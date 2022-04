Neues MMORPG setzt auf realistisches Wetter-System und jedes Volk reagiert anders darauf

Was ist Fractured für ein Spiel? Das Sandbox-MMORPG setzt auf eine Iso-Perspektive und eine eher schwache Grafik. Dafür hat es ein ganz besonderes Konzept im Umgang mit dem PvP. Zu Release wird es drei verschiedene Völker geben, die in unterschiedlichen Welten spielen:

Wie reagieren die Spieler darauf? Das neue System rund um Temperaturen und Wetter kommt allgemein gut an. Es bringt neue Tiefe in das Gameplay:

Ist das System schon implementiert? Zum Teil. Mit dem Patch am 27. April wurde das Temperatur-System offiziell in der Closed Beta eingeführt.

Im Sandbox-MMORPG Fractured wird es ein detailliertes System rund um Temperaturen und Wetter geben. Die Temperatur soll Einfluss auf das Gameplay haben und wird von jedem spielbaren Volk anders empfunden. Dieses System wurde nun genauer vorgestellt und kommt bei vielen Spielern gut an. Sie stören sich stattdessen an anderen Dingen.

