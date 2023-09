Das neue MMORPG Throne and Liberty zeigt sein überarbeitetes Kampfsystem – Verspricht nun PvE-Dungeons

Throne and Liberty unterzieht sich gerade einem großen Wandel – und das nicht nur im Westen. In einem Entwickler-Brief von NCSoft selbst wurde bestätigt, dass Autoplay entfernt wird und sogar instanziierte Dungeons für Gruppen kommen sollen. Zudem wurde ein kurzes Video mit dem neuen Kampfsystem veröffentlicht.

Was passiert bei dem Spiel? Throne and Liberty wurde nach dem Beta-Test im Mai für einige Dinge kritisiert. Das Kampfsystem war zu statisch, der Charakter-Fortschritt zu langsam und ohnehin kam das Autoplay im Westen nicht gut an.

Doch die neusten Änderungen klingen alle richtig gut:

Das Kampfsystem wird viel dynamischer. Mehr Fähigkeiten können in der Bewegung genutzt werden und es werden neue eingeführt, mit denen man aktiv zielen muss. Zusätzlich werden neue Fähigkeiten schneller freigeschaltet.

Die Kollision zwischen Charakteren wird in der offenen Welt deaktiviert, um so mehr Freiheit bei der Bewegung zu haben. In Konfliktzonen, also größeren PvP-Schlachten, wird die Kollision zwischen den Spielern wieder aktiviert – als taktischer Aspekt.

Die Stats werden überarbeitet, sodass man nicht ein bestimmtes Attribut für eine bestimmte Waffe benötigt. Das soll dazu führen, dass mehr Kombinationen für den Waffenwechsel frei werden.

Autoplay und Automove werden entfernt – auch in Korea.

Die Charakter-Entwicklung wird massiv beschleunigt.

Instanziierte Dungeons für Gruppen kommen. Dabei handelt es sich wohl um einen reinen PvE-Inhalt.

Passend dazu haben die Entwickler ein kurzes Video veröffentlicht, in dem ihr einen Einblick in das neue Kampfsystem bekommt:

33 % weniger Zeit bis Level 30 und mehr Optionen zum Leveln

Wie genau ändert sich die Charakter-Entwicklung? Durch die Entfernung des Autoplays sehen sich die Entwickler gezwungen, die komplette Level-Phase zu überarbeiten.

Events und Erkundung in der Spielwelt geben nun signifikant mehr Erfahrung als noch in der Beta. Zudem sollen neue „non-hunting“-Missionen und neue Ziele für die Erkundung eingeführt werden, um für mehr Abwechslung zu sorgen. Auch die Gruppen-Dungeons sollen beim Leveln helfen.

Gleichzeitig soll die benötigte Zahl der Erfahrungspunkte für Level-Ups reduziert werden. Im Vergleich zur Beta sollen die Spieler 33 % schneller Level 30 und insgesamt 10 % schneller das Max-Level 50 erreichen können.

Damit auch bei der Ausrüstung weniger Grind nötig ist, wird die Zahl der Materialien im Spiel erhöht.

Wie steht es um PvP? Schon in der letzten Beta von Throne and Liberty war das PvP in der offenen Welt eingeschränkt. Es gibt künftig nur noch drei Szenarien, in denen ihr ins PvP verwickelt werden könnt:

Bei speziellen Events. Die sind jedoch von einem Ring umgeben, sodass ihr genau wisst, ab welchem Punkt das PvP aktiviert wird.

In Konfliktzonen. Alle 2-3 Tage wird jedes Gebiet einmal zur Konfliktzone, wo dann um die Gebietskontrolle gekämpft wird. Das passiert jedoch nur bei einer Zone gleichzeitig, sodass ihr diese gut umgehen könnt.

Bei den meisten Dungeons in der offenen Welt. Wer darauf jedoch keine Lust hat, kann in die neuen instanziierten Inhalte gehen.

Insgesamt soll Throne and Liberty aber ein PvP-Spiel bleiben, was man an den Konfliktzonen und vor allem der großen Schlacht um die Burg sieht.

Welche Kritikpunkte bleiben noch? Die Monetarisierung. Hier allerdings verriet Amazon, dass es im westlichen Shop von Throne and Liberty kein Pay2Win geben soll.

Was hat TL von Anfang an gut gemacht? Das neue MMORPG setzt auf eine wirklich schicke Grafik, bietet 9 abwechslungsreiche Waffen und verzichtet bei der Aufwertung darauf, dass die Ausrüstung kaputtgehen oder eine Stufe verlieren kann. Dazu kommt ein starkes Wetter-System, das Einfluss auf die Umgebung, aber auch die Kämpfe nimmt, sowie ein cooles System mit Tierverwandlungen.

Was sagt ihr zu der Entwicklung von Throne and Liberty? Spricht euch das neue Konzept an? Und wie gefällt euch das neue Kampfsystem?

