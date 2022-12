Das neue Sandbox-MMORPG Fractured Online schaltet zum 31. Januar 2023 ab, zumindest vorerst. Die Early-Access-Phase auf Steam sowie die eigenen Server müssen abgeschaltet werden, um erneut an dem Spiel zu arbeiten, ohne, dass es läuft. Warum ist das so?

Was ist bei Fractured los? Das neue Sandbox-MMORPG Fractured Online startete erst am 15. September in den Early-Access auf Steam. Am 31. Januar, also knapp 4 Monate nach dem Start, muss diese Phase nun wieder abgebrochen werden. Zuletzt hatte Fractured auf Steam nur noch 23 Spieler. Doch das scheint nicht das Problem zu sein.

Als Grund für die Abschaltung nennen die Entwickler, Dynmight Studios, Probleme mit Drittanbieter-Plattformen, die ihre Server stellen. Man möchte sich in Zukunft nicht mehr auf Serverhoster verlassen und das Spiel auf eigenen Servern veröffentlichen, erklären sie in einem Statement.

Damit das funktioniert, müsse das Spiel jedoch erst einmal komplett offline gehen. Das wird am 31. Januar 2023 passieren.

Was bedeutet das für die Spieler? Die müssen sich erstmal von ihrem gesamten Fortschritt verabschieden, denn die Server werden mit der Abschaltung auch komplett leergeräumt. Dabei spricht man von einem “Wipe”. Das ist für Spiele im Early-Access jedoch nicht ungewöhnlich, wenn auch ärgerlich.

Abseits davon soll es Fractured Online auch nicht mehr zu kaufen geben, bis die Probleme gelöst sind. In einem Statement der Entwickler auf ihrem eigenen Discord schrieb der CEO am 23. Dezember um gegen 18:00 Uhr, dass sämtliche Verkäufe für Fractured im Laufe des Tages eingestellt werden würden.

Heute, am 24. Dezember um 12:00 Uhr, gibt es das MMORPG zwar noch zu kaufen, jedoch dürfte das bald nicht mehr der Fall sein.

Ob es eine Entschädigung oder Rückzahlungen für bereits verkaufte Keys gibt, ist derzeit noch unklar. Die Entwickler haben sich dazu noch nicht geäußert.

Diesen schicken Trailer gab es zum Early-Access-Start von Fractured:

Ärger mit deutschem Publisher könnte schuld sein

Was ist mit Drittanbieter-Plattformen gemeint? Bereits am 22. Dezember berichteten wir darüber, dass sich der deutsche Publisher Gamigo von einigen MMORPGs trennen musste. Dabei wurden namentlich Last Chaos, Shaiya und Co. genannt, nicht jedoch Fractured Online, die ebenfalls bei Gamigo am Start waren.

Gleichzeitig mit der Ankündigung von Fractured verschwand das Spiel jedoch auch von der Website des Publishers. Ein Statement dazu gab Gamigo bisher noch nicht ab, jedoch vermuten Fans, dass die beiden Ereignisse in direktem Zusammenhang stehen.

Die Entwickler von Fractured bleiben bei ihren Aussagen dabei “bewusst vage” aufgrund von “rechtlichen Gründen”. Es liegt also nicht offiziell an Gamigo, jedoch deutet vieles darauf hin. Bestätigt ist bisher nur, dass es sich nicht um ein Problem mit der Game-Engine SpatialOS handelt.

Große Änderungen, wenn das MMORPG wiederkehrt

Wie geht es mit Fractured weiter? Das MMORPG soll auf jeden Fall zurückkehren, sobald eine geeignete Serverstruktur aufgebaut wurde. Die Entwickler erklären, dass aber sogar eine Menge neue Inhalte danach an den Start gehen sollen.

So arbeite nur ein Teil der Angestellten an dem Umzug auf den neuen Server und ein Großteil des Teams sei immer noch damit beschäftigt, neue Inhalte zu produzieren. Somit soll Fractured mit dem Neustart dann auch das bisher größte Update erhalten.

Das fokussiere sich darauf, Spieler zurückzugewinnen und die Lebensqualität im Game zu verbessern. Außerdem wird der Kontinent Myr komplett entfernt, dieser sei schlichtweg zu leer und zu langweilig, so der CEO des Spiels auf Discord.

Eine Roadmap für 2023 soll ebenfalls folgen, sobald sich die momentan etwas chaotische Lage stabilisiert habe, heißt es in einem Statement der Entwickler. Wir auf MeinMMO halten euch natürlich auf dem Laufenden über die Lage von Fractured Online.

Neues MMORPG setzt auf realistisches Wetter-System und jedes Volk reagiert anders darauf