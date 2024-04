Steam-MMORPG bricht Versprechen und kündigt Pay2Win-Funktion an, die Community tobt

TheFawz ergänzt: „Schnellerer Fortschritt durch Geld ist allerdings Pay2Win. Auf jeden Fall klingt es so, als ob ihr voll auf Echtgeldhandel-Unterstützung setzt, was klar P2W ist, also verstehe ich nicht, wie ihr vorher behaupten könnt, dass es nicht P2W ist.“

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Doch torpedieren sie diese Aussage wenige Sekunden später mit einem Blick in den Store, der zeigt, dass Spieler Echtgeld-Tokens für Gold und Gold für Echtgeld-Tokens ausgeben können. Dadurch ist es wiederum möglich, mit Geld alles zu kaufen, was auch mit Gold gekauft werden kann – darunter auch Orbs, mit denen man permanent seine Werte und Fertigkeiten steigern kann.

Was ist das Problem des Updates? Zwar betonen die Entwickler, dass sie ihr Versprechen weiterhin einhalten und keine Pay2Win-Elemente in Fractured Online einführen werden, weil man für Geld im Shop nur accountgebundene kosmetische Gegenstände und zeitliche Vorteile für den Charakterfortschritt erwerben kann.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to