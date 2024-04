In einem neuen MMORPG läuft ein geheimer Test – Das sagen Spieler, die trotz NDA reden

Das MMORPG Throne and Liberty soll 2024 im Westen erscheinen für PC, PS5 und Xbox Series X. Amazon soll das Onlinerollenspiel in den Westen bringen, in Südkorea läuft es schon seit 2023. Jetzt, gerade im April 2024 findet ein Beta-Test statt, der eigentlich vertraulich ist. Die Spieler sprechen trotzdem darüber.

Was ist das für ein Test?

Das ist ein geschlossener Beta-Test für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Er begann am 10. April 22 Uhr und endet am 17. April 2024.

Der Test legt den Fokus auf Kampf. Wirtschaft und Spielerprogression. Jeden Tag gibt es gegen Abend ein besonderes Event, eine Burgbelagerung oder einen Erzboss.

Der Test ist eigentlich geheim und Spieler müssen eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) unterschrieben – deshalb wird es auch kein großes Videomaterial geben. Aber trotzdem sprechen Spieler über den Test.

“Richtiges MMORPG” und “Next Gen”

Was sagen die Spieler? Obwohl alles streng geheim ist, gibt es auf reddit einen Thread mit 142 Kommentaren zu Throne and Liberty. Dort äußern sich einige, die erkennbar zum ersten Mal ins Spiel eingeloggt haben.

Im Eröffnungs-Post wird das MMORPG vor allem als direkte Konkurrenz zum westlichen MMORPG Ashes of Creation gesehen:

Man lobt vor allem anderen die Grafik und die Animationen des Spiels. Mehrere Spieler sagen, das sei endlich mal ein „Next-Gen“-MMORPR. Die Grafik habe sie wegblasen:

Das größte Plus von Throne and Liberty ist es, dass es umwerfend aussieht und echt gut läuft. Für mich ist es das schönste MMO auf dem Markt, es ist außerdem ein richtiges MMORPG mit offener, nahtloser Spielwelt mit vielen Spielern, was sich gut anfühlt nach vielen Titeln, die den Fokus auf ein Game mit vielen Instanzen legten.

Ein anderer Spieler findet es toll, dass man sich nahtlos ins Dorf zurück teleportieren könne.

Was sagen andere? Nicht alle zeigen sich so begeistert.

Zu den milderen Kritikern gehört ein Nutzer, der sagt: Das Spiel sehe zwar toll aus, die Steuerung gefalle ihm aber nicht. Es fühle sich an, als ringe man mit einer glitschigen Katze.

Andere lassen die Veteranen heraushängen und sagen: Der Threadersteller werde sich schon noch umgucken, wenn er merkt, wie langweilig das Spiel werde.

Andere sagen: Die Entwickler müssten die Mikrotransaktionen zurückfahren.

Die wohl härteste Kritik lautet: Das sei “koreanischer Müll”, der hübsch aussieht, aber sich nicht gut spielen lässt, und dafür designet sei, euch die Brieftasche zu leeren.

Das steckt dahinter: Also eine große Begeisterung passt eigentlich nicht zu der Reaktion, die Throne and Liberty aktuell in Südkorea erfährt. Da gilt das Spiel als problematisch. Bei einer Konferenz der Entwickler wurden die Bosse von NCSoft so bedrängt für die aktuelle Lage ihres Konzerns, dass sie sogar Guild Wars 3 ankündigen mussten.

Die Entwickler arbeiten aber am Spiel.

Es sind zumindest schon mal gute Nachrichten, dass das Spiel gut aussieht und gut laufe.

Throne and Liberty wird trotz aller Kritik mit einiger Sicherheit das größte neue MMORPG im Jahr 2024 sein und viele werden es ausprobieren. Schon allein, weil es für PC, PS5 und XBox Series X/S erscheint.

Es ist zu hoffen, dass Amazon uns bald die Gelegenheit gibt, uns selbst vom Spiel zu überzeugen und vielleicht dann auch ohne NDA.

Die 5 aussichtsreichsten neuen MMORPGs für 2024 und darüber hinaus