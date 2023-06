Neues MMORPG auf Steam klingt zu gut, um wahr zu sein – Zeigt nun wunderschönen Charakter-Editor

The Quinfall ist ein neues Indie-MMORPG, das auf Steam erscheinen und die Träume fast aller Spieler erfüllen möchte, egal ob im PvE oder PvP. Der erste Gameplay-Trailer sah zudem richtig gut aus. In einigen Screenshots haben die Entwickler nun ihren Charakter-Editor gezeigt – und auch der macht einen positiven Eindruck.

Was ist das für ein Spiel? The Quinfall ist ein Buy2Play-MMORPG und verspricht einen perfekten Mix aus Themepark und Sandbox:

Spieler sollen eigene Tavernen oder Shops besitzen, sich Reittiere züchten und ein Haus mit über 1.000 verschiedenen Dekorationen verzieren können.

Gleichzeitig wird es Dungeons, Raids und riesige Bosskämpfe für 50 Spieler geben. Spieler können zwischen reinen PvE- und Servern mit PvP in der offenen Welt wählen.

Für PvP-Fans soll es allerdings auf jedem Server riesige Schlachten um Festungen geben.

Garniert wird all das mit einem wuchtigen Action-Kampfsystem, hübscher Grafik dank Unreal Engine 5 und NVIDIA RTX sowie einem dynamischen Wettersystem ähnlich wie in Throne and Liberty.

Doch der erste Eindruck machte viele skeptisch. Für einen Indie-Entwickler, der zudem erst seit 2021 existiert, klang das viel zu ambitioniert. Doch auch die neusten Bilder zum Charakter-Editor zeigen, dass das Studio tatsächlich hoch hinaus möchte.

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer von The Quinfall anschauen:

Viele Auswahlmöglichkeiten und über 150 wunderschöne Tattoos

Was bietet der Charakter-Editor? In zwei neuen Screenshots stellen die Entwickler den Editor genauer vor. Am linken Rand sieht man dabei die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Dazu zählen Slider für große Elemente wie den Knochenbau oder die Muskeln und viele kleine Details wie Augenbrauen, Wimpern und Lippen.

Auch die Hautfarbe ist mit dem Blaugrün-Ton eher ungewöhnlich, passt aber überraschend gut in eine Fantasy-Welt.

Besonders auffällig sind die Körperbehaarung bei den männlichen Charakteren – was nur sehr wenige MMORPGs überhaupt anbieten – und die große Auswahl an Tattoos. Mehr als 150 davon sind im ersten Screenshot zu sehen. Es gibt klassische Motive wie Totenköpfe oder Herzen, aber auch ausgefallenere Symbole.

Gerade in der jüngsten Vergangenheit, wo die Charakter-Editoren von New World oder auch Blue Protocol ziemlich enttäuscht haben, macht The Quinfall einen besonders guten Eindruck.

Was haben die Entwickler noch gezeigt? In den vergangenen Wochen wurden auf den offiziellen Kanälen zum MMORPG etliche Screenshots geteilt. Dabei wurden neue Zonen der Spielwelt, der Login-Screen und auch Bilder von Features wie dem Sammeln geteilt (via Twitter).

Zudem gab es einen ersten Einblick in die Waffen, die die Charaktere tragen werden. Zur Auswahl stehen Schwert und Schild, Zweihandschwert, Bogen, Speer, Axt, Armbrust und zwei Dolche. Klassen soll es in The Quinfall jedoch nicht geben.

The Quinfall klingt zu gut, um wahr zu sein

Was macht an den Ankündigungen stutzig? Das Studio hinter The Quinfall wurde erst 2021 in Istanbul gegründet und soll laut LinkedIn über 50 Mitarbeiter haben. Verglichen mit den großen Entwicklern wie Bioware, ArenaNet oder Blizzard ist das aber eher eine geringe Zahl.

In den knapp zwei Jahren soll sich aber richtig viel getan haben, zumindest wenn man den bisherigen Trailern glaubt. Dort wirken viele Inhalte schon ziemlich fertig, die Grafik sieht überraschend gut aus und es wurde stark auf kleine Details geachtet, wie jetzt auch beim Charakter-Editor.

Das weckt Misstrauen, immerhin planen die Entwickler eine so große Zahl von Features, dass sie locker mit den großen AAA-MMORPGs mithalten und einige sogar übertreffen könnten. Das wirkt unrealistisch.

Positiv ist aber, dass sie bisher keine Crowdfunding-Aktion gestartet haben und wohl auch zur Beta über E-Mail einladen und kein Geld für einen Zugang verlangen. Sie scheinen sich also vorerst selbst finanzieren zu können.

Was sagt ihr zu The Quinfall? Sprechen euch das Konzept, der Trailer und der Charakter-Editor an? Und glaubt ihr, dass ein Indie-MMORPG all diese Elemente wirklich bieten kann?

