Mit Fractured entsteht derzeit ein interessantes MMORPG, das sich an Sandbox-Fans richtet und schon in der Alpha den Eindruck eines modernen Ultima Online macht.

Genre: MMORPG | Entwickler: Dynamight Studios | Plattform: PC| Release: Frühestens 2021

Ultima Online erschien 1997 und besitzt selbst heute noch eine treue Fangemeinde. Anstatt Origin entwickelt nun zwar Broadsword das Online-Rollenspiel, es werden aber nach wie vor regelmäßig Patches und Updates veröffentlicht. Das Spielprinzip einer gigantischen Sandbox spricht Spieler heute noch: Die Leute können so gut wie alles in Ultima Online tun, neben Krieger können die Spieler einfach auch Fischer oder Schmied sein.

Genau diese Kerbe schlägt Fractured vom Entwickler Dynamight Studios. Der Sandbox-Aspekt steht im Mittelpunkt.

Im Grundsatz beginnt das Spiel ähnlich wie Survivalgames der Marke Conan Exiles oder ARK: Survival Evolved. Ihr startet mit nichts und baut zunächst Rohstoffe ab, um euch erste Items wie Werkzeuge, Kleidung oder Waffen herstellen zu können. Mit der Zeit wagt ihr euch immer tiefer in die Wildnis vor, in der gefährliche Monster lauern. Gespielt wird aus einer isometrischen Perspektive. Ihr seht das Geschehen also ähnlich wie in Diablo von schräg oben.

Die Beastmen sind eines der drei spielbaren Völker im MMORPG Fractured.

Die Monster helfen dabei, euren Helden anhand von Skills zu verbessern, indem ihr durch das Kämpfen an Punkte kommt, mit denen ihre eure Fertigkeiten verbessern könnt. Die Monster stellen aber zudem Rohstoff-Lieferanten dar. Levels, über die ihr aufsteigt, gibt es in Fractured keine. Mit der Zeit werdet ihr über eure Fertigkeiten immer mächtiger und könnt euch sogar ein eigenes Haus frei nach euren Vorstellungen bauen. Schließt ihr euch mit anderen Spielern zusammen, sind Siedlungen und Königreiche möglich.

Das Wirtschaftssystem liegt komplett in der Hand der Spieler. Es entsteht ein Kreislauf aus Abenteurern, die sich in die Wildnis wagen, um Ressourcen zu sammeln und Handwerkern, welche diese Rohstoffe kaufen, um daraus Ausrüstung herzustellen. Diese Ausrüstung wird dann wieder an die Abenteurer verkauft.

So spielte sich das MMORPG Fractured in der Alpha.

Was macht Fractured besonders?

Fractured bietet eine sehr interessante Besonderheit. Ihr entscheidet, auf welcher der drei Welten ihr spielen wollt. Diese unterscheiden sich anhand des PvPs. Unter strengen Regeln ist es möglich, die Welten der anderen Völker zu bereisen. Bei den Menschen ist das PvP stark beschränkt und unterliegt einem strengen Justiz-System. Die Beastmen bekämpfen sich gar nicht untereinander – es gibt auf ihrer Welt also kein PvP. Die Dämonen sind ein kriegerisches Volk und auf ihrer Welt dreht sich alles um PvP und Territorialkämpfe.



Wählt ihr die Dämonen als Volk aus, liegt der Fokus von Fractured auf PvP.

Ihr entscheidet also, wie viel oder wie wenig PvP ihr im MMORPG Fractured haben wollt. Seid ihr nur am PvE interessiert, dann wählt die Welt der Beastmen. Möchtet ihr euch hin und wieder fair mit den Mitspielern messen, dann kommt das Reich der Menschen für euch infrage. Mögt ihr hingegen offenes PvP und Kriege um Gebiete, dann seid ihr bei den Dämonen richtig.

Darüber hinaus kommt bei Fractured die Technologie Spatial OS zum Einsatz. Diese ermöglicht es auch kleinen Teams, gigantische Welten zu erschaffen und zu simulieren, ohne großen Aufwand. Ihr erkundet also sehr große Areale im MMORPG, obwohl es von einem kleineren Indie-Studio stammt.

Dank Spatial OS bietet Fractured große Spielgebiete, wie hier das spinnenverseuchte Vale of Shadows.

Ein weiterer interessanter Aspekt des Online-Rollenspiels ist das Talentsystem. Denn ihr lernt Skills nicht von Trainern, sondern im Grunde zufällig während des Spiels, indem ihr bestimmte Aktivitäten ausführt. Craftet ihr beispielsweise Items, könnte euch das eine neue Fertigkeit bescheren.

Skills könnt ihr anhand von Knowledge Points verbessern. Diese erhaltet ihr ebenfalls beim Spielen. Etwa, wenn ihr Items herstellt, Relikte findet oder andere Aktivitäten ausübt. Das System war in der aktuellen Alpha-Version allerdings noch nicht komplett implementiert.

So sieht der Talentbaum von Fractured aus.

Für wen ist Fractured interessant?

Das MMORPG will das Gefühl zurückbringen, welches Ultima Online Ende der 1990er-Jahre vermittelt hat: Freiheit. Fractured will eine Art zweite Heimat für euch werden. Ein MMORPG, in dem es nicht darum geht, möglichst schnell den Content durchzuspielen und der Beste des Servers zu werden. Ihr lebt in einer Gemeinschaft, in der jeder Spieler eine Aufgabe hat. So entsteht eine virtuelle Welt.

Darüber hinaus möchte sich das MMORPG Fractured nicht nur an PvE- oder PvP-Fans richten, sondern einen Spielplatz für beide Gruppen bieten. Das System mit den drei Welten ist hier eine gute Möglichkeit, Spielern genau das zu bieten, was sie sich wünschen.

Wer ein MMORPG sucht, das wie Ultima Online eine zweite Heimat werden kann, viele Freiheiten ermöglicht und das euch den Spielstil bietet, den ihr mögt, dann solltet ihr Fractured im Auge behalten. Dass ein Interesse an einem solch klassischen MMORPG besteht, zeigt die erfolgreiche Kickstarter-Kampagne aus dem Jahr 2018, bei der 1050 Unterstützer 111.662 Euro zur Finanzierung beitrugen.

Im MMORPG Fractured könnt ihr Häuser nach euren Vorstellungen bauen.

Wo steht Fractured gerade?

Das MMORPG befindet sich in der Alpha-Phase, in der noch nicht alle Features vorhanden sind. Einen Beta-Termin hat das Team noch nicht genannt. Auch der Release ist noch nicht sicher. Das MMORPG soll frühestens 2021 erscheinen.

Das Grundgerüst mit den Survival-Elementen, Crafting, Kämpfen und Hausbau ist bereits vorhanden und funktioniert gut. Doch es fehlen noch jede Menge weiterer Aspekte, wie etwa das Politik-System, der Handel zwischen Spielern oder Monsterfertigkeiten.

Es ist noch jede Menge zu tun, um aus diesem Grundgerüst ein vollwertiges und umfangreiches MMORPG zu machen. Doch mit jeder Alpha-Phase kommen weitere Features hinzu. Dennoch lässt der Release sicher über ein Jahr auf sich warten.

Wie spielte sich das MMORPG Fractured in der Alpha?

MeinMMO hatte die Möglichkeit, während der letzten Alpha mit dabei zu sein. Fractured befindet sich noch in einem frühen Zustand. Ob ein Release 2021 erfolgen kann, ist daher gar nicht sicher. Dennoch spielt es sich flüssig. Die ersten Schritte in der fremden Welt fallen leicht und schon bald besitzt ihr erste Waffen und könnt euch weiter in die Wildnis wagen. Das motiviert, immer weiterzuspielen.

In der Wildnis des MMORPGs Fractured erwarten euch viele Kämpfe, hier gegen Goblins.

Allerdings ist die Welt von Fractured noch leer und es gibt bisher noch nicht so viel zu tun außer Items zu craften, Häuser zu bauen und Monster zu bekämpfen. Das ändert sich aber hoffentlich mit der Zeit. Denn es sind weitere Alpha-Tests geplant, die neue Features mit sich bringen, darunter die Talentbäume, Spielerstädte und weitere Gebiete. Dies zeigt, dass eine stetige Weiterentwicklung erfolgt.

Das Anspielen von Fractured hat darüber hinaus gezeigt, dass uns hier ein klassisches MMORPG erwartet. Fractured wirkt wie ein Ultima Online mit 3D-Grafik. Das zeigt sich an den vielen Menüs, der etwas komplexeren Steuerung und, dass ihr eben recht früh auf euch gestellt seid. Ihr werdet nicht an die Hand genommen und mittels Quests durch das Spiel geführt.

Das MMORPG Fractured wird aus einer isometrischen Perspektive gespielt.

Das gefällt uns bisher an Fractured – und das gefällt uns nicht

Fractured befindet sich noch in einem frühen Zustand. Daher ändert sich bis zum Release wohl noch einiges am MMORPG. Doch schon jetzt lässt sich das Spiel ein wenig einschätzen:

Pro Das MMORPG bietet eine riesige Sandbox-Welt voller Freiheiten

Ihr seid frei darin, euren Helden zu verbessern oder Häuser zu erschaffen

Ihr entscheidet, wie viel PvP ihr im Spiel haben wollt

Jeder Spieler hat eine Aufgabe und beteiligt sich an der Ökonomie des MMORPGs

Besonders Fans von Oldschool-MMORPGs könnten auf ihre Kosten kommen Contra Das MMORPG besitzt keine Bombastgrafik, welche manche Spieler heutzutage vielleicht erwarten

Es gibt nur wenige Hilfen, das meiste müsst ihr euch selbst erarbeiten

Drei Welten könnten die Spielerzahl pro Welt etwas ausdünnen