Steam: Das MMORPG The Quinfall stellt tierische Begleiter und Reittiere vor, Spieler sind begeistert

The Quinfall ist ein neues MMORPG auf Steam, welches aktuell mit einigen Gameplay-Videos beweisen will, dass es tatsächlich echt ist. Denn Fans des Genres haben immer noch ein bisschen Angst, dass auf sie ein ähnlicher Flop wie The Day Before wartet.

Wie steht es um The Quinfall? The Quinfall ist ein neues MMORPG auf Steam, das viele Spieler zuerst einmal an den Survival-Flop The Day Before erinnerte. Denn das MMORPG versprach ziemlich viel, das sich richtig gut anhörte, aber irgendwie auch zu gut, um wahr zu sein.

Die Entwickler wollen jetzt aber beweisen, dass ihr Spiel echt ist und Spielern damit die Hoffnung geben, dass sie hier nicht auf den nächsten Flop warten. So gab es vor zwei Wochen schon die ersten Gameplay-Videos, die das Housing und Crafting vorstellen.

Jetzt fokussiert sich ein neues Video auf die tierischen Begleiter und Reittiere, die euch im Spiel erwarten werden:

The Quinfall zeigt neues Gameplay mit tierischen Begleitern

Was zeigt das Video? Das neuste Gameplay-Video zu The Quinfall stellt euch jetzt einige der Tiere und Reittiere vor, die es im Spiel geben wird. Und das scheinen auf den ersten Blick schon eine ganze Menge zu sein. Ob das Video schon alle zeigt, oder ob es letztlich sogar noch mehr tierische Begleiter geben soll, bleibt abzuwarten.

Benannt wird im Video keines der Tiere, aber ihr könnt Kreaturen sehen, die an Füchse, Hasen, kleine Hirsche oder Nashörner erinnern. Gezeigt werden die Tiere auch in unterschiedlichen Farben, die von ganz natürlich bis außergewöhnlich reichen. So könnt ihr zum Beispiel ein Tier, das an eine Springmaus erinnert, in einfach weiß sehen oder sogar mit einer leuchtenden Schwanzspitze, wie eine kleine Laterne.

Im Video zeigen die Entwickler dann auch, wie die Tiere euch im Spiel folgen werden. Ebenso, wie sie sich verhalten werden, wenn ihr im Kampf seid. Nach allem, was das Video zeigt, scheint euer tierischer Begleiter schnell zu gefallenen Gegnern zu laufen und den Loot einzusammeln.

Auch Reittiere werden zum Schluss des Trailers vorgestellt. Hier wird gezeigt, wie ihr diese zähmen könnt und euch innerhalb der Spielwelt auf diesen fortbewegt. Eure Reittiere könnt ihr zum Beispiel auch mit eigener Rüstung ausstatten und auch Kämpfe vorbereiten.

Viele sind begeistert, einige bleiben skeptisch

Was sagt die Community? Wegen der Gerüchte, The Quinfall könne das nächste The Day Before werden, warten natürlich viele Spieler aktuell auf mehr Informationen und Bilder rund um das MMORPG. In den Kommentaren unter dem Trailer (via YouTube) lassen sich demnach viele Meinungen und Eindrücke finden.

Viele Spieler zeigen sich tatsächlich begeistert und schreiben in ihren Kommentaren, dass das tatsächlich ziemlich gut aussähe und sie sich auch über die verschiedenen Tiere freuen würden. So schreibt zum Beispiel ein User in seinem Kommentar: „UI sieht sauber aus, kann nicht warten es zu spielen“.

Neben einigen lobenden Worten bleiben skeptische und negative Kommentare aber weiterhin nicht aus. So bemängeln zum Beispiele viele User das Wasser, das am Anfang des Videos zu sehen ist. Es würde zwar gut aussehen, aber sich viel zu heftig bewegen. Dass sich dazu das Schiff im Wasser gar nicht bewegt, bemängelt ebenfalls ein User.

Wie geht es weiter? Über einen Beitrag auf X gaben die Entwickler jetzt den nächsten Schritt für das MMORPG bekannt. Demnach wurden die ersten Einladungen für den geschlossenen Beta-Test verschickt. Wer also eine Bestätigung seines Zugangs bekommen hat, kann in den nächsten Tagen auch mit einem Key rechnen.

Nach dem Beta-Test wissen wir dann vermutlich mehr über den Stand von The Quinfall und, ob das Spiel vielleicht wirklich halten kann, was es verspricht.

