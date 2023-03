The Quinfall ist ein Indie-MMORPG mit vielen großen Versprechen. In einem Interview wurden neue Dinge angekündigt, darunter PvE-Server.

The Quinfall ist ein kommendes MMORPG, das im Mittelalter-Setting spielt. Das MMO wird euch eine gewaltige Map zum Erkunden bieten. Das Kampfsystem setzt auf Geschick: So müsst ihr den Gegner manuell anvisieren und Angriffen rechtzeitig ausweichen. Es soll auch einen detaillierten Charaktereditor geben, bei dem ihr individuelle Anpassungen vornehmen könnt. Daneben wird das Gameplay die Zucht eigener Reittiere, den Bau von Schiffen, Housing und das Beitreiben eines eigenen Shops umfassen. Im PvE-Manier wird es Dungeons und gewaltige Bosskämpfe geben. Ein konkretes Release-Datum für The Quinfall steht noch nicht fest, auf Steam wird jedoch angegeben, dass das MMORPG noch für 2023 geplant ist

