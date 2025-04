MMORPG auf Steam soll dank neuer Besitzer großen Relaunch wie Final Fantasy 14 erhalten

Im März 2025 hat das Studio „Happy Cauldron Games“ das MMORPG Fractured Online gekauft. Jetzt haben die neuen Besitzer über ihre ambitionierten Pläne für das Spiel gesprochen, das auf Steam derzeit nur bei einem „Ausgeglichen“ steht.

Was planen die neuen Besitzer? Genau darüber sprachen sie vor wenigen Tagen in einem fast 90 Minuten langen Stream auf YouTube. Damit ihr euch das nicht komplett geben müsst, hier die wichtigsten Erkenntnisse:

Das neue Team plant derart umfassende und tiefgreifende Anpassungen, dass man Fractured Online für eine gewisse Zeit offline nehmen wird. Dabei ziehen die Entwickler den Vergleich zum historischen Relaunch von Final Fantasy 14, das nach einem enttäuschenden Start im Jahr 2010 ebenfalls offline ging und als spürbar verbessertes „A Realm Reborn“ wiederkehrte.

Zu den Neuerungen gehören ein Action-Kampfsystem mit WASD-Bewegung und eine Verringerung der Zauber sowie Fähigkeiten, um die Identität der Klassen besser herauszuarbeiten. Außerdem soll das Housing ausgebaut werden.

Es soll mehr Inhalte für Solisten und Gruppen geben und die Systeme für Hunger sowie Energie werden abgeschafft. Zudem sind wohl auch Aktualisierungen an den Modellen geplant – im Stream ist eine überarbeitete Version des männlichen Menschen-Modells zu sehen.

Für die Umsetzung des Relaunches möchte man eine Liste von Meilensteinen definieren und veröffentlichen. Darüber hinaus wird noch über das Bezahlmodell diskutiert, das Fractured Online nach dem Relaunch nutzen soll. Die Entwickler versprechen aber, dass es kein Pay2Win, Pay2Progress oder irgendwelche Krypto-Implementierungen geben wird.

Einer der Trailer zu Fractured Online:

Das turbulente Leben eines MMORPG-Entwicklers

Was ist mit dem alten Team? Vor dem Verkauf an „Happy Cauldron Games“ gehörte Fractured Online den Dynamight Studios (die auf Steam auch weiterhin als Entwickler und Publisher geführt werden). Die Verantwortlichen mussten daher bereits 2024 das Team verkleinern, bis nur noch drei Entwickler übrig blieben (via massivelyop.com).

Diese drei Entwickler sind im Zuge des Deals bei den neuen Besitzern untergekommen und dürfen weiterhin an ihrem Fractured Online arbeiten. Bereits im Januar wurde das MMORPG übrigens auf eine neue Engine übertragen, die dabei helfen soll, das Spiel effizienter mit neuen Inhalten zu versorgen.

Der Aufkauf ist nur einer von vielen Meilensteinen in der sehr turbulenten Entwicklungsgeschichte von Fractured Online. Das Online-Rollenspiel der Dynamight Studios startete am 15. September 2022 in den Early Access auf Steam, doch stand der Launch unter keinem guten Stern. Es gab viele Baustellen und technische Probleme.

Im Januar 2023 entschied sich das Team, zurück in die geschlossene Entwicklung zu wechseln. Im November 2023 feierte man dann ein recht erfolgreiches Comeback. Dieses Mal jedoch ohne den bisherigen Publisher gamigo. Die Steam-Reviews stiegen zwar, erreichten aber nie richtig gute Werte. Daran konnten auch die regelmäßigen Updates, der finale Launch im Juli 2024 sowie die Umstellung auf ein Free2Play-Modell nichts ändern.

Ganz im Gegenteil hatte man zwischendurch sogar den Zorn der Fans entfacht, weil man nach einem Update plötzlich Echtgeld-Tokens für Gold und Gold für Echtgeld-Tokens ausgeben konnte. Dabei hatte man im Vorfeld versprochen, so etwas nie in Fractured Online umsetzen zu wollen. Mehr dazu hier: Steam-MMORPG bricht Versprechen und kündigt Pay2Win-Funktion an, die Community tobt