MMORPG Fractured ist am Wochenende kostenlos auf Steam – Feiert Event mit Live-Action-Trailer und Song von Lara Loft

Das Sandbox-MMORPG Fractured befindet sich aktuell noch in Entwicklung, lässt aber Beta-Tester bereits seit April fleißig zocken. Wollt ihr selbst mal reinschauen, bekommt ihr an diesem Wochenende die Chance – vom 02. bis zum 05. September ist das Spiel kostenlos verfügbar.

Neues Sandbox-MMORPG startet in wenigen Tagen die Closed Beta – So macht ihr mit

