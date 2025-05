MMORPG auf Steam will es wie Final Fantasy XIV: A Realm Reborn machen – Geht im Juni offline, um 2026 besser denn je zurückzukommen

Halt Dich fest, Abenteurer! Die englische Lokalisierung wird noch geladen...



In wenigen Wochen gehen die Server von Fractured Online offline. Aber nicht für immer! Wie bei Final Fantasy XIV und der „A Realm Reborn“-Version soll es auch hier ein erfolgreiches Comeback geben.

Was ist für den Neustart geplant? MeinMMO hatte bereits darüber berichtet, dass Fractured Online im März 2025 neue Besitzer erhalten hat und dass diese einen umfassenden Relaunch für das MMORPG planen. In einem Video auf YouTube gab es vor wenigen Tagen die konkreten Details:

Am 15. Juni 2025 werden die Server von Fractured Online herunterfahren.

Bis dahin soll es ab jetzt nicht mehr möglich sein, Geld in das Free2Play-MMORPG zu investieren.

Der Relaunch soll im ersten Quartal 2026 erfolgen, die ersten Tests der neuen Version sind für das 3. Quartal 2025 geplant.

Der Launch-Trailer für die Early-Access-Version von Fractured Online:

Veränderungen erfordern Neustart

Warum der Neustart? Im Video nennen die Entwickler zwei Hauptgründe dafür, dass man das MMORPG für gewisse Zeit vom Netz nehmen muss:

Das technische Backend ist veraltet, bringt Sicherheitslücken mit und kann von den neuen Besitzern nicht vernünftig aktualisiert beziehungsweise verbessert werden. Der Umzug auf ein neues Backend-System hat bereits begonnen.

Viele der Systeme in Fractured Online werden sich drastisch verändern, darunter die Progressionsmechaniken, das Leveln, PvP, das Bauen, das Klassensystem und mehr. Auch optisch wird sich vieles tun, etwa bei den Modellen und der Spielwelt.

Die Anpassungen sind unterm Strich derart umfassend und tiefgehend, dass man diese nicht einfach auf den existierenden Live-Service spielen kann. Es wird sogar eine neue Produktseite auf Steam geben. Wer Geld in das Spiel gesteckt hat, etwa in den Kauf von Fractured Online oder in den VIP-Modus, soll davon weiterhin profitieren. Mehr Details zum Relaunch soll es im Laufe der kommenden Monate geben.

Was muss ich zu Fractured Online wissen? Das MMORPG der Dynamight Studios blickt auf turbulente Jahre zurück. Zwar konnte man 2022 den Early Access auf Steam feiern, doch stand der Start unter keinem guten Stern. Es gab viele Baustellen und technische Probleme. Im Januar 2023 entschied sich das Team daher, zurück in die geschlossene Entwicklung zu wechseln.

Im November 2023 feierte man dann ein recht erfolgreiches Comeback. Die schlechten Steam-Reviews vom Launch (nur 27 Prozent positiv) kletterten auf ausgeglichene 56 Prozent. Zudem waren die Spielerzahlen endlich hoch genug, um Gehälter und andere Verbindlichkeiten zahlen zu können. Das Hoch sollte jedoch nicht lange anhalten.

Die Spielerzahlen brachen aufgrund der weiterhin vorhandenen Baustellen wieder ein. Die Entwickler kämpften ums Überleben des Studios. Letztlich kam es im März 2025 zur eingangs erwähnten Übernahme durch das Studio „Happy Cauldron Games“.

Derart turbulent ging es übrigens bei den meisten Kickstarter-MMOs der letzten 13 Jahre zu. Fractured Online ist dabei eines der wenigen Projekte, die am Ende final erschienen und bis heute spielbar sind. Was mit den anderen 23 Spielen passiert ist, lest ihr hier: 24 Kickstarter-MMOs, die Geld von euch wollten – Ein Kassensturz nach 13 Jahren mit frustrierender Bilanz