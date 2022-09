10 Dinge, die euch den Start in Fractured Online erleichtern

Das Sandbox-MMORPG Fractured Online bietet eine riesige Welt und kommt bisher gut bei den Spielern an. Das Game lockt viele neue Fans in das Genre, die nun ihre ersten richtigen Schritte wagen. Dazu passend gibt es 10 Dinge, die euch den Start erleichtern.

Was ist Fractured Online? Fractured Online ist ein dynamisches Sandbox-MMORPG, bei dem sich die Welt um euch herum ständig verändert, weil die Spieler sie beeinflussen, umbauen, zerstören oder sogar ganz neue Städte bauen.

Dabei könnt ihr wahlweise als Dämon, Wildfolk oder Mensch spielen und wählt damit auch aus, wie ihr Fractured Online erleben möchtet: Dämonen mit PvP-Fokus, Wildfolk mit PvE und die Menschen irgendwo in der Mitte. Dabei ist zu beachten, dass die Dämonen im Early-Access vorerst noch nicht am Start sind.

Abseits des Tutorials lässt Fractured Online euch dann aber erst einmal alleine, wie es sich für ein Sandbox-Game auch gehört. Bevor ihr nicht wisst, was ihr tun sollt oder an den Survival-Aspekten des MMORPGs zugrunde geht, gibt es 10 Tipps für Anfänger, die euch den Start in Fractured Online erleichtern.

Wie Fractured Online im Detail aufgebaut ist, erzählt euch der CEO selbst in einem Video:

1. Tötet alle Monster im Tutorial

Lasst euch Zeit: Wie es sich für ein Sandbox-Spiel gehört, habt ihr in Fractured Online maximale Freiheit. Das heißt auch, dass euch das Game nicht an der Hand nimmt und ihr euch etwas zu tun suchen müsst. Das fängt bereits im Tutorial an.

Dort bringt euch das MMORPG die ersten Schritte bei und für die meisten Leute, die schon einmal ein solches Spiel gespielt haben, lernt ihr dabei nicht viel Neues. Doch lernen ist auch schon das Stichwort.

Ihr solltet nämlich wirklich restlos jedes Monster im Tutorial töten und nicht nur die dort vorhandenen Quests absolvieren. Das macht euch den Start in Fractured Online um einiges leichter.

Was bringt das? In Fractured Online sind die Knowledgepoints oder Lernpunkte ein Kernaspekt des Spiels. Mit ihnen lernt ihr neue Skills und verteilt Attributspunkte, die euch passiv verstärken.

Absolviert ihr das Tutorial einfach nur im Rahmen der Quests, geht ihr mit insgesamt 450 dieser Lernpunkte in die offene Welt. Tötet ihr aber alle Monsterarten im Tutorial, bis ihr im Bestiarium bei jeder Art auf 100 % seid, bekommt ihr dafür eine Menge Lernpunkte spendiert und betretet die offene Welt mit satten 3.000 Punkten.

Das bedeutet, ihr könnt also direkt mehr lernen und viele passive Boni abkassieren, was euch den Start in das Spiel vereinfacht.

2. Zähmt euch schnellstmöglich ein Pferd

Wie funktioniert das? Direkt nach dem Tutorial habt ihr in Fractured Online die Möglichkeit, euch ein Mount zu besorgen. Dafür bieten sich als Erstes die Pferde an, die schon in der Nähe des Startgebiets unterwegs sind.

Um euch ein Pferd zu zähmen, müsst ihr euch ein Tiernetz craften. Dafür sucht ihr euch schnell 5 Seile, die ihr bei Feinden in der Nähe finden könnt. Habt ihr das Netz, müsst ihr euch nur noch ein Pferd suchen und es mit dem Netz bewerfen.

Es ist möglich, dass das Pferd ausbricht. Dann müsst ihr es einfach ein wenig häufiger versuchen. Habt ihr das dann geschafft, habt ihr das Mount im Inventar und könnt es einfach „benutzen“. Ist das Pferd einmal zu eurem Charakter hinzugefügt, könnt ihr es jederzeit mit der Taste „A“ beschwören.

Was bringt das? Ein Pferd erleichtert euch gerade am Anfang das Spiel enorm. Die Welt von Fractured Online ist groß und sie auf dem Rücken eines Mounts zu durchqueren, geht deutlich schneller, als es zu Fuß zu tun.

Außerdem bietet sich ein Mount als erstes Ziel an, welches ihr anpeilen könnt, wenn ihr das Tutorial verlasst und nicht ganz wisst, wie es weitergehen soll.

Schlicht und ergreifend ist ein Pferd und generell ein Mount eine sinnvolle Erweiterung für euren Helden und sollte auf jeden Fall mitgenommen werden.

Unterwegs könnt ihr immer ein Tiernetz craften (via YouTube).

3. Habt immer 10 kleine Steine dabei

Wozu soll das gut sein? Kleine Steine findet ihr an vielen Ecken im Spiel. Das wirkt anfangs etwas merkwürdig, doch diese kleinen Steinchen dabei zu haben, lohnt sich für euch immer.

Denn kombiniert mit ein paar Ästen, die ihr wirklich überall finden könnt, könnt ihr damit ein Lagerfeuer errichten. Das Lagerfeuer kann zum Ausruhen genutzt werden, was euch wieder aufpäppeln kann, wenn es eurem Charakter gerade nicht so gut geht.

Außerdem könnt ihr am Lagerfeuer kleine Sachen bauen, die ihr unterwegs gebrauchen könnt. Bandagen, um euch zu heilen, solltet ihr sowieso dabei haben. Und wenn sie leer sind, könnt ihr euch mit genügend Steinen immer ein Lagerfeuer bauen und neue herstellen.

Weitere Dinge, die ihr immer parat haben solltet: Neben Steinen, Ästen und Bandagen solltet ihr einige Pflanzen immer mitnehmen, wenn ihr zufällig an ihnen vorbeilauft. Gerade die sogenannte „Bitterleaf“ ist dabei wichtig.

Aus ihr, gemischt mit verschiedenen anderen Pflanzen, lässt sich ein Heiltrank herstellen. Da euch Fractured Online nicht gerade an der Hand nimmt und die Kämpfe, gerade zu Beginn, auch mal schwierig werden können, lohnt es sich immer, entsprechende Heilgegenstände und Möglichkeiten zur Heilung dabei zu haben.

4. Nehmt wirklich alles mit

Wirklich alles Neue ist sinnvoll: Nachdem wir über Sachen sprachen, die ihr immer dabei haben solltet, kommen wir nun zu Dingen, die ihr definitiv zumindest einmal aufheben sollt. Der Grund dafür ist ganz einfach: Ihr bekommt dadurch neue Talente und Skills.

Denn jedes Mal, wenn ihr einen Gegenstand in Fractured Online aufhebt, den ihr noch nie vorher im Inventar hattet, erhaltet ihr ganze 250 Knowledgepoints, die ihr dann dafür investieren könnt, euren Charakter zu verstärken.

Erkundung lohnt sich also, wenn ihr euch langfristig verbessern wollt. Und gerade zu Beginn des MMORPGs ist ja praktisch alles neu, was ihr einsammelt. Da könnt ihr direkt zum Start viele der wertvollen Punkte rausholen.

Besucht neue Orte: Da die Welt von Fractured Online groß und offen ist, lohnt es sich daher auch, regelmäßig neue Orte zu besuchen. Denn ihr erhaltet auch Erfahrung dafür, wenn ihr erstmals eine neue Gegend besucht.

Außerdem gibt es in dieser neuen Gegend dann höchstwahrscheinlich auch neue Items, die ihr vorher noch nie gesehen habt. Das führt also dann zu noch viel mehr Knowledgepoints. Die Erkundung in Fractured Online lohnt sich also richtig.

Im Bestiarium könnt ihr sehen, welche Gegner welche Skills freischalten

5. Lernt nur die Skills, die ihr wirklich braucht

Wie finde ich Skills? Bevor ihr Skills lernt, solltet ihr euch als Erstes überlegen, welche Art von Charakter ihr sein wollt. Euer Vorrat an Lernpunkten ist begrenzt und Skills gibt es in Fractured Online wirklich viele.

Doch diese müsst ihr natürlich erst einmal freischalten. Um das zu tun, müsst ihr verschiedene Gegnertypen häufig genug töten. Im Bestiarium könnt ihr bei dem Eintrag jedes Gegners sehen, welche Skills ihr von ihnen lernen könnt.

Dann zieht ihr los und tötet diese Feinde lange genug, bis ihr die verschiedenen Fähigkeiten selbst lernen könnt. Ist das erst einmal erreicht, ist die Freude natürlich groß. Doch trotzdem solltet ihr nicht einfach drauflos lernen und eher darauf achten, welche Skills ihr wirklich braucht und benötigt. Habt ihr einen Zauber gelernt, könnt ihr ihn übrigens an jedem Lagerfeuer einfach ausrüsten.

Ein einfaches Zurücksetzen der Punkte gibt es in Fractured Online nämlich nicht. Wenn ihr also langfristig spielen möchtet, ergibt es direkt zum Beginn schon Sinn, euch die wertvollen Punkte aufzusparen oder doch anderweitig zu benutzen.

Konzentriert euch auf Talente: Stattdessen solltet ihr darauf achten, auch eure Talente zu verbessern. Es gibt aktuell 60 Talente im Spiel, und ihr lernt sie mit den gleichen Punkten, mit denen ihr auch Skills lernt.

Jedoch bieten euch Talente dauerhafte, passive Boni, die euch gerade am Anfang von Fractured Online schneller und effektiver weiterhelfen können, als das einige Skills anfänglich tun würden.

Achtet also eher darauf, welche Talente euch aktuell weiterbringen könnten und welchen Skill ihr dafür vielleicht lieber nicht lernt. Später habt ihr sowieso genug Punkte, um alle Talente und eine ordentliche Anzahl an Skills zu beherrschen.

Doch gerade zum Anfang solltet ihr abwägen, da euch viele Talente das Leben in Fractured Online leichter machen, als manche Skills das tun.

An jedem Feuerplatz könnt ihr euer aktuelles Skillset wechseln

6. Fokussiert euch nicht auf Ausrüstung

Skills bringen mehr: Ausrüstung ist in Fractured Online nicht der Weg, den ihr gehen solltet, um stärker zu werden. Wirklich besser werdet ihr nämlich eher durch Skills und Talente. Ein neuer Bogen wird euch also höchstwahrscheinlich nicht den gewünschten Effekt bringen, den ihr euch erhofft.

Generell ist Ausrüstung zum Start in Fractured Online bei Weitem nicht so wichtig, wie es in anderen MMORPGs der Fall ist. Gerade dann, wenn ihr einen Zauberer spielt, ist eure Ausrüstung anfangs schlichtweg irrelevant.

Eine Ausnahme ist dabei aber ein kriegerischer Charakter. Hier solltet ihr eher darauf achten, dass ihr schnellstmöglich eine Eisenwaffe mitnehmt. Durch diese macht ihr deutlich mehr Schaden. Doch auch sie ist nicht alles.

Ausrüstung wird erst im Set sehr stark: Später im Spiel könnt ihr verschiedene Rüstungssets tragen. Diese machen dann einen deutlichen Unterschied zu der Standardausrüstung. Diese Seteffekte sind teilweise enorm stark und auf euren eigenen Spielstil zugeschnitten.

Habt ihr die Möglichkeit, ein komplettes Set auszurüsten, solltet ihr das in der Regel immer tun. Die erhaltenen Effekte werden euren Charakter um ein Vielfaches stärker machen, als normale Ausrüstung das tut.

Außerdem könnt ihr eure Ausrüstung noch verzaubern, was euch ebenfalls weitere Vorteile verschafft.

7. Manaprobleme? So könnt ihr sie bekämpfen

Warum habt ihr wenig Mana? Mana ist in Fractured Online ein immerwährendes Problem. Ihr werdet viel mehr davon verbrauchen, als ihr gerne würdet. Außerdem regeneriert die Ressource nur sehr langsam auf natürlichem Wege.

Um dem entgegenzuwirken, gibt es zwei Hilfsmittel, die ihr zum Beginn des Spiels angehen könnt. Sie entlasten euren Manaverbrauch zwar nicht völlig, gerade als Magier ist es etwas komplizierter, machen es aber sehr viel einfacher, die Ressource zu managen.

Als Erstes solltet ihr darauf achten, dass ihr keine dauerhaft aktiven Skills nutzt, die Mana verbrauchen. Davon gibt es einige. Ihr könnt sie aktivieren und sie bleiben dann aktiv, bis ihr sie deaktiviert.

Einige davon sind zwar nützlich, es empfiehlt sich aber trotzdem, anfangs ohne solche Skills zu spielen, da sie euer Mana regelrecht auffressen und das Management der Ressource unnötig viel schwerer machen, als es eigentlich sein müsste.

Der Talentbaum in Fractured Online gibt euch viel Auswahl, um euren Charakter anzupassen.

Attribute bringen nur wenig, helfen aber: Die schnellste Möglichkeit, euer Mana besser im Griff zu haben, ist es, 4 Punkte auf das Talent „Focused 1“ zu verwenden. Dieses Talent verbessert eure Manaregeneration passiv und macht anfangs wirklich einen großen Unterschied.

Im späteren Spielverlauf ist es allerdings nicht mehr so wichtig, da das Talent dann vergleichsweise weniger bringt als andere Methoden. Doch wenn ihr frisch gestartet seid, solltet ihr das Talent unbedingt mitnehmen.

Enchantments für Mana sind die Rettung: Enchantments oder auch Verzauberungen sind zwar die letzte Lösung, der ihr begegnen werdet, sie bringt aber auch am meisten. An einem Verzauberungstisch könnt ihr eure Ausrüstungsteile verzaubern und ihnen somit starke Boni verschaffen.

Einer dieser Boni, die ihr wählen könnt, ist die Manaregeneration. Habt ihr diese Verzauberung auf allen vier Ausrüstungsteilen, verbessert das die Regeneration eures Manas um satte 10 Punkte. Damit solltet ihr in der Regel dann keine Probleme mehr haben, um euer Mana zu managen.

Um diese Verzauberung durchzuführen, benötigt ihr einige Materialien. Welche genau hängt davon ab, welches Enchantment ihr auf den Gegenstand wirken möchtet. Ihr könnt das gewünschte Item einfach in den mittleren Slot auf eurem Verzauberungstisch legen und dann auf der rechten Seite eine gewünschte Verzauberung auswählen.

Dort seht ihr dann, welche Materialien ihr benötigt, um sie anzubringen. Drückt dann auf „Verzaubern“, sobald ihr alles gesammelt habt, und schon seid ihr fertig.

In diesem Menü könnt ihr eure Gegenstände verzaubern (via Dorian the Explorian, YouTube)

8. Tötet alle Hasen

Gold braucht ihr für fast alles: Gold gehört zu den wichtigsten Währungen in Fractured Online. Ihr benötigt Gold für das Bauen eures Hauses, den Handel zwischen Spielern und sogar zum Craften von Gegenständen, die ein bisschen besser sind als Standardausrüstung.

Daher werdet ihr vermutlich ständig in der Not sein, mehr Geld haben zu wollen, als ihr tatsächlich besitzt. Einfaches Grinden und Monstertöten ist eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken.

Ihr könnt jedoch auch den Markt selbst ausnutzen. Da sich dieser in Fractured Online auf jede Stadt einzeln bezieht, könnt ihr viel Gold damit verdienen, Dinge in einer Stadt zu kaufen, weit weg in eine andere zu bringen, und sie dort wieder teurer zu verkaufen. Das hängt aber immer mit ein wenig Glück zusammen.

Hasenpfoten bringen nicht nur Glück, sondern auch Gold: Eine merkwürdige Methode, eurer Goldnot zuvorzukommen, ist es, wirklich alle Hasen zu töten, die ihr findet. Sie können nämlich wertvolle Hasenpfoten fallen lassen.

Diese werden zwar benötigt, um einige Verzauberungen und Crafts durchzuführen, bringen aber auch genau deswegen eine schöne Summe Gold ein, wenn ihr sie an andere Spieler verkauft. Außerdem laufen Hasen wirklich ständig, überall herum.

Die hüpfenden Häschen zu jagen ist also ein sinnvoller Zeitvertreib, mit dem ihr zu Beginn des MMORPGs einiges an Gold verdienen könnt.

9. Item-Management spart euch viel Zeit

Wie funktionieren die Lager in Fractured Online? Euer Inventar in Fractured Online ist nicht gerade groß. Es ist also wichtig, mit dem Platz sparsam umzugehen. Außerdem verliert ihr in manchen Gebieten das, was ihr dabei habt, wenn ihr sterbt.

Es ist also sinnvoll, von den ganzen Lagern in Fractured Online Gebrauch zu machen. Während ihr für normale Gegenstände in jeder Stadt ein eigenes Lager habt, was ihr nutzen könnt, gibt es für Währungen und Materialien ein eigenes Lager.

Dieses könnt ihr von überall nutzen, wo ein Lager ist, und es ist über alle Städte hinweg geteilt.

Gold ist überall: Das ist vor allem deswegen nützlich, weil ihr dann leichter handeln könnt. Wenn ihr euer Gold in wirklich jeder Stadt nutzen könnt, macht es das leichter, beispielsweise Items von Stadt zu Stadt zu handeln, ohne die ganze Zeit sein gesamtes Gold mit dabei zu haben.

In Fractured Online habt ihr daher den Vorteil, überall auf eure Währung zugreifen zu können und gleichzeitig für eure normalen Gegenstände den gesamten Platz zu nutzen, den ein Lager in jeder Stadt bietet.

In den meisten Städten könnt ihr ein Lager finden

10. Straßen machen euch schneller

Es gibt keine Schnellreise: Die Welt von Fractured Online ist schlichtweg riesig. Es gibt aber keinerlei Schnellreise-Optionen in dem MMORPG, solange ihr auf demselben Planeten seid.

Das heißt, dass euch teilweise lange Laufwege erwarten, die ihr euch aber auch auf anderen Wegen als nur mit den Mounts erleichtern könnt. Essentiell dafür sind die Straßen, denn diese sind nicht nur ein hübsches Goodie in der Welt von Fractured Online.

Lauft ihr auf der Straße, seid ihr nämlich schneller. Lauft ihr mit einem Mount auf Straßen, sogar noch viel mehr. Neben den Straßen gibt es noch die Häfen, die ihr entsprechend am Wasser findet.

Damit könnt ihr dann für ein wenig Gold von Hafen zu Hafen fahren, doch einige Orte im Landesinneren könnt ihr damit natürlich nicht erreichen. Also ab auf die Straße mit euch.

So funktionieren die Straßen: Es gibt zwei verschiedene Arten von Straßen in Fractured Online. Solange ihr euch auf diesen bewegt, lauft ihr schneller, als wenn ihr das nicht tut. Vor allem auf die gepflasterten Straßen solltet ihr achten, denn hier seid ihr sogar ganze 30 % schneller unterwegs als normal.

Die normalen Straßen, die „Dirt Roads“, machen euch dabei 15 % schneller. Generell lohnt es sich also, immer auf den Straßen unterwegs zu sein und auf ihnen zu reisen.

Das waren 10 Tipps für euch, die euch den Start im Sandbox-MMORPG Fractured Online erleichtern werden. Habt ihr selbst vielleicht noch weitere Tipps, um sich gut im Spiel zurechtzufinden? Hat euch ein Punkt besonders geholfen?

