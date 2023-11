Die 5 aussichtsreichsten neuen MMORPGs für 2024 und darüber hinaus

2024 soll es endlich wieder große MMORPG-Releases geben. Wir von MeinMMO stellen euch die aussichtsreichsten Spiele in Entwicklung vor, von denen einige 2024, andere erst in den Jahren darauf erscheinen werden.

Throne and Liberty – Das bessere Lineage?

Setting: Fantasy | Entwickler: NCSoft, Amazon Games | Plattform: PC, Playstation, Xbox | Modell: Unbekannt, wahrscheinlich Free2Play

Was ist das für ein Spiel? TL wurde ursprünglich als Lineage 3 oder Lineage Eternal angekündigt und sollte sogar in der Iso-Perspektive erscheinen, ähnlich wie Lost Ark. Allerdings wurde es 2017 von Grund auf überarbeitet, um ein „echtes Next-Gen-MMORPG“ zu werden.

Die neue Version soll nun jedoch eine breite Zielgruppe ansprechen. Sie bietet actionreiche Kämpfe in der Third-Person-Ansicht, streicht nervige Features wie Autoplay und verspricht einen interessanten Mix aus PvE und PvP.

Publisher im westlichen Raum wird Amazon, die auch schon Lost Ark, New World und das kommende MMORPG Blue Protocol betreuen.

Was macht es so interessant? Throne and Liberty bietet einen vielfältigen Charakter-Editor, wobei es nur Menschen als spielbares Volk gibt. Es verzichtet komplett auf Klassen und lässt euch euren Spielstil über die Waffen und Rüstungen bestimmen. Zur Auswahl stehen hier 9 Waffen, darunter zwei Armbrüste, ein Zweihandschwert und Zauberstäbe.

Das Kampfsystem war anfangs eher statisch und erinnerte an Lineage 2. Inzwischen wurden Änderungen vorgenommen, sodass es einen Mix aus Tab-Target und Action-Kampfsystem bietet. Die Anpassungen wurden von vielen Testern gelobt.

Das große Highlight ist das Wetter-System, das Einfluss auf Terrain und Kampf nehmen soll. Bei Regen etwa werden bestimmte Orte überflutet, weswegen man diese nicht mehr erreichen kann. Dafür sind Blitzangriffe in dieser Zeit effektiver. Bei Sonne wiederum machen Feuerangriffe mehr Schaden, bei starkem Wind fliegen die Pfeile schneller.

Abseits dieser Besonderheiten setzt das MMORPG auf:

Eine offene Welt, die ohne Ladebildschirme auskommt – wenn man von einigen instanziierten Dungeons absieht. Zum Start soll es 19 Gebiete und 8 Städte geben.

Quests, Erkundung, Weltbosse und Gilden-Raids für PvE-Fans.

Außenpostenkämpfe, PvP-Events in der offenen Welt und große Schlachten um eine Burg.

In Korea soll das MMORPG bereits im Dezember starten. Hier haben die Entwickler zudem schon zwei große Updates für 2024 angekündigt, mit einer neuen Region und einem PvP-Modus, der an das Welt-gegen-Welt aus GW2 oder Cyrodiil aus ESO erinnert.

Wie lief die Entwicklung bisher? Das Spiel wurde 2011 als “Lineage Eternal” angekündigt. Damals war das ein Hybrid für PC und Mobile. Das sollte NCSoft eigentlich in die Zukunft führen. Doch die erste Beta 2015 kam bei den Testern gar nicht gut an.

Die Koreaner zogen Lineage Eternal zurück und kündigten später Project TL an. Das bekam die neue Unreal Engine 4 und ein komplett neues Führungsteam spendiert.

Danach verlief die Entwicklung chaotisch. 2018 sollte eigentlich eine Beta starten und 2019 sollte es “definitiv” erscheinen. Doch dann hörte man lange gar nichts mehr vom Spiel. Im November 2021 kam die Nachricht, Project TL solle in der 2. Jahreshälfte 2022 weltweit erscheinen. Inzwischen ist es 2023 und noch hat der Release nicht stattgefunden.

Wie wahrscheinlich ist der Release 2024? Nahezu 100 %. NCSoft hat vor wenigen Tagen nochmal den Release am 7. Dezember 2023 in Korea bestätigt. Dann liegt es nur noch an Amazon, das Spiel auch zu uns in den Westen zu bringen.

Da zuletzt aber schon erste Tests stattgefunden haben und langfristig die Versionen in Korea und im Westen identisch werden sollen, wird Amazon sich nicht zu lange Zeit lassen, um Throne and Liberty auch zu uns zu bringen.

Alles rund um das MMORPG haben wir hier zusammengefasst: Throne and Liberty: Alles zu Release, Klassen und Gameplay des neuen MMORPGs.