Das neue MMORPG Throne and Liberty zeigt sein Endgame mit riesigen Bossen, Gebieten und einem PvE-Dungeon

Throne and Liberty zeigte Anfang 2023 viel von seinem PvP, doch PvE-Fans waren verunsichert, was im Spiel wirklich auf sie wartet. In einem neuen Producer Letter wurden nun allgemein Mid- und Endgame-Inhalte präsentiert. Gerade die Bosse machen optisch einen guten Eindruck.

Was wurde da genau gezeigt? In dem Blogpost ging es um das Mid- und Endgame von Throne and Liberty, das mit Level 30 beginnen soll. Gezeigt wurden:

Die beiden Weltbosse Malakka, das Auge des Todes, und Archboss Tevent.

Artworks zu drei verschiedenen Zonen wurden gezeigt, die jeweils mit einer kleinen Beschreibung versehen wurden.

Der erste instanzierte Dungeon “The Breach”. Er richtet sich an eine Gruppe aus 6 Spielern und soll typische MMO-Elemente wie Tanken und Support benötigen. Am Ende wartet dann ein anspruchsvoller Boss und nützlicher Loot auf euch.

Alle die Bilder machen sofort Lust auf mehr, vor allem der Kampf gegen Archboss Tevent sieht spannend aus. Dabei handelt es sich um ein riesiges Skelett-Monster mit lilafarbenen Fähigkeiten. Im Screenshot sind rund zwei Dutzend Spieler zu sehen, die ihn bekämpfen.

Dieser Entwicklerbrief ist übrigens eine Ergänzung zum Ersten, bei dem das neue Kampfsystem und Änderungen an den Attributen und dem Level-Prozess vorgestellt wurden.

Wir haben euch hier die Bilder zu den beiden Bossen und dem Endboss im Dungeon eingebunden:

Viel PvE in der offenen Welt, aber es kommt ständig zu Konflikten

Wie genau ist das Midgame aufgebaut? Aus den bisherigen Informationen wissen wir, dass sich in Throne and Liberty viel darum dreht, Level aufzusteigen und eure Ausrüstung zu verbessern. Dazu könnt ihr in der offenen Spielwelt questen und an dynamischen Events teilnehmen.

Einige dieser Events richten sich nur an PvE-Spieler, in anderen ist PvP aktiv. Das erkennt ihr an einer kreisförmigen Markierung um das Event herum. Betretet ihr diese, werdet ihr automatisch in den Kampf gegen andere Spieler verwickelt. Allerdings könnt ihr nicht viel verlieren, denn es gibt kein Full-Loot und auch sonst keine Konsequenzen aus dem Tod, abgesehen vom Zeitverlust.

Neu ist der Gruppen-Dungeon, der ab Stufe 30 freigeschaltet wird. Der soll herausfordernd sein, gleichzeitig aber eine gute Alternative bieten, um weiter XP und Crafting-Materialien zu sammeln.

Wer nicht in den instanzierten Dungeon möchte, kann einen der Dungeons in der offenen Welt besuchen. Dort herrscht in der Regel aber PvP, sodass ihr euch um Grindspots und Belohnungen mit anderen Spielern prügeln müsst.

Hier könnt ihr einen ersten Einblick in das neue Kampfsystem gewinnen:

Welche Gebiete warten im Midgame? Ein Gebiet trägt den Namen Schlucht der Orcs. Diese Orcs gelten als die stärksten Kämpfer in der Geschichte des Kontinents Solysium. Dort soll es ständig zu Kämpfen mit den grünhäutigen Bestien kommen. Schon das Konzept-Art zeigt die typischen Holzpalisaden, Zeltbauten und Türme, die man von diesen Kreaturen gewohnt ist.

Im zweiten Gebiet, dem Grayclaw Forest, warten Werwölfe darauf, euch den Garaus zu machen. In der koreanischen Präsentation ist von einer großen Brücke die Rede, die zerstört wurde und euch zwingt, durch das Gebiet der Lykaner zu laufen.

Zone drei heißt Lizard Island und ist eine Vulkaninsel und Heimat eines Echsenstamms.

In allen drei Zonen wird das besondere Wetter-System wieder eine Rolle spielen.

Was passiert im Endgame? Während so ab Level 30 das Midgame beginnt, könnt ihr noch bis Stufe 50 weiterspielen. Erst dann habt ihr das Max-Level erreicht. Generell könnt ihr den bisherigen Inhalten weiter folgen – etwa dem Dungeon oder den Quests – oder euch mehr dem PvP widmen. Denn das spielt im Endgame eine wichtige Rolle.

Dort gibt es zum einen die Konfliktzonen. Alle 2-3 Tage wird jedes Gebiet einmal zur Konfliktzone, wo dann Gilden um die Gebietskontrolle kämpfen. Das passiert jedoch nur bei einer Zone gleichzeitig, sodass ihr diese gut umgehen könnt.

Das zweite Element ist der Kampf um die große Burg, die auch in Trailern immer wieder zusehen war. Diese Schlacht findet nur alle zwei Wochen statt und bringt der kontrollierenden Gilde einige Boni, aber auch neue Aufgaben.

So sammelt ein Außenposten etwa Steuern ein, die jedoch zur Burg transportiert werden müssen. Andere Gilden können diese Karawane attackieren und so einen Teil oder sogar die gesamten Steuern einsacken.

Release noch 2023 in Korea und nächstes Jahr bei uns

Wann erscheint TL endlich? Der Release von Throne and Liberty wurde erst von 2021 auf 2022 und später dann auf 2023 verschoben. Inzwischen wissen wir jedoch, dass das MMORPG bei uns erst 2024 herauskommen wird.

In Korea soll es noch im Dezember starten, mit samt allen Änderungen wie der Entfernung von Autoplay und Anpassungen beim Level-Prozess.

Aktuell läuft übrigens in Nordamerika eine Beta, die jedoch unter NDA steht.

Was sagt ihr zu den neusten Infos zu Throne and Liberty? Spricht euch das MMORPG an oder seid ihr eher skeptisch?

