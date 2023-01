Neues MMORPG überzeugt mit wunderschönem Trailer und großen Versprechen – Doch das macht skeptisch

The Quinfall ist ein neues MMORPG, das sich am 29. Januar in einem wunderschönen Video präsentiert hat. Darin verspricht es Schifffahrt, die Zucht eigener Reittiere, Housing und viele Freiheiten. Der Trailer sieht stark aus, doch vieles klingt für ein Indie-Studio zu überambitioniert.

Was ist das für ein Spiel? The Quinfall klingt in der ersten Präsentation wie ein MMORPG, das sich verdammt viele Spieler wünschen würden:

Das Kampfsystem setzt darauf, dass ihr Feinde wirklich anvisiert und Angriffen rechtzeitig ausweicht. Die Angriffe und Fertigkeiten wirken bereits in der Alpha sehr wuchtig.

Es setzt auf ein dynamisches Wetter- und auch Jahreszeiten-System, das Einfluss auf Flora und Fauna nehmen soll. Ähnlich wie in Throne and Liberty soll es Bereiche auf den Karten geben, die sich nur beim richtigen Wetter betreten lassen.

Spieler sollen selbst zum Besitzer von Tavernen und Shops werden und andere Spieler für Arbeiten darin oder auf der eigenen Farm anheuern können.

Es wird ein Kartenspiel gezeigt, um sich die Zeit in Tavernen vertreiben zu können.

Es soll Elemente zur eigenen Zucht von Nutz- und Reittieren geben.

Beim Housing sollt ihr frei bauen und über 100 verschiedene Dekorationen platzieren können.

Ihr sollt eigene Schiffe bauen und mit ihnen die See erkunden können. Dort warten Piraten, andere Spieler, aber auch riesige Seeungeheuer wie ein Kraken auf euch.

Für PvE-Fans wird es Dungeons und riesige Bosskämpfe mit mindestens 50 Spielern geben.

Im Spiel gibt es Festungen, um die gekämpft werden kann, was wohl die PvP-Komponente ausmacht.

Die Spielwelt ist zwar im Mittelalter angesetzt, doch es gibt auch Luftschiffe und eine Eisenbahn, um schneller zu reisen.

Der erste Alpha-Trailer zeigt bereits viele dieser Elemente und sieht zudem richtig gut aus. Laut den Entwicklern kamen nur echte Ingame-Szenen zum Einsatz, wobei manchmal die Kameraposition angepasst wurde.

Hier könnt ihr euch das Video anschauen:

The Quinfall kommt fast aus dem Nichts

Was macht stutzig? Von dem MMORPG hat man bisher noch nicht viel gehört. Im März 2022 wurde die Webseite gestartet, die jedoch bis zum 28. Januar gar keine richtigen Informationen enthielt. Es war lediglich ein “Coming Soon” zu lesen und ein kurzer Trailer zu sehen. In den sozialen Medien wurden zudem gelegentlich Bilder von Landschaften geteilt.

Die Firma hinter The Quinfall heißt Vawraek Technology und wurde 2021 gegründet. Laut LinkedIn arbeiten bei dem türkischen Studio derzeit 5 Mitarbeiter.

In den knapp zwei Jahren seit der Gründung scheint jedoch viel passiert zu sein, zumindest wenn man dem neusten Trailer glaubt. Dort wirken viele der vorgestellten Inhalte schon ziemlich fertig und es wird eine Beta in Aussicht gestellt, die “bald” starten soll. Auch die Grafik sieht für ein so kleines Studio verdammt gut aus.

Schaut man sich jedoch die jüngere Vergangenheit an, macht das skeptisch:

Viele Indie-Titel enttäuschten, wie Crowfall oder Legends of Aria.

Andere starben schon während der Entwicklung, wie Chronicles of Elyria, das ein so cooles Alterungs-System versprach.

Auch Ashes of Creation, das bei vielen als große Hoffnung gilt, hat inzwischen über 80 Mitarbeiter – im Vergleich zu den 5 von Quinfall – und musste das Release-Datum um Jahre verschieben.

Das macht skeptisch, vor allem wenn die Entwickler selbst sagen, dass sie eine “Metawelt in einer noch nie dagewesenen Größe” erschaffen wollen.

Positiv ist aber, dass sie bisher keine Crowdfunding-Aktion gestartet haben und wohl auch zur Beta über E-Mail einladen und kein Geld für einen Zugang verlangen. Sie scheinen sich also vorerst selbst finanzieren zu können.

Was wissen wir über die Monetarisierung von The Quinfall? Noch nichts. Die meisten MMORPGs aus der Türkei setzten bisher jedoch auf ein Free2Play-Modell mit Shop.

Generell fehlen noch einige Informationen, etwa zu PvP in der offenen Welt oder möglichen Klassen oder Waffen im Spiel.

Wann erfahren wir mehr? Auf der offiziellen Webseite kann man sich bereits für eine Closed Beta anmelden (via Quinfall). Wann diese startet, ist aber nicht bekannt.

Was sagt ihr zu The Quinfall? Sprechen euch das Konzept und der Trailer an? Und glaubt ihr, dass ein Indie-MMORPG all diese Elemente wirklich umsetzen kann?

Wer jedoch nicht bis zum Release von The Quinfall warten möchte, kann sich 2023 auf immerhin 7 neue MMORPGs freuen:

