Mit Fractured Online startet heute ein Oldschool-MMORPG in die Closed Beta – So macht ihr mit

Ab heute, dem 6. April, ist die Closed Beta von Fractured Online spielbar. Wir von MeinMMO zeigen euch, was das für ein Spiel ist, was in der Beta steckt und wie ihr teilnehmen könnt.

Was ist Fractured Online?

Das ist ein MMORPG mit einer Open-World-Sandbox. Das Setting ist dabei klassisch, westlich angehauchte Mittelalter-Fantasy.

Es gibt PvP- und PvE-Elemente, gespielt wird aus der Iso-Perspektive, wie man es aus Lost Ark oder Diablo kennt.

Das Kampfsystem findet in Echtzeit statt und ist Action-fokussiert. Es soll auf Skill und Geschick ankommen, nicht auf Equipment oder Spielerlevel.

Fractured Online erinnerte uns stark an Ultima Online und ist ganz klar ein Oldschool-MMO. Es richtet sich klar an Liebhaber dieser Art von Spielen. Das technische Grundgerüst ist eher altbacken.

Hier könnt ihr euch das Vorstellungsvideo von den Entwicklern bei Dynamight Studios anschauen:

Fractured Online startet Closed Beta

Das erwartet euch in der Closed Beta: Offenbar wird ein recht großer Teil des Spiels enthalten sein. Laut der Ankündigung könnt ihr verschiedene Biome erkunden. Dazu gehören:

Verschneite Berge

eine heiße Vulkanregion

eine Steppenregion mit starkem Regen

eine Tundra-Region, in der es weniger Wetter-Anomalien gibt. Dafür gibt es dort umso mehr Monster zu bekämpfen wie Mammuts, Jotunns, arktische Wölfe und Elementare.

Während der Closed Beta gibt es mehrere Events über verschiedene Kanäle der Entwickler.

Wann startet die Closed Beta und wie macht man mit? Die Beta ist seit heute, dem 6. April, verfügbar. Um teilzunehmen, müsst ihr das Founder’s Pack über die offizielle Website kaufen. Das kostet dort in der Bronze-Ausführung 24,99 Euro, die teuerste Variante kostet 129,99 Euro.

Neben der Beta-Teilnahme soll es noch weitere Ingame-Belohnungen geben.

Weitere Details sollen in Zukunft folgen. Laut den Entwicklern kommt es in Fractured mehr auf Skill, als euer Level und eure Ausrüstung an. Cleverness und Können sollen belohnt werden.

Wahlweise könnt ihr PvE- und PvP-Inhalte spielen, solo oder in einer Gruppe. Die Wirtschaft spielt auch eine wichtige Rolle, wie in den meisten MMORPGs üblich.

Das Spiel gibt euch dabei keine Vorgaben, ihr könnt euren Weg selbst wählen. Egal ob ihr als Bauer, Handwerker oder Schafshirte unterwegs sein sollt: In Fractured Online soll das möglich sein. Ebenso, wie als Plünderer die Wanderwege unsicher zu machen.

