werden können, wenn es nicht regnet.

Ob es in der offenen Welt PvP gibt, ist derzeit noch unbekannt. Allerdings soll es keine Situation geben, in der eine Gilde allein ein Gebiet oder Weltboss allein kontrollieren und so andere Gilden aus dem Spiel drängen kann.

Im Juni 2022 soll es eine ausführliche Vorstellung von Throne and Liberty geben.

Versionen für PS5 und Xbox Series X|S, aber kein Crossplay

Was wurde sonst noch im Interview verraten? Das MMORPG erscheint neben dem PC auch für PS5 und Xbox Series X|S. Die alten Konsolen-Generationen wurden bisher nicht erwähnt, allerdings spielen Konsolen in Korea auch keine so große Rolle, wie bei uns im Westen.

Zwischen dem PC und den Konsolen soll es kein Crossplay geben. Dies läge zum einen daran, dass gleichzeitige Patches auf den Plattformen schwierig seien, aber auch daran, dass die Spieler es unfair finden, da eine Plattform Vorteile gegenüber der anderen haben könnte.

Was verriet NCSoft zum Bezahlmodell? Throne and Liberty soll entweder auf ein Free2Play- oder ein Buy2Play-Modell setzen. Auf jeden Fall wird es einen Shop geben und NCSoft verspricht, dass dieser ohne Pay2Win auskommt.

Es heißt, dass Spieler „Leistung durch Anstrengung und Können“ haben wollen und die Entwickler legen darauf ebenfalls wert. Allerdings sollen Spieler, die nur wenige Stunden pro Woche spielen, mit Hilfe des Shops aufschließen können. Hier sei die Balance essenziell, sagen die Entwickler.

Erste Screenshots aus dem Spiel und aus dem Trailer zu Throne and Liberty.

Zudem soll Throne and Liberty in „ein Dutzend Sprachen“ übersetzt werden. Welche das genau sind, wurde bisher nicht verraten. Allerdings erschienen mit Guild Wars 2 (Text und Audio), Blade & Soul (Text) und Aion (Text) bereits Spiele von NCSoft komplett auf Deutsch.

Wann erscheint das Spiel? Im Interview betonten die Entwickler zudem, dass sie weiterhin Ende 2022 global releasen wollen. Bei den Konsolen könnte es jedoch zu Verzögerungen kommen, weil die Version dort von den Herstellern abgesegnet werden muss.

Was sagt ihr zu den bisherigen Informationen rund um Throne and Liberty? Wird das MMORPG nochmal ein echtes am Ende des Jahres? Oder spricht euch das PvP-Endgame nicht an?

