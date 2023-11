Neues MMORPG klingt nach richtig viel PvE – Startet mit 6 Dungeons, 18 Weltbossen und Gilden-Raids

Throne and Liberty springt Seil mit den Gefühlen von PvE-Fans. Wurde Anfang 2021 noch ein Fokus auf das PvE versprochen, klang es zwischenzeitlich nach einem reinen PvP-Spiel. Nun wurden die Inhalte der Release-Version in Korea gezeigt. Dort erscheint das MMORPG am 7. Dezember. Vieles klingt nun wieder nach einem Spiel, in dem sich der Kampf zwischen Spielern nahezu komplett vermeiden lässt.

Was wissen wir über die Release-Version? In einem großen Showcase hat NCSoft die wichtigsten Details zum MMORPG verraten. So gab es eine ganz klare Auflistung und Erklärung zu den Inhalten, der Monetarisierung und der künftigen Update-Strategie:

Zum Start wird es zwei große Regionen geben, die insgesamt 19 Gebiete, 8 Städte und 6 Dungeons enthalten. Zudem dürft ihr euch auf 18 Weltbosse und 2 Archbosse gefasst machen. Letzte sollen noch stärker sein, allerdings ist hier auch PvP aktiv, sodass sich die Spieler hintergehen könnt.

Die meisten Dungeons sind in der offenen Welt zu finden, allerdings wird es mindestens eine instanziierte Version geben, wo ihr nur mit eurer Gruppe unterwegs seid. Dieser wird mit Level 30 von 50 freigeschaltet.

Komplett neu sind die Gildeninhalte. Jede Gilde kann gelevelt werden und je höher ihr kommt, desto mehr und schwerere Inhalte werden freigeschaltet. Highlights sollen die Gilden-Raids sein, in denen ihr nur mit Mitgliedern eurer Gilde unterwegs seid. Diese Kämpfe sollen viel anspruchsvoller sein als die klassischen Dungeons.

Nach dem Release plant NCSoft drei große Content-Patches pro Jahr. Das erste Update soll eine neue Region mit neuen Gebieten enthalten. Die Veröffentlichung soll am Ende von Q1 2024 stattfinden. Das zweite Update trägt den Namen Dracoryft und wird ein neue Spezies und eine Region bringen, in der 12 Server um die Kontrolle von Außenposten kämpfen, eine Art überdimensioniertes WvW oder Cyrodiil.

Die Monetarisierung soll hingegen auf vier Säulen basieren, wobei keine davon auf Glück setzt.

Den kompletten Showcase auf Koreanisch mit englischen Untertiteln könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

PvP im Kopf, aber man muss an nichts teilnehmen

Wie genau steht es jetzt um das PvP? Project Director Jong-ok Ahn sagt im Video, dass in Throne and Liberty alle Inhalte mit dem PvP im Hinterkopf entwickelt wurden. Doch man habe eingesehen, dass viele Spieler auch entspannt die Welt erkunden wollen.

So gibt es noch immer Events und offene Dungeons, in denen PvP aktiv ist, doch als Spieler kann man diese Zonen einfach komplett ignorieren und umgehen. Sowohl für das Leveln als auch für die Upgrades der Ausrüstung ist man nicht auf das PvP angewiesen.

Solltet ihr versehentlich eine PvP-Zone betreten – die ihr übrigens an einem großen Ring erkennt – werdet ihr automatisch in den Kampf gegen andere Spieler verwickelt. Allerdings könnt ihr nicht viel verlieren, denn es gibt kein Full-Loot und auch sonst keine Konsequenzen aus dem Tod, abgesehen vom kleinen Zeitverlust.

Alle Events im Spiel folgen zudem einem festen Timer. So könnt ihr euch genau die passenden Inhalte heraussuchen. Auch am Tag/Nacht-Zyklus wurde nochmal geschraubt. Ein Ingame-Tag enthält nun zwei reale Stunden Tag und 30 Minuten Nacht. Dadurch verschiebt sich der Zyklus immer ein wenig, sodass auch Spieler, die sich immer zur gleichen Zeit einloggen, eine andere Tageszeit erleben können.

Wer trotzdem noch richtig Lust auf PvP hat, kann an Außenpostenkämpfen um die Territorien oder an der großen Schlacht um die Burg teilnehmen:

Alle 2-3 Tage wird jedes Gebiet einmal zur Konfliktzone, wo dann Gilden um die Gebietskontrolle kämpfen. Das passiert jedoch nur bei einer Zone gleichzeitig.

Das größte PvP-Element zum Start ist der Kampf um die große Burg, die auch in Trailern immer wieder zusehen war. Diese Schlacht findet nur alle zwei Wochen statt und bringt der kontrollierenden Gilde einige Boni, aber auch neue Aufgaben.

Später kommt dann das schon angesprochene Konflikt-Gebiet für 12 Server dazu.

Monetarisierung verzichtet auf Glück, setzt auf Battle Pass und Cosmetics

Wie steht es nun um die Monetarisierung? NCSoft erklärt, dass ihr Modell auf vier Säulen basiert:

Säule eins setzt auf zwei Pässe: Einen Wachstums-Pass und einen klassischen Battle-Pass. Beide gibt es kostenlos und kostenpflichtig. In ersterem dreht sich viel um Aufwertungsmaterialien, im Zweiten eher um Cosmetics. Der Unterschied bei den Materialien soll jedoch nicht gravierend sein, falls ihr kein Geld ausgebt.

Säule zwei bietet Cosmetics und Skins im Shop.

Säule drei basiert auf Pets und Mounts, die spezielle Boni geben.

Säule vier ist eine Echtgeldwährung, die auch genutzt werden kann, um im Marktplatz von anderen Spielern Gegenstände zu kaufen. Das erinnert ein wenig an den Gold-zu-Gem-Tausch in GW2 oder der Marke in WoW.

Bei all diesen Inhalten soll jedoch Glück keine Rolle spielen. Es gibt keine Lootboxen, kein Gacha und keine Chancen bei Materialtaschen. Ihr sollt immer klar wissen, wofür ihr euer Geld ausgebt.

Hier seht ihr einen Skin und Pets aus dem Shop.

Auto-Play und Lootboxen wurden nicht nur für den westlichen Markt entfernt

Was wurde noch im Video verraten? Jong-ok Ahn erklärt in einem QnA am Ende, dass in den letzten Monaten viele Änderungen vorgenommen wurden. Dazu zählten die Entfernung des Auto-Plays und der Lootboxen, Anpassungen am Kampfsystem und eine schnellere Charakter-Entwicklung. So soll ein Spieler, der ein bis zwei Stunden pro Tag investiert, in weniger als 30 Tagen auf dem Max-Level sein. Das war in der ersten Beta noch ganz anders.

Allerdings gab es diese Anpassungen nicht nur, weil die westliche Version sie benötigt. Sie sollen auch Wünsche von koreanischen Spielern aus der Beta gewesen sein.

Zudem gab es ein paar neue Einblicke in die Kämpfe, das besondere Wetter-System und einen wichtigen Hinweis zur Aufwertung der Ausrüstung. Diese soll bei Upgrade-Versuchen niemals kaputtgehen oder runtergestuft werden.

Wann erscheint das MMORPG bei uns? Dazu gibt es noch keine konkrete Aussage. Der letzte Stand ist, dass Amazon Throne and Liberty Anfang 2024 zu uns bringt.

Was sagt ihr zu den neuen Infos? Freut ihr euch auf TL oder glaubt ihr, dass es im Westen nicht funktionieren wird?

Zuletzt hat Amazon selbst Infos aus einem Test geteilt: Amazon zieht geheimen Test für neues MMORPG auf PC, PS5 und Xbox durch – Spricht nun doch darüber.