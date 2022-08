Fractured ist ein besonderes Sandbox-MMORPG, weil es 5 Dinge ganz anders macht als die Konkurrenz

Das MMORPG Fractured Online von den italienischen Dynamight Studios möchte viele Dinge ganz anders angehen als existierende MMORPGs. Wir haben für euch die größten Unterschiede herausgesucht und sie in diesem Artikel gesammelt.

Worum geht es hier? Dieser Artikel soll euch aufzeigen, welche Dinge das neue Sandbox-MMORPG Fractured Online grundlegend anders macht als viele weitere bekannte und beliebte MMOs.

Dabei schauen wir vor allem auf die großen Titel wie WoW, ESO und New World, aber auch auf weitere isometrische Spiele wie Albion und Lost Ark. Sie alle haben Gemeinsamkeiten, aber auch deutliche Unterschiede im direkten Vergleich zu Fractured Online.

Im Folgenden findet ihr die 5 größten Unterschiede zu den oben genannten Titeln.

Die Wahl eures Volkes bestimmt euren Spielstil

Welche Völker gibt es? Die Welt von Fractured Online ist in drei verschiedene Planeten aufgeteilt. Jeder davon hat seine Eigenarten, seine eigenen Biome und auch die Völker, die sie bewohnen, könnten unterschiedlicher nicht sein.

So habt ihr am Anfang die Wahl, für welchen Planeten und damit auch für welches der Völker ihr euch entscheidet. Diese Wahl bestimmt grundlegend, wie ihr Fractured Online erlebt und selbst spielt. Außerdem bestimmten sie den Anteil von PvP, den ihr in eurem Spielerlebnis genießen könnt.

Zum Release bietet euch Fractured Online drei verschiedene Völker. Die Menschen, das Wildfolk und die Dämonen.

Was können die Dämonen? Wer sich für den Planeten Tartaros und damit für die Dämonen entscheidet, will ein Hardcore-Game spielen. Das Volk ist von einer bösen Aura umgeben und im Einfluss dieser könnt ihr selbst auch nur böse sein.

Auf dem kleinsten Planeten des MMORPGs spielt ihr mit immer aktiviertem Open-World-PvP und sogar mit Full-Loot-Option. Das bedeutet, dass euch ein anderer Dämon alles abnehmen kann, wenn er euch getötet hat. Dabei sind die Dämonen auch das einzige Volk, das Erfahrungspunkte durch PvP-Kills ergattern kann.

Doch keine Sorge – nicht jeder muss einen Dämonen spielen.

Was kann das Wildfolk? Das Wildfolk wohnt auf dem größten Planeten in Fractured Online, Arboreus, und ist vollkommen friedliebend. Sie bilden das genaue Gegenteil zu den Dämonen und können einander nicht angreifen. Als Wildfolk ist es euch nicht möglich, andere Spieler anzugreifen oder ihnen zu schaden.

Wer also eine volle PvE-Erfahrung sucht, ist hier richtig aufgehoben und kann das MMORPG auch als Koop-Spielerfahrung erleben, da ihr euch nicht um böse Spieler sorgen müsst.

Einen ersten Blick auf die 3 Völker gibt es hier

Was können die Menschen? Auf dem Planeten Syndesia sind die Menschen zuhause. Sie sind auch das Volk, welches ihr derzeit bereits in der Beta von Fractured Online spielen könnt. Die Menschen bieten euch dabei eine gemischte Spielerfahrung aus Dämonen und Wildfolk.

Ihr könnt zwar andere Spieler töten und ihnen schaden, jedoch liegt dem ein Moral- als auch ein Gesetzes-System dahinter. Wenn ihr also Spieler tötet, werdet ihr als Mensch immer böser und es kann euch passieren, dass Kopfgeldjäger hinter euch her sind.

Holen sie euch ein, kommt ihr in ein von Spielern gebautes Gefängnis und müsst eure Strafe dort absitzen, oder einen entsprechenden Betrag an Gold bezahlen, um dort wieder rauszukommen.

PvP, PvE und eine Mischform auf diese Art zu trennen, ist ein frischer Gedanke im MMORPG-Genre und einer der Punkte, die Fractured Online klar von anderen Genrevertretern unterscheidet.

Klassen, Ausrüstung, Attribute

Klassenloses Charaktersystem: Fractured Online setzt auf ein komplett klassenloses Charaktersystem. Ihr könnt euch also nicht einfach eine Klasse aussuchen, wie zum Beispiel in Lost Ark, und seid in dieser dann limitiert.

Viel mehr bestimmt sich euer Kampfstil durch das, was ihr gerade tragt. Außerdem spielen die Monster, die ihr tötet, eine große Rolle. Denn von denen bekommt ihr die Skills, die ihr selbst benutzen könnt.

Dabei können euch verschiedene Monster unterschiedliche Fähigkeiten geben. Ihr müsst also die ganze Welt erkunden, um irgendwann einmal alle Skills zu haben. Ergänzt wird dieses Skillsystem durch Attribute und Ausrüstungssets, die euch bestimmte Boni bringen. So könnt ihr euch euren Charakter auf euch selbst zuschneiden und dabei sind euch fast keine Grenzen gesetzt.

Wie lernt ihr Skills? Um Skills in Fractured Online zu lernen, müsst ihr diverse Monster töten. Von diesen könnt ihr euch dann die Fähigkeiten nehmen, die sie selbst nutzen. Um herauszufinden, welche das sind, genügt ein Blick ins Bestiarium. Dort könnt ihr für jeden Monstertyp sehen, welche Fähigkeiten ihr von ihm erlernen könnt und wie viele der feindseligen Gesellen ihr noch umnieten müsst, um den nächsten Skill zu bekommen.

Habt ihr die Fähigkeiten dann erst mal freigeschaltet, benötigt ihr noch Lernpunkte, um sie auch tatsächlich zu benutzen. Diese erhaltet ihr für verschiedene Aufgaben im Spiel, wie die Entdeckung von Points of Interests, Level-Ups und Freischaltungen im Bestiarium.

Links seht ihr die Kategorien der Skills, im Hauptbildschirm die Skills selbst

Wie funktionieren Attribute? Attributspunkte schaltet ihr ebenfalls mit Lernpunkten frei. Ihr könnt sie dann in einem großen Attributsbaum verteilen und euren Charakter weiter festigen. Dabei machen die Attribute selbst aber nicht so einen großen Unterschied aus, sondern dienen eher dem Feintuning eures Spielstils.

Sie verstärken euren Charakter passiv und bieten euch Boni für fast alles. Je nachdem, in welche Richtung ihr gehen möchtet.

Wie funktioniert Ausrüstung? Ausrüstung ist in Fractured Online ein wichtiger Teil, der definiert, wie ihr das Spiel spielen könnt. Auch hier sind euerer Fantasie kaum Grenzen gesetzt und ihr könnt zwischen 5 verschiedenen Rüstungstypen wählen, die sich jeweils in zwei weitere Spezialsets mit Setboni verbessern lassen können.

Dazu ist die Waffenauswahl natürlich entscheidend für euren Charakter. Dort stehen euch eine große Auswahl an Nah- und Fernkampfwaffen zur Verfügung. Zum Beispiel gleich 6 verschiedene Magierstäbe mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

Komplett frei ist das System von Fractured Online dann aber auch nicht. Denn einige Skills sind an einen bestimmten Rüstungstyp gebunden. Eine schwere Rüstung und die Teleportation eines Magiers vertragen sich zum Beispiel nicht, dafür benötigt ihr leichte Rüstung. Dennoch regt das System zum Experimentieren an und erlaubt viele, unterschiedliche Builds.

Diese könnt ihr dann als Presets schnell wechseln und somit in Sekundenschnelle ändern, welche Art von Charakter ihr spielt oder wo ihr spielt. Denn auch die Umgebung gibt euch vor, welche Rüstung ihr gerade tragen solltet.

Die verschiedenen Rüstungssets geben euch diverse, starke Boni

Echte Planetensimulation und Survival-Aspekte

Nicht nur Monster wollen euch töten: Die Planeten in Fractured Online dienen nicht ausschließlich als einfacher Schauplatz, sondern sind auch genau das, was sie sind: echte Planeten. Diese kommen mit Kontinenten daher, auf denen andere Bedingungen herrschen und sogar ein echter Tag/Nacht-Zyklus wird simuliert.

Dabei ist es nicht nur abwechselnd hell und dunkel, sondern auf der einen Hälfte des Planeten ist es Tag, während es auf der anderen Nacht ist. Ähnlich verhält sich das auch mit dem Wetter, selbst Jahreszeiten werden von Fractured Online simuliert. Diese wechseln jede Woche.

Wer dann im warmen Sommer mit zu dicken Kleidern unterwegs ist, muss sich öfter ausruhen, weil er sich anstrengt. Wer im Winter zu dünner Kleidung umherstreift, kann erfrieren, wenn er nicht aufpasst.

Gelegentlich müsst ihr auch essen, um nicht zu verhungern. Diese Survival-Aspekte sind im MMORPG-Genre selten und von Fractured Online gelungen umgesetzt. Sie sind nicht so penetrant, dass sie euch ständig unter Druck setzen, wie in einem Survival-Spiel, ergänzen Fractured Online aber um eine spannende Mechanik, auf die ihr achten müsst.

Schutz vor den Gezeiten: Um euch besser vor dem Wetter und den Jahreszeiten zu schützen, bietet sich ein eigenes Haus an. Dieses könnt ihr in Fractured Online selbst bauen und euch praktisch irgendwo in der Welt niederlassen.

Dazu bietet das MMORPG ein komplettes Bau-System, bei dem eurer Fantasie wenig Grenzen gesetzt sind. Wenn euch ein Haus nicht reicht, baut ein Zweites. Wenn ihr dauerhaften Besuch bekommt: Dann baut doch eine Stadt.

Erster Schnee kündigt den Winter an, ihr solltet euch warme Kleidung zulegen

Spieler können Städte errichten und zerstören

Wie funktioniert eine Stadt? Ähnlich wie in New World sind die Städte von Fractured Online unter Spieler-Kontrolle. Diese können Kriege mit anderen Städten beginnen, müssen ihre eigene verteidigen und können sie sogar ausbauen und Steuern festsetzen.

Anders macht Fractured Online aber, dass die Städte hier auch komplett von den Spielern gebaut werden. Ihr kämpft also nicht um eine vorhandene Festung, die ihr nur besiedelt, sondern stampft die gesamte Siedlung mit eurer Gruppe aus dem Boden.

Habt ihr das gemacht, geht es darum, Geld mit eurer Stadt zu verdienen. Ein großer Teil dessen bezieht ihr aus Steuern, die ihr einzeln für bestimmte Bevölkerungsgruppen festlegen könnt. So könnt ihr euch dafür entscheiden, Bewohner der Stadt gar nicht zahlen zu lassen, Leute im Umland nur gering und ganz fremde Spieler hoch zu besteuern.

Kriege um die Städte: Als eine solche Stadt seid ihr ebenfalls in der Lage, andere Spielerstädte anzugreifen und sogar komplett zu übernehmen. Das ist ein langwieriger Prozess, bei dem sich auch die Angreifer verletzlich machen.

Denn um eine Stadt einzunehmen, müsst ihr ihre Loyalität auf 0 % senken. Damit das passiert, müsst ihr sie dreimal angreifen und gegen die Verteidiger gewinnen. Die können sich übrigens mit Geld einige Söldner kaufen, um Angriffen vorzubeugen, sollten ihre Verteidigungsanlagen nicht reichen.

Solltet ihr euch während eines Angriffs aber nicht gegen die Verteidiger durchsetzen können, regeneriert sich die Loyalität der Verteidiger und ihr müsst noch häufiger angreifen. Und noch schlimmer, eure eigene Loyalität sinkt ebenfalls und macht euch verletzlich für Angriffe anderer Städte. Hier steht hohes Risiko kräftigen Belohnungen gegenüber.

Auch die Innenräume der Häuser könnt ihr selbst gestalten

Ihr seid die Wirtschaft – Wirklich jeder von euch

Alles ist von Hand gemacht: In der Welt von Fractured Online ist wirklich alles, was ihr im MMORPG brauchen könnt, von anderen Spielern hergestellt. Es gibt keine Items, egal ob Heilgegenstände, Ausrüstung oder Ähnliches, was komplett fertig von Monstern fallen gelassen wird.

Als Drops gibt es einzig und allein Rohmaterial. Alles Weitere muss von Spielern in der Welt und ihren verschiedenen Berufen hergestellt werden – und kann dann natürlich auch von diesen verkauft werden. Dabei ist Handel über weite Strecken essenziell, da in jedem Teil der Welt andere Ressourcen warten, mit denen man verschiedenes herstellen kann.

Dazu kommt, dass jede Stadt ihren eigenen Marktplatz hat, der auch nur dort funktioniert. New World setzte anfangs auf ein ähnliches Konzept, verband die Märkte dann aber schnell, da sie von Spielern ausgenutzt wurden. Fractured Online hingegen möchte, dass ihr das ausnutzt.

Ein Händler zu sein, der seinen Tag damit verbringt, von einer Stadt zur anderen zu reisen, um Dinge dort gewinnbringend zu verkaufen? Das soll eine ebenso legitime Art sein, Fractured Online zu erleben, wie zu kämpfen, zu craften oder eine Stadt zu führen.

Niemand kann sich rausziehen: Das macht Fractured Online zu einer wirklich sozialen MMORPG-Erfahrung. Denn obwohl ihr große Teile des Spiels auch allein erleben könnt, während ihr mitten im Nirgendwo ein Haus bewohnt, ist es euch nicht möglich, gänzlich aus der Wirtschaft herauszuziehen.

Ihr werdet immer handeln müssen und ihr werdet allein schon durch euren Loot jederzeit zur Gesamtwirtschaft eures Planeten beitragen, ob ihr wollt oder nicht. Denn die Welt von Fractured Online verändert sich ständig – um euch herum.

Wenn ihr einen Ort vor einer Woche besucht habt, sieht er sehr wahrscheinlich nächste Woche nicht mehr so aus, wie ihr ihn in Erinnerung hattet. Das ist das Ziel, welches Fractured Online als wirklich dynamisches MMORPG umsetzen möchte, und damit auch jeden einzelnen Spieler einbezieht.

Crafting ist ein essenzieller Teil des MMORPGs

Honourable Mention: Eine echte, offene Welt

Was macht die Welt besonders? Ein ebenso einzigartiger Punkt an Fractured Online hat es in dieser Liste nur als honourable Mention geschafft und nicht als eigenständiger Punkt. Das liegt daran, dass es dazu gar nicht so viel zu sagen gibt.

Jedoch macht Fractured Online eine Sache ganz entscheidend anders als andere große MMORPGs, die ebenfalls in der isometrischen Perspektive gespielt werden. Es hat eine große, verbundene Welt und keine Instanzen.

Denn während Albion, Lost Ark, Path of Exile und Co. auf instanziierte Gebiete setzen, aus denen sich eine gesamte Welt zusammensetzt, benötigt Fractured Online genau diese Aufteilung nicht und setzt auf eine zusammenhängende, offene Welt.

Solltet ihr selbst bereits mitspielen wollen, könnt ihr euch aktuell in die geschlossene Beta von Fractured Online einkaufen und diese ungehindert bis zum Release des MMORPGs zocken. Die verschiedenen Bundles dafür fangen ab 25,99 € an und sichern euch auch nach der Beta Zugang zum Spiel (via Fracturedonline.com).

Das waren 5 +1 Punkte, die Fractured Online anders macht als andere bekannte und große MMORPGs. Was haltet ihr davon? Freut ihr euch auf das Spiel? Welcher der Punkte gefällt euch selbst besonders? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.